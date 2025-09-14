خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت حماس در پی شهادت «بدر الدوسری»

پیام تسلیت حماس در پی شهادت «بدر الدوسری»
یک هیئت از جنبش حماس تسلیت رسمی این جنبش برای شهادت عضو ارشد حماس در پی تلاش وحشیانه اشغالگران صهیونیست برای هدف قرار دادن هیئت مذاکره کننده در دوحه را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، یک هیئت از جنبش حماس تسلیت رسمی این جنبش برای شهادت «بدر بن سعد بن محمد الدوسری» در پی تلاش وحشیانه اشغالگران صهیونیست برای هدف قرار دادن هیئت مذاکره کننده حماس در دوحه را اعلام کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این هیأت شامل «عزت الرشق»، «سهیل الهندی» «عبدالجبار سعید»، «جمال عیسی»، «اسامه حمدان»، «خالد مشعل» و جمع دیگری از اعضای این جنبش بوده است.

عزت الرشق به نمایندگی از رهبران جنبش حماس و ملت فلسطین مراتب تسلیت و تشریک مساعی را به خانواده شهید قهرمان بدر الدوسری اعلام داشته و آمخیتن خون پاک این شهید با خون ملت فلسطین در صحنه‌ای که تجسم اتحاد خون و سرنوشت است را افتخار آمیز توصیف کرد.

الرشق همچنین از مواضع دولت برادر قطر به ویژه «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور برای حمایت همیشگی از مسأله فلسطین و ملت آن تشکر کرده و تلاش‌های دوحه در کنار مصر برای میانجیگری به منظور توقف جنایات در نوار غزه را ارج نهاد.

این عضو دفتر سیاسی جنبش حماس استقامت و صبر خانواده الدوسری و روحیه بالای ملی آن را ستوده و آن را تاکیدی مجدد بر حمایت از ملت فلسطین دانست و یک بار دیگر مواضع کشور قطر در تقویت ایستادگی ملت فلسطین و کاهش رنج‌های آن در سایه ادامه تجاوزات صهیونیستی به نوار غزه را ستود.

انتهای پیام/
