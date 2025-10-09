به گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) طی بیانیه‌ای از نهایی شدن توافقی خبر داد که «پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از این منطقه، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا» را در بر می‌گیرد.

در این بیانیه از تمامی میانجی‌گران، از جمله قطر، مصر و ترکیه قدردانی شده است.

حماس همچنین میانجی‌گران خواست تا رژیم صهیونیستی را وادار کنند «به‌طور کامل به مفاد توافق پایبند باشد و از طفره‌رفتن یا تأخیر در اجرای آن خودداری کند.

