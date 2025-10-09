حماس:
میانجیگران، اسرائیل را به پایبندی کامل به مفاد توافق وادار کنند
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) طی بیانیهای از نهایی شدن توافقی خبر داد که «پایان جنگ علیه غزه، عقبنشینی نیروهای اشغالگر از این منطقه، ورود کمکها و تبادل اسرا» را در بر میگیرد.
در این بیانیه از تمامی میانجیگران، از جمله قطر، مصر و ترکیه قدردانی شده است.
حماس همچنین میانجیگران خواست تا رژیم صهیونیستی را وادار کنند «بهطور کامل به مفاد توافق پایبند باشد و از طفرهرفتن یا تأخیر در اجرای آن خودداری کند.