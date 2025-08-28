خبرگزاری کار ایران
حمله رژیم صهیونیستی به صنعا

رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه- پایتخت یمن را هدف بیش از ۱۰ حمله هوایی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه- پایتخت یمن را هدف بیش از ۱۰ حمله هوایی قرار داد.

در پی این حمله صدای انفجارهای متوالی شنیده شد. 

چند روز پیش نیز، رژیم اشغالگر اسرائیل با انجام چندین حمله هوایی، یک انبار مشتقات نفتی را در خیابان الستین در جنوب‌غربی صنعاء هدف قرار داده بود.

وزارت بهداشت یمن در آن زمان اعلام کرد که در این حملات، چهار نفر شهید و ۶۷ نفر دیگر زخمی شدند.

این تجاوز مستمر به یمن در حالی ادامه دارد که نیروهای مسلح یمنی به عملیات خود در عمق سرزمین‌های اشغالی ادامه داده و محاصره دریایی بر کشتیرانی و بنادر رژیم را برای حمایت از غزه حفظ کرده‌اند.

انتهای پیام/
