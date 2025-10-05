به گزارش ایلنا، نیروهای یمنی، مناطقی در جنوب سرزمین‌‌های اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار دادند.

«یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز ساعاتی پیش از حمله با موشک بالستیک فراصوت چندکلاهکه از نوع فلسطین ۲ به اهدافی حساس در قدس اشغالی خبر داد.

‌وی گفت که این حمله با موفقیت اهدافش را محقق کرد و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه شد.

سریع افزود که یمن تحولات در غزه را در سایه آخرین تحولات دنبال و بر هماهنگی با مقاومت تأکید می‌کند.

وی گفت که انصارالله در سایه تحولات میدانی در راستای تحقق مطالبات ملت مظلوم فلسطین، اقدام خواهد کرد.

