حمله مجدد رژیم صهیونیستی به خان یونس
منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگنده‌های اسرائیلی ساعتی پیش حمله‌ای هوایی به بخش مرکزی خان‌یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگنده‌های اسرائیلی ساعتی پیش حمله‌ای هوایی به بخش مرکزی خان‌یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از شلیک توپخانه اسرائیل به مناطق شرقی محله شیخ رضوان در شمال غربی شهر غزه منتشر شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری وفا، منابع پزشکی در غزه تأیید کردند که از بامداد جمعه تاکنون ۷۰ فلسطینی بر اثر آتش‌باری نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

این تحولات در حالی است که ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود در شهر غزه ادامه می‌دهد؛ جایی که حدود یک میلیون فلسطینی در محاصره به سر می‌برند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
