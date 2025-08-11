خبرگزاری کار ایران
شهادت خبرنگار الحزیره در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه

خبرنگار شبکه الجزیره به همراه چهار همکارش در حمله هدفمند نیروهای صهیونیست به چادری که محل استقرار خبرنگاران در شهر غزه بود، به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، «انس الشریف» خبرنگار شبکه الجزیره به همراه چهار همکارش در حمله هدفمند نیروهای صهیونیست به چادری که محل استقرار خبرنگاران در شهر غزه بود، به شهادت رسید. 

این حمله که شامگاه یکشنبه و در نزدیکی در اصلی بیمارستان الشفاء در غزه انجام گرفت، هفت شهید بر جای گذاشت.

«محمد قریقه» خبرنگار الجزیره و دو تصویربردار به نام‌های «ابراهیم زاهر» و  «محمد نوفل و مؤمن علیوه» از جمله شهدا هستند. 

 

 

