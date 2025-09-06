مدیرکل سازمان جهانی بهداشت:
اسرائیل به «فاجعه» مرگ غیرنظامیان بر اثر گرسنگی در غزه پایان دهد
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت از اسرائیل خواست فوراً به «فاجعه» مرگ غیرنظامیان بر اثر گرسنگی در غزه پایان دهد و تأکید کرد که تاکنون دستکم ۳۷۰ نفر در این منطقه بر اثر سوءتغذیه جان باختهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تدروس آدهانوم گبریسوس» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت از اسرائیل خواست فوراً به «فاجعه» مرگ غیرنظامیان بر اثر گرسنگی در غزه پایان دهد و تأکید کرد که تاکنون دستکم ۳۷۰ نفر در این منطقه بر اثر سوءتغذیه جان باختهاند.
گبریسوس در جمع خبرنگاران گفت: «این فاجعهای است که اسرائیل میتوانست مانع آن شود و در هر لحظه میتواند متوقفش کند. استفاده از گرسنگی بهعنوان ابزار جنگی یک جنایت جنگی است و هیچگاه قابلپذیرش نیست؛ چنین رفتاری در یک جنگ خطر آن را دارد که در جنگهای آینده به رویهای عادی بدل شود».
این سخنان دو هفته پس از آن بیان شد که سازمان ملل وقوع قحطی در غزه را اعلام کرد و دلیل آن را «ممانعت سازمانیافته اسرائیل از ورود کمکهای انسانی» دانست.
وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد تاکنون ۳۷۳ نفر از جمله ۱۳۴ کودک در نتیجه گرسنگی و سوءتغذیه در این منطقه محاصرهشده جان باختهاند.
گبریسوس با تکرار این آمار افزود: «بیش از ۳۰۰ مورد از این مرگها فقط در دو ماه اخیر رخ داده است».
وی در پایان گفت: «مردم در حالی از گرسنگی جان میدهند که مواد غذایی در کامیونها تنها چند کیلومتر آنسوتر باقی مانده است. غیرقابلتحملترین بخش این فاجعه انسانی آن است که میتوان همین امروز مانع آن شد.