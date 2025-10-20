سانحه برای یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ در هنگ کنگ

به گزارش ایلنا، یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ بامداد امروز -دوشنبه- به وقت محلی هنگام فرود در فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ از باند خارج شد و به دریا سقوط کرد.

به گزارش اداره هوانوردی غیرنظامی هنگ‌کنگ، این حادثه حدود ساعت سه و ۵۰ دقیقه بامداد به وقت محلی رخ داد.

این هواپیما که از فرودگاه بین‌المللی «المکتوم» در دبی به هنگ‌کنگ پرواز کرده بود، پس از فرود از «باند شمالی» منحرف شد و به دریا افتاد.

بر اساس اعلام اداره فرودگاه هنگ‌کنگ، این هواپیما پیش از سقوط با یک خودروی گشت امنیتی در باند شمالی برخورد کرد و آن را به درون دریا پرتاب کرد. دو افسر امنیتی که در داخل خودرو بودند، جان خود را از دست دادند.

«استیون یو سیو چونگ» مدیر اجرایی عملیات فرودگاه هنگ‌کنگ در یک نشست خبری اعلام کرد که هواپیمای باری هنگام لغزش «از حصار اطراف باند عبور کرد» و بعد از برخورد با یک خودروی گشت امنیتی فرودگاه، آن را به دریا پرتاب کرد.

به گفته وی، دو مأمور امنیتی در داخل خودرو حضور داشتند؛ یکی از آن‌ها در محل حادثه جان باخت و دیگری پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

مقام‌های فرودگاه در همین نشست خبری تأکید کردند که خودروی گشت در زمان حادثه در فاصله‌ای ایمن از باند قرار داشت.

یو توضیح داد که این خودرو «خارج از حصار باند» و در حال گشت‌زنی در مسیر ساحلی شمالی فرودگاه بود و «قطعاً وارد باند پرواز نشده بود».

انتهای پیام/