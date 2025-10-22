گروسی:
حملات آمریکا و اسرائیل تاثیری بر دانش فنی ایران نداشته است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، بر دانش فنی این کشور تأثیری نداشته است.
به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، بر دانش فنی این کشور تأثیری نداشته است.
وی گفت که حملات اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن گذشته به سایتهای هستهای ایران، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، خسارات جدی و سنگینی به زیرساختهای فنی وارد کرده است، اما «دانش فنی و توان مهندسی ایران در این حوزه از بین نرفته است».
گروسی که ایران همچنان توان بازسازی تأسیسات خود را دارد و سانتریفیوژهای آسیبدیده قابل جایگزینی هستند.
وی افزود که آژانس در حال بررسی سطح فعلی فعالیتهای غنیسازی در ایران است.
مدیرکل آژانس افزود که ایران اکنون حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای نزدیک به ۶۰ درصد در اختیار دارد و با تکرار برخی ادعاها گفت که این سطح «به مرز فنی مورد بحث در زمینه تسلیحاتی نزدیک است».
وی در عین حال تصریح کرد: «در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر تصمیم تهران برای تولید سلاح هستهای در دست نیست، اما برای اطمینان از ماهیت صرفاً صلحآمیز برنامه هستهای ایران، لازم است مجوز دسترسیهای کامل بازرسان صادر شود».
گروسی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت که آژانس برای ارزیابی دقیق خسارات، از ترکیب بازرسیهای محدود میدانی و تصاویر ماهوارهای استفاده کرده است.
وی با اشاره به موضع ایران پس از حملات گفت: «تهران میتوانست از توافقها و تعهدات بینالمللی خود خارج شود، اما این کار را نکرد. این تصمیم نشان میدهد که تمایل به حفظ حداقلی از تعامل با جامعه جهانی وجود دارد».
وی افزود که دسترسیهای کنونی آژانس «محدود و مرحلهای» است و باید در آینده بهصورت کاملتر از سر گرفته شود.
مدیرکل آژانس هشدار داد که شکست مسیرهای دیپلماتیک میتواند خطر بازگشت به گزینههای نظامی را افزایش دهد.
وی گفت: «اگر همکاریها از مسیر گفتوگو خارج شود، ممکن است دوباره شاهد تنشهای خطرناک در منطقه باشیم. حفظ کانالهای دیپلماتیک و فنی بهترین راه برای جلوگیری از تشدید بحران است.»