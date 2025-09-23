خبرگزاری کار ایران
هواپیماهای روسی باید در صورت ورود به حریم هوایی ناتو سرنگون شوند

رئیس‌جمهوری آمریکا، امروز -سه‌شنبه- در جریان دیدار با همتای اوکراینی خود، گفت که کشورهای عضو ناتو باید هواپیماهای روسی را در صورت ورود به حریم هوایی این ائتلاف سرنگون کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، امروز -سه‌شنبه- در جریان دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت که کشورهای عضو ناتو باید هواپیماهای روسی را در صورت ورود به حریم هوایی این ائتلاف سرنگون کنند.

ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در خصوص حمایت از سرنگونی هواپیماهای روسیه در صورت ورود به حریم هوایی ناتو، گفت: «بله، موافقم».

وی افزود که میزان دخالت مستقیم آمریکا در چنین اقدامی به شرایط بستگی خواهد داشت.

 

