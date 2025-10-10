خبرگزاری کار ایران
«ماریا کورینا ماچادو» برنده جایزه صلح نوبل شد
فعال مخالف دولت ونزوئلا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، «ماریا کورینا ماچادو» فعال مخالف دولت ونزوئلا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ اعلام شد. 

کمیته نوبل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که جایزه صلح نوبل به «به پاس تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ماریا کورینا ماچادو در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزه‌اش برای گذار عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» به وی اعطا می‌شود. 

رئیس کمیته نوبل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ماچادو چهره‌ای کلیدی و وحدت‌بخش بوده است. این همان جوهره دموکراسی است؛ اراده مشترک ما برای دفاع از اصول حاکمیت مردم، حتی زمانی که با یکدیگر اختلاف نظر داریم. در دورانی که دموکراسی در معرض تهدید قرار دارد، دفاع از این ارزش مشترک از هر زمان دیگری مهم‌تر است».

 

 

 

