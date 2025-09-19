خبرگزاری کار ایران
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه توقف جنگ غزه را وتو کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی وتوی آمریکا، در تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای توقف جنگ علیه نوار غزه ناکام ماند.

آمریکا دلیل مخالفت با این پیش‌نویس را «عدم محکومیت حماس و به رسمیت نشناختن حق دفاع از خود برای اسرائیل» اعلام کرده است.

این در حالی است که ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت به این پیش‌نویس رأی مثبت داده بودند.

قطعنامه پیشنهادی خواستار آتش‌بس فوری در غزه، آزادی اسرا، ورود کمک‌های بشردوستانه و پایان دادن به قحطی بود.

این نخستین بار نیست که واشنگتن با استفاده از وتو مانع تصویب قطعنامه‌های مربوط به توقف جنگ در غزه یا محکومیت اسرائیل در شورای امنیت می‌شود.

غزه نزدیک به ۲۳ ماه است که با جنگی که به‌عنوان «نسل‌کشی» توصیف شده است، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این جنگ با بمباران گسترده، محاصره و گرسنگی که تاکنون به شهادت و زخمی شدن ۲۳۰ هزار فلسطینی منجر شده، همراه بوده است.

