برنی سندرز:
اسرائیل در حال نسلکشی در غزه است
سناتور مستقل ایالت ورمانت اعلام کرد که اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی در غزه است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «برنی سندرز» سناتور مستقل ایالت ورمانت اعلام کرد که اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی در غزه است.
سندرز تأکید کرد که «اسرائیل مرتکب نسلکشی در غزه میشود» و بدین ترتیب به یکی از بلندپایهترین مقامهای منتخب ایالات متحده تبدیل شد که جنایات اسرائیل را با چنین صراحتی توصیف میکند.
این سناتور آمریکایی در مقالهای که در وبسایت شخصی وی منتشر شد، نوشت: «قصد کاملاً روشن است و نتیجهگیری اجتنابناپذیر: اسرائیل در غزه نسلکشی میکند».
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که کمیتهای وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد اسرائیل مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان در نوار غزه شده است.
سندرز در رویکردی که نشانه تغییر موضع وی است، تصریح کرد که با این نتیجهگیری موافق است. وی پیشتر، از جمله در مصاحبهای با شبکه «سیانان» در ماه جولای گذشته، از بهکار بردن واژه نسلکشی درباره رفتار رژیم صهیونیستی خودداری کرده و آن را یک «اصطلاح حقوقی» خوانده بود.
سندرز آن زمان گفته بود که پایان دادن به «جنایات در غزه» مهمتر از بحث بر سر تعریف آن است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز حملات اسرائیل به این منطقه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۶۵ هزار و ۱۴۱ فلسطینی شهید و ۱۶۵ هزار و ۹۲۵ نفر زخمی شدهاند.