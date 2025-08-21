تحریمهای جدید انگلیس علیه ایران
انگلیس در ادامه اقدامهای ضدایرانی خود، یک فرد و چهار نهاد را به اتهام آنچه تسهیل فعالیتهای فرامرزی این کشور خوانده شده است، تحریم کرد.
به گزارش ایلنا، انگلیس در ادامه اقدامهای ضدایرانی خود، یک فرد و چهار نهاد را به اتهام آنچه تسهیل فعالیتهای فرامرزی این کشور خوانده شده است، تحریم کرد.
دولت انگلیس طی بیانیهای ادعا کرده است که فرد و نهادهای تحریمشده بخشی از شبکهای هستند که از فعالیتهای برونمرزی ایران، از جمله بیثبات کردن اوکراین و اسرائیل، حمایت میکنند.
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که این تحریمها شامل مسدود کردن داراییهای «محمد حسین شمخانی» و چهار شرکت فعال در بخشهای کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است.