به گزارش ایلنا، انگلیس در ادامه اقدام‌های ضدایرانی خود، یک فرد و چهار نهاد را به اتهام آنچه تسهیل فعالیت‌های فرامرزی این کشور خوانده شده است، تحریم کرد.

دولت انگلیس طی بیانیه‌ای ادعا کرده است که فرد و نهادهای تحریم‌شده بخشی از شبکه‌ای هستند که از فعالیت‌های برون‌مرزی ایران، از جمله بی‌ثبات‌ کردن اوکراین و اسرائیل، حمایت می‌کنند.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های «محمد حسین شمخانی» و چهار شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است.