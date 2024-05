بیانیه جمعی 77 سازمان‌ غیردولتی در خصوص اعتراضات مسالمت¬آمیز دانشجویی در آمریکا

به گزارش ایلنا، در متن این بیانبه آمده است:

کشتار جمعی بیش از 34 هزار نفر در غزه، که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند، به همراه محاصره‌ای که توسط اسرائیل اعمال شده و منجر به آوارگی و گرسنگی بیش از یک میلیون از مردم غزه گشته، باعث برپایی تظاهرات گسترده در همبستگی با مردم فلسطین در دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده، از جمله دانشگاه کلمبیا، دانشگاه تگزاس و دانشگاه اموری شده است.

این گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز و اعمال مشروع حق آزادی بیان و درخواست دانشجویان برای آتش‌بس دائمی در غزه، پایان کمک نظامی آمریکا به اسرائیل و عدم سرمایه گذاری دانشگاه­ها برای شرکت‌های تامین‌کننده تسلیحات، با سرکوب‌های شدید از جمله تعلیق‌های گسترده، اخراج از خوابگاه‌های دانشگاه و دستگیری دانشجویان، اساتید، ناظران حقوقی و روزنامه‌نگارانی که این رویدادها را پوشش می‌دادند، مواجه شده است. از تاریخ 18 آوریل، بیش از 700 معترض در دانشگاه‌های آمریکا دستگیر شده‌اند که تقریباً 200 مورد آن تنها در روز شنبه اخیر اتفاق افتاده است. پلیس حتی از مواد محرک شیمیایی و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن اعتراضات استفاده کرده است، به طوری که افسران با تجهیزات ضد شورش و سوار بر اسب، تظاهرات را در دانشگاه تگزاس با توسل به زور پراکنده کرده‌اند. حتی ویدیوهایی وجود دارد که نشان می­دهد که مقامات پلیس، اساتید را به صرف حمایت از دانشجویان به زمین می‌زنند.

استفاده از نیروهای پلیس برای برهم زدن این اعتراضات توسط «عفاف ناشر»، مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR) مورد انتقاد قرار گرفته است.

وی استدلال می‌کند که اقدامات سرکوبگرانه، آزادی دانشگاهی را تضعیف می‌کند. مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و دیده بان حقوق بشر نیز در مورد دستگیری‌های گسترده و تأثیر مخرب آن بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده‌اند.

حق تجمع مسالمت‌آمیز که در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، آزادی افراد را برای ابراز مخالفت خود با سیاست‌های دولت تضمین می‌کند.

انتقاد از اقدامات یا سیاست‌های اسرائیل به خودی خود یهودی‌ستیزی محسوب نمی‌شود و نباید به‌عنوان بهانه‌ای برای خاموش کردن چنین اعتراضاتی به کار رود.

به عنوان یک سازمان‌ مردم نهاد که خود را وقف به ترویج حقوق بشر نموده است، وظیفه خود می ­دانیم رفع تعلیق و حمایت از آزادی‌های بنیادین برای دانشجویان آمریکایی را مطالبه کنیم.

ایالات متحده باید از حمایت بی‌قید و شرط خود از اسرائیل که به گفته‌ برخی از مقامات و کارشناسان سازمان ملل، در حال ارتکاب نسل‌کشی و سایر جنایات بین‌المللی در غزه تحت محاصره است، دست بردارد.

ما از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و همچنین کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهیم که صراحتا چنین نقض حقوق بشری در ایالات متحده را محکوم کرده و از همه ظرفیت ها برای جلوگیری از ادامه چنین تخلفاتی استفاده کنند.

این بیانیه پس از حادثه اخیر در دانشگاه‌های آمریکا توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت تهیه و به امضای سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی که اسامی آنها به این شرح است:

