پیروزی حزب «آندری بابیش» در انتخابات پارلمانی چک

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «آندری بابیش» میلیاردر پوپولیست در انتخابات پارلمانی جمهوری چک به پیروزی رسید، هرچند نتایج اولیه نشان می‌دهد وی موفق به اکثریت مطلق آرا نشده است.

این نتیجه برای بابیش که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر بود، بازگشتی پررنگ به صحنه سیاست به شمار می‌رود. تحلیلگران انتظار دارند کخ وی سیاست خارجی جمهوری چک را از مسیر حمایت قاطع از اوکراین، به سمت همسویی بیشتر با مجارستان و اسلواکی که رویکردی نزدیک‌تر به روسیه دارند، سوق دهد.

بر اساس داده‌های رسمی و شمارش حدود ۹۸ درصد آرا، حزب «آنو» به رهبری بابیش ۳۵ درصد آرا را کسب کرد. پس از آن، ائتلاف طرفدار غرب به رهبری «پتر فیالا» نخست‌وزیر چک با ۲۳ درصد در رتبه دوم قرار گرفت. این ائتلاف در انتخابات ۲۰۲۱ موفق به شکست بابیش شده بود.

در این انتخابات که سرنوشت ۲۰۰ کرسی مجلس سفلی پارلمان را تعیین می‌کرد، حزب شهرداران که از متحدان فیالا محسوب می‌شود، ۱۱ و یک دهم درصد آرا و حزب دزدان دریایی هشت و هفت دهم درصد آرا را به دست آوردند.

بابیش که خود را «ترامپیست» می‌نامد، این نتیجه را «تاریخی» و «اوج دوران سیاسی‌اش» توصیف کرد. میزان مشارکت نیز نزدیک به ۶۹ درصد اعلام شد.

با وجود این، حزب «آنو» اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست نیاورده و بابیش ۷۱ ساله باید برای تشکیل دولت وارد گفت‌وگوهای ائتلافی شود. وی همکاری با احزاب دولت کنونی را منتفی دانسته است.

