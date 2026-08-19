تقدیر اتاق ایران از رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت

به گزارش ایلنا، در این همایش از رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، به پاس سال‌ها تلاش مؤثر در عرصه تشکل‌های بخش خصوصی، به‌عنوان «پیشکسوت پرتلاش حوزه تشکل‌ها» تقدیر شد.

جلیل مجاهد رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در این همایش گفت: در ۴ ماه نخست سال علی‌رغم محدودیت ها حدود ۱۲۹ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.

وی عنوان کرد: مشکلات حوزه تخصیص ارز از یکسو و محدودیت های حمل و نقل از سوی دیگر باعث شده است نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش تولید داشته باشیم.

مجاهد همچنین با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های تخصصی در توسعه اقتصادی، بر ضرورت تعامل سازنده، مطالبه‌گری حرفه‌ای و مشارکت مسئولانه بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت؛ این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه فناوری، بهبود محیط کسب‌وکار و رشد پایدار صنایع کشور باشد.

وی افزود: انجمن صنعت موتورسیکلت ایران طی سال‌ها فعالیت خود، به‌عنوان یکی از تشکل‌های تخصصی این حوزه، کوشیده است با تجمیع دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های فعالان صنعت، تقویت گفت‌وگوی حرفه‌ای و انتقال مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی به مراجع ذی‌ربط، در مسیر بهبود فضای فعالیت بنگاه‌ها، توسعه تولید و ارتقای ظرفیت‌های این صنعت نقش‌آفرینی کند.

این تجلیل، پاسداشت سال‌ها حضور مستمر و مسئولانه وی در حوزه صنعت، تولید و فعالیت‌های تشکلی و همچنین قدردانی از نقش و خدمات شایسته و مؤثر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در حمایت از فعالان این صنعت، پیگیری مسائل و مطالبات تخصصی، تقویت تعامل میان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط و کمک به ارتقای جایگاه صنعت موتورسیکلت کشور است.

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