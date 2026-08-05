سایز لاستیک 206 چیست؟ راهنمای کامل انتخاب بهترین لاستیک پژو 206
سایز استاندارد لاستیک پژو 206 185/65R14 است و برای تیپ 2 و تیپ 5 تفاوتی ندارد. در این مقاله علاوه بر بررسی معنی اعداد روی لاستیک، با سایزهای جایگزین، بهترین برندهای لاستیک 206، نکات مهم هنگام خرید و اقدام صحیح در صورت پنچر شدن لاستیک آشنا میشوید.
آیا میتوان سایز لاستیک 206 را تغییر داد؟
بله، امکان تغییر سایز لاستیک پژو 206 وجود دارد، اما این تغییر باید اصولی انجام شود. اگر قطر کلی چرخ بیش از حد تغییر کند، ممکن است کیلومترشمار خطا داشته باشد، فرمان پذیری خودرو تغییر کند و فشار بیشتری به سیستم تعلیق وارد شود.
رایج ترین سایزهای جایگزین برای 206 عبارتند از:
|توضیح
|مناسب برای
|سایز لاستیک
|بهترین و استانداردترین انتخاب
|رینگ 14 فابریک
|185/65R14
|پهن تر، چسبندگی بیشتر و کمی فرمان سفت تر
|رینگ 14
|195/60R14
|مناسب خودروهای اسپرت
|رینگ 14
|195/55R14
قبل از تغییر سایز لاستیک به این نکات توجه کنید:
- فقط از سایزهای نزدیک به استاندارد استفاده کنید.
- پهن شدن لاستیک میتواند مصرف سوخت را کمی افزایش دهد.
- لاستیک پهن تر در جاده خشک چسبندگی بیشتری دارد، اما ممکن است در آبگرفتگی عملکرد ضعیف تری داشته باشد.
- اگر رینگ خودرو را از 14 به 15 اینچ تغییر میدهید، باید سایز لاستیک نیز متناسب با آن انتخاب شود.
اگر استفاده روزمره و رانندگی شهری دارید، 185/65R14 همچنان بهترین انتخاب است و تنها در صورتی که رینگ 15 اینچی نصب کرده باشید، استفاده از 195/55R15 توصیه میشود.
بهترین برند لاستیک برای پژو 206
علاوه بر انتخاب سایز مناسب، کیفیت لاستیک نیز تاثیر زیادی در ترمزگیری، فرمان پذیری و طول عمر آن دارد. اگر بودجه مناسبی دارید، بهتر است از برندهای شناخته شده استفاده کنید تا علاوه بر ایمنی بیشتر، دوام بالاتری نیز داشته باشند.
|توضیح
|کیفیت
|برند
|کیفیت بسیار بالا، نرمی و دوام عالی
|⭐⭐⭐⭐⭐
|میشلن (Michelin)
|چسبندگی و عملکرد مناسب در شرایط مختلف
|⭐⭐⭐⭐⭐
|بریجستون (Bridgestone)
|کیفیت خوب با قیمت مناسب
|⭐⭐⭐⭐☆
|هانکوک (Hankook)
|گزینه اقتصادی با عملکرد قابل قبول
|⭐⭐⭐⭐☆
|کومهو (Kumho)
|بهترین برند ایرانی از نظر کیفیت
|⭐⭐⭐☆☆
|بارز
|کیفیت مناسب و دسترسی آسان
|⭐⭐⭐☆☆
|یزد تایر
|ارزش خرید بالا در بین برندهای ایرانی
|⭐⭐⭐☆☆
|کویر تایر
در زمان خرید لاستیک تنها به برند توجه نکنید و این موارد را نیز بررسی کنید:
- تاریخ تولید لاستیک جدید باشد.
- سایز با مشخصات خودرو مطابقت داشته باشد.
- لاستیک دارای گارانتی معتبر باشد.
- هر دو لاستیک یک محور از یک برند و یک مدل باشند.
اگر بیشتر در شهر رانندگی میکنید، برندهای ایرانی مانند بارز، یزد تایر و کویر تایر انتخابهای مقرونبهصرفهای هستند. اما اگر به دنبال حداکثر کیفیت و عمر بیشتر هستید، برندهای خارجی مانند میشلن، بریجستون و هانکوک عملکرد بهتری خواهند داشت.
در صورت پنچر شدن لاستیک 206 چه باید کرد؟
اگر لاستیک پژو 206 در حین رانندگی پنچر شد، ابتدا سرعت خودرو را به آرامی کاهش دهید و در محل امن توقف کنید. از ترمز ناگهانی یا تغییر مسیر شدید خودداری کنید، زیرا به خصوص در سرعت بالا میتواند باعث از دست رفتن کنترل خودرو شود.
پس از توقف، این مراحل را انجام دهید:
- فلاشر را روشن کرده و مثلث هشدار را در فاصله مناسب قرار دهید.
- اگر زاپاس سالم و ابزار لازم در اختیار دارید، لاستیک را تعویض کنید.
- در صورت نداشتن زاپاس یا پنچری، از خدمات پنچرگیری سیار کمک بگیرید تا لاستیک در محل تعمیر یا در صورت نیاز تعویض شود.
- اگر دیواره لاستیک آسیب دیده یا رینگ نیز صدمه دیده است، از ادامه رانندگی خودداری کنید.
در این شرایط رانندگی با لاستیک پنچر یا کم باد، حتی برای مسافت کوتاه، میتواند باعث آسیب دیدن دیواره لاستیک، رینگ و سیستم تعلیق شود و هزینه تعمیر را چند برابر افزایش دهد. به همین دلیل، اگر امکان تعویض لاستیک در محل وجود ندارد، بهترین راه استفاده از خدمات پنچرگیری سیار است.