این‌روزها هوش مصنوعی درحال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین فناوری‌های تأثیرگذار بر زندگی انسان‌شده و صنعت آموزش نیز از این تحول بزرگ بی‌نصیب نمانده است. در ایران نیز یکی از چهره‌هایی که تلاش کرده از ظرفیت هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت آموزش استفاده کند امین امینی مدیرعامل اندرز است.

امین امینی دانش‌آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و از فعالان حوزه استارتاپ فناوری آموزشی (EdTech) و هوش مصنوعی است که با توسعه استارتاپ آموزشی اندرز چشم‌انداز تازه‌ای از یادگیری هوشمند و شخصی‌سازی‌شده را برای دانش‌آموزان ایرانی ترسیم کرده است.

اندرز چیست؟

اندرز یک استارتاپ ایرانی در حوزه فناوری آموزشی است که توسط شرکت هوشمند اندیشان افق دانشتوسعه یافته و با هدف بهبود تجربه یادگیری دانش‌آموزان پایه اول تا دوازدهم فعالیت می‌کند. این پلتفرم با استفاده از هوش مصنوعی امکان طرح پرسش‌های درسی به‌صورت متنی تصویری و حتی از روی دست‌خط دانش‌آموز را فراهم کرده و علاوه بر ارائه پاسخ مراحل حل و توضیحات آموزشی را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد. فلسفه شکل‌گیری اندرز این است که دانش‌آموز تنها پاسخ سؤال خود را دریافت نکند بلکه مفهوم درس را عمیق‌تر یاد بگیرد و بتواند در آینده نیز مسائل مشابه را حل کند.

اندی چیست؟

در قلب پلتفرم اندرز دستیار هوشمندی با نام «اندی» قرار دارد. یک هوش مصنوعی آموزشی که به‌طور اختصاصی برای دانش‌آموزان ایرانی طراحی شده است. اندی برخلاف چت‌بات‌های عمومی تنها به مباحث آموزشی پاسخ می‌دهد و دانش آن بر پایه کتاب‌های درسی منابع کمک‌آموزشی معتبر و سرفصل‌های رسمی آموزش و پرورش شکل گرفته است. این دستیار هوشمند می‌تواند سؤال را از روی متن یا تصویر تحلیل کند. مسیر حل را توضیح دهد و با ارائه تمرین‌های مشابه و نکات آموزشی یادگیری را به تجربه‌ای عمیق‌تر و مؤثرتر تبدیل کند.

«ما صنعت آموزش را به کمک هوش مصنوعی متحول می‌کنیم»

این جمله شاید مهم‌ترین خلاصه‌ای باشد که بتوان از نگاه امین امینی مدیرعامل اندرز به آینده آموزش ارائه کرد. او معتقد است که آموزش در جهان امروز دیگر نباید بر پایه یک الگوی یکسان برای همه دانش‌آموزان اداره شود. هر دانش‌آموز توانایی، سرعت یادگیری، علایق و چالش‌های متفاوتی دارد و فناوری می‌تواند این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد.

از نگاه امینی مشکل امروز مدارس کمبود محتوا نیست. بلکه نبود یک راهنمای هوشمند است که بتواند نقاط ضعف هر دانش‌آموز را شناسایی کند و متناسب با همان نیازها آموزش ارائه دهد. اندرز دقیقاً با همین هدف توسعه یافته است تا هوش مصنوعی را از یک ابزار پاسخ‌گو به یک همراه آموزشی تبدیل کند.

او بارها تأکید کرده است که هدف اندرز حذف معلم یا جایگزینی آموزش سنتی نیست. بلکه ایجاد بستری است که دانش‌آموز در هر ساعت از شبانه‌روز بتواند از یک راهنمای آموزشی هوشمند کمک بگیرد و دیگر در مواجهه با مسائل دشوار درسی احساس تنهایی نکند.

اندرز چگونه می‌تواند صنعت آموزش را متحول کند؟

تحول در آموزش تنها به معنای استفاده از فناوری‌های جدید نیست. بلکه به معنای تغییر شیوه یادگیری است. اندرز تلاش می‌کند این تحول را از چند مسیر دنبال کند.

نخست اینکه آموزش را از حالت عمومی و یکسان خارج می‌کند. هوش مصنوعی با تحلیل رفتار یادگیری دانش‌آموز نقاط ضعف و قوت او را شناسایی کرده و مسیر آموزشی متناسب با همان فرد را پیشنهاد می‌دهد.

دوم اینکه محدودیت زمان را از میان برمی‌دارد. دانش‌آموز دیگر مجبور نیست برای رفع اشکال تا زمان برگزاری کلاس یا حضور معلم منتظر بماند. در هر ساعت از شبانه‌روز می‌تواند سؤال خود را مطرح کرده و پاسخ آموزشی دریافت کند.

سوم اینکه کیفیت یادگیری را افزایش می‌دهد. اندرز به جای ارائه پاسخ نهایی مراحل حل مسئله را آموزش می‌دهد و تلاش می‌کند دانش‌آموز دلیل رسیدن به پاسخ را درک کند.

چهارم اینکه امکان دسترسی به آموزش را برای طیف گسترده‌تری از دانش‌آموزان فراهم می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها امکان استفاده از کلاس‌های خصوصی یا معلمان آموزشی را ندارند. اما یک ابزار هوشمند می‌تواند بخشی از این فاصله آموزشی را کاهش دهد.

پنجم اینکه با تحلیل داده‌های آموزشی به معلمان و مدیران آموزشی نیز کمک می‌کند تا نقاط ضعف رایج دانش‌آموزان را شناسایی کرده و کیفیت تدریس را بهبود ببخشند.

نقش معلمان در آینده آموزش با هوش مصنوعی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها درباره توسعه هوش مصنوعی آینده نقش معلمان است. امین امینی معتقد است این نگرانی بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است. به باور او هوش مصنوعی هرگز نمی‌تواند جای ارتباط انسانی، انگیزه‌بخشی، تجربه و نقش تربیتی معلم را بگیرد.

در آینده معلمان بیش از آنکه زمان خود را صرف پاسخ به پرسش‌های تکراری کنند. بر آموزش مفهومی پرورش خلاقیت، مهارت‌های اجتماعی و هدایت دانش‌آموزان تمرکز خواهند کرد. هوش مصنوعی نقش یک دستیار آموزشی را بر عهده می‌گیرد و معلم همچنان مهم‌ترین عنصر فرآیند یادگیری باقی خواهد ماند. به همین دلیل اندرز هوش مصنوعی را مکمل آموزش می‌داند.

مجوزها و اعتبارنامه‌های اندرز

یکی از ویژگی‌های مهم اندرز توجه به اعتبار علمی و آموزشی محتوا است. این استارتاپ موفق شده اعتبارنامه انطباق با محتوای آموزشی و تربیتی درجه ۲ را از دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دریافت کند. این اعتبارنامه با شماره مجوز ۴۱۲۰صادر شده و دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم نظری و شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش را پوشش می‌دهد.

علاوه بر این اندرز دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) نیز هست. دریافت این مجوزها نشان می‌دهد که این پلتفرم علاوه بر توسعه فناوری تلاش کرده از نظر کیفیت محتوای آموزشی و انطباق با برنامه درسی رسمی کشور نیز استانداردهای لازم را رعایت کند. موضوعی که برای والدین، مدارس و معلمان اهمیت ویژه‌ای دارد.

علت انتخاب واژه «اندرز» چیست؟

انتخاب این نام برای یک استارتاپ آموزشی، پیام روشنی دارد؛ اینکه هدف این مجموعه تنها پاسخ دادن به سؤالات نیست، بلکه هدایت دانش‌آموز در مسیر یادگیری و کمک به رشد فکری اوست. این مفهوم با فلسفه فعالیت اندرز و دستیار هوشمند «اندی» نیز همخوانی دارد؛ زیرا تمرکز اصلی آن بر آموزش و فهم عمیق مطالب است نه صرفاً ارائه پاسخ.

هوش مصنوعی و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی در آموزش

یکی از مهم‌ترین آثار هوش مصنوعی از بین بردن محدودیت‌های جغرافیایی در دسترسی به آموزش است. در گذشته کیفیت آموزش تا حد زیادی به محل زندگی دانش‌آموز وابسته بود. دانش‌آموزان شهرهای بزرگ معمولاً به معلمان، کلاس‌ها و امکانات آموزشی بیشتری دسترسی داشتند، در حالی که بسیاری از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار از چنین فرصت‌هایی محروم بودند.

فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی این فاصله را کاهش داده‌اند. امروز یک دانش‌آموز در دورافتاده‌ترین نقطه کشور می‌تواند همان خدمات آموزشی هوشمندی را دریافت کند که در اختیار دانش‌آموزان کلان‌شهرها قرار دارد. اندرز نیز با همین نگاه توسعه یافته است. اینکه کیفیت آموزش نباید وابسته به محل زندگی شرایط اقتصادی یا دسترسی به کلاس‌های خصوصی باشد.

از دیدگاه امین امینی آینده آموزش متعلق به نسلی است که بتواند بدون محدودیت زمان و مکان به یک راهنمای آموزشی هوشمند دسترسی داشته باشد. این تحول می‌تواند گام مهمی در تحقق عدالت آموزشی باشد.

آینده اندرز و توسعه آموزش هوشمند

برنامه‌های آینده اندرز تنها به پاسخ‌گویی به سؤالات درسی محدود نمی‌شود. توسعه مدل‌های زبانی بومی ابزارهای ویژه شب امتحان، فلش‌کارت‌های هوشمند، پیشنهاد تمرین‌های شخصی‌سازی‌شده و تحلیل دقیق‌تر عملکرد دانش‌آموزان بخشی از چشم‌انداز این مجموعه برای سال‌های آینده است.

این رویکرد نشان می‌دهد اندرز قصد دارد از یک ابزار رفع اشکال به یک اکوسیستم کامل یادگیری هوشمند تبدیل شود. اکوسیستمی که در آن فناوری، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در کنار یکدیگر تجربه‌ای بهتر از آموزش را رقم بزنند.

جمع‌بندی

امین امینی مدیرعامل اندرز معتقد است تحول صنعت آموزش تنها با ورود فناوری اتفاق نمی‌افتد بلکه نیازمند تغییر نگاه به فرآیند یادگیری است. او و تیم اندرز تلاش کرده‌اند هوش مصنوعی را از یک ابزار صرفاً پاسخ‌گو به یک همراه آموزشی تبدیل کنند. همراهی که بتواند مسیر یادگیری هر دانش‌آموز را متناسب با نیازهای او شخصی‌سازی کند و شکاف‌های آموزشی را کاهش دهد و فرصت‌های برابر یادگیری را در اختیار همه قرار دهد.

دریافت اعتبارنامه انطباق با محتوای آموزشی و تربیتی توسعه دستیار هوشمند «اندی» تمرکز بر کتاب‌های درسی رسمی کشور و نگاه مسئولانه به استفاده از هوش مصنوعی نشان می‌دهد اندرز تنها یک اپلیکیشن آموزشی نیست. بلکه تلاشی برای ساخت آینده‌ای است که در آن آموزش، هوشمندتر عمیق‌تر، عادلانه‌تر و در دسترس‌تر از همیشه خواهد بود. در چنین آینده‌ای هوش مصنوعی جای معلم را نمی‌گیرد بلکه در کنار او تجربه یادگیری را متحول می‌کند.

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