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سام فریدوند در گفتگو با ایلنا:

تامین مواد اولیه بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان است

تامین مواد اولیه بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان است
کد خبر : 1819121
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مدیرعامل شرکت رسپینا آرا پارس گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل تولیدکنندگان، بحث تامین مواد اولیه و افزایش قیمت اقلام بسته بندی است.

سام فریدوند مدیرعامل شرکت رسپینا آرا پارس درخصوص آغاز فعالیت های این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ با تولید محصولات پوستی و مراقبت از مو آغاز کرده و عمدتا محصولات تخصصی را تولید می‌کنیم. 

مدیرعامل رسپینا آرا پارس درباره دغدغه تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل تولیدکنندگان، بحث تامین مواد اولیه و افزایش قیمت اقلام بسته بندی است که حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است که باید مسئولان راه حلی برای آن ارائه کنند. 

فریدوند درخصوص حضور در سی و سومین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی گفت: با توجه به شرایط حاکم در کشور، تلاش کردیم در نمایشگاه حضور داشته باشیم و مشارکت حداکثری را برای حضور تمام افراد ایجاد کنیم تا بازدید کنند و سعی میکنیم رونق این حوزه را حفظ کنیم.

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