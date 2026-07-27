تامین مواد اولیه بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان است

سام فریدوند مدیرعامل شرکت رسپینا آرا پارس درخصوص آغاز فعالیت های این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ با تولید محصولات پوستی و مراقبت از مو آغاز کرده و عمدتا محصولات تخصصی را تولید می‌کنیم.

مدیرعامل رسپینا آرا پارس درباره دغدغه تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل تولیدکنندگان، بحث تامین مواد اولیه و افزایش قیمت اقلام بسته بندی است که حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است که باید مسئولان راه حلی برای آن ارائه کنند.

فریدوند درخصوص حضور در سی و سومین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی گفت: با توجه به شرایط حاکم در کشور، تلاش کردیم در نمایشگاه حضور داشته باشیم و مشارکت حداکثری را برای حضور تمام افراد ایجاد کنیم تا بازدید کنند و سعی میکنیم رونق این حوزه را حفظ کنیم.

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