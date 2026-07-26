آبشارهای اطراف تهران | معرفی 12 آبشار با آدرس

تهران با وجود شلوغی و ترافیک در فاصله‌ای کوتاه از مرکز شهر، میزبان ده‌ها آبشار نزدیک تهران است که اغلب ساکنانش از وجودشان بی‌خبرند. این آبشارها بیشتر در دامنه‌های البرز، منطقه شمیرانات، لواسانات و رودبار قصران پراکنده‌اند و برای یک سفر یک‌ روزه یا آخر هفته، بدون نیاز به رانندگی طولانی، گزینه‌ای عالی محسوب می‌شوند.

اگر قصد دارید پس از بازدید از این آبشارها، شب را در آب‌وهوایی مطبوع استراحت کنید، اجاره ویلا در مناطق ییلاقی اطراف تهران بهترین تصمیم است. رزرو یک ویلا دربست و مجهز به شما این امکان را می‌دهد تا خستگی مسیر را از تن به در کرده و تعطیلاتی کامل و پر از آرامش بسازید. در این راهنما، آبشارهای اطراف تهران را به تفکیک منطقه معرفی می‌کنیم و آدرس دقیق هرکدام را هم می‌گوییم تا برنامه‌ریزی سفرتان راحت‌تر شود.

جدول آبشارهای اطراف تهران به همراه آدرس

نام آبشار منطقه آدرس دقیق کبوترخوان دارآباد شمال تهران، منطقه دارآباد، روستای کبوترخوان دوقلو دربند شمال تهران، دربند، حدفاصل پس‌قلعه تا شیرپلا رجب دربند مسیر کوهنوردی دربند به سمت پناهگاه شیرپلا ایگل لواسانات جاده لواسان به اوشان، پیش از آهار، روستای ایگل ناران لواسانات شمال روستای کندعلیا شکرآب رودبار قصران روستای شکرآب، نزدیک روستای آهار سنگان رودبار قصران نزدیک روستای سنگان دربندسر (تل‌تنگه) رودبار قصران، شمیرانات جاده شمشک به دیزین، ۳ کیلومتر بعد از شمشک کلوگان غرب تهران/کرج مسیر رودخانه فرعی، منطقه کوهستانی ولیلا غرب تهران/کرج منطقه کوهپایه‌ای آینه‌ورزان دماوند بخش پایینی روستای ورزان، دامنه زرینه‌کوه شاهاندشت حاشیه تهران-فیروزکوه بلندترین آبشار اطراف تهران با ارتفاع ۵۰ متر

نزدیک‌ترین آبشارهای تهران

اگر دنبال نزدیک‌ترین آبشار به تهران هستید و وقت زیادی برای رانندگی ندارید، مناطق دربند و دارآباد در شمال شهر بهترین گزینه‌اند.

آبشار کبوترخوان در منطقه دارآباد، در روستای کبوترخوان قرار دارد. مسیر آن از پارکینگ دارآباد شروع می‌شود و پس از حدود دو ساعت پیاده‌روی در مسیری با چشمه‌های کوچک، به آبشار می‌رسید. این آبشار از برف‌های ذوب‌شده قله توچال تغذیه می‌شود و در بهار به اوج پرآبی خودش می‌رسد.

آبشار دوقلو در شمال تهران، منطقه دربند و حدفاصل پس‌قلعه تا شیرپلا واقع شده است. در همین مسیر، آبشار رجب هم قرار دارد که در مسیر کوهنوردی به سمت پناهگاه شیرپلا دیده می‌شود. اطراف آبشار دوقلو، به‌خاطر وجود چشمه‌های نرگس و فرخلا، فضای مناسبی برای کمپ در طبیعت هم فراهم کرده است.

آبشارهای لواسانات

منطقه لواسانات یکی دیگر از قطب‌های آبشارگردی اطراف تهران است.

آبشار ایگل در ارتفاعات ۲۰۰۰ متری دامنه‌های توچال، در روستای ایگل قرار دارد. برای رسیدن به آن باید از جاده لواسان به سمت اوشان حرکت کنید و پیش از رسیدن به آهار، وارد جاده فرعی شوید که انتهای آن روستای ایگل است.

در ارتفاعات ۲۰۰۰ متری دامنه‌های توچال، در روستای ایگل قرار دارد. برای رسیدن به آن باید از جاده لواسان به سمت اوشان حرکت کنید و پیش از رسیدن به آهار، وارد جاده فرعی شوید که انتهای آن روستای ایگل است. آبشار ناران هم در منطقه لواسانات و در شمال روستای کندعلیا واقع شده و به‌خاطر طبیعت سرسبز و باغ‌های میوه اطرافش، به‌خصوص در فصل بهار، جلوه خاصی پیدا می‌کند.

آبشارهای رودبار قصران

بخش رودبار قصران، در شهرستان شمیران، هم چند آبشار قابل‌توجه دارد.

آبشار شکرآب در روستای شکرآب و نزدیک روستای آهار قرار دارد. این آبشار در منطقه‌ای سرسبز با چشمه‌ها و قنات‌های پرآب واقع شده و در فصل بهار به بیشترین حجم آب خودش می‌رسد.

در روستای شکرآب و نزدیک روستای آهار قرار دارد. این آبشار در منطقه‌ای سرسبز با چشمه‌ها و قنات‌های پرآب واقع شده و در فصل بهار به بیشترین حجم آب خودش می‌رسد. آبشار سنگان هم در نزدیکی روستای سنگان است و با شروع فصل بهار، پرآب‌ترین و پرارتفاع‌ترین حالت خودش را تجربه می‌کند. این آبشار یکی از مقاصد محبوب برای اتراق و گشت‌وگذار یک‌روزه محسوب می‌شود.

آبشارهای معروف تهران و کرج

برای کسانی که به دنبال آبشارهای تهران کرج هستند و می‌خواهند مسیر غربی‌تری را انتخاب کنند، دو گزینه قابل‌توجه وجود دارد.

آبشار کلوگان با ارتفاعی حدود ۴۰ متر، در مسیر یک رودخانه فرعی قرار دارد که از سمت چپ به رودخانه اصلی می‌پیوندد. طبیعت سرسبز اطراف این آبشار، آن را به مقصدی محبوب برای کمپینگ تبدیل کرده است.

با ارتفاعی حدود ۴۰ متر، در مسیر یک رودخانه فرعی قرار دارد که از سمت چپ به رودخانه اصلی می‌پیوندد. طبیعت سرسبز اطراف این آبشار، آن را به مقصدی محبوب برای کمپینگ تبدیل کرده است. آبشار ولیلا هم با ارتفاع ۲۵ متر، در منطقه‌ای کوهپایه‌ای قرار دارد. حوضچه این آبشار به‌خاطر درختان متراکم اطرافش، انعکاسی سبزرنگ از محیط دارد و ترکیب صدای پرندگان با صدای ریزش آب، فضایی آرام‌بخش ایجاد کرده است.

اگر بعد از بازدید از این آبشارها بخواهید شب را هم در همین منطقه بگذرانید، اجاره ویلا کردان گزینه‌ای است که دسترسی راحتی به این مسیرها فراهم می‌کند و نیازی به رانندگی طولانی برای بازگشت به تهران نخواهید داشت.

آبشار دربندسر؛ در مسیر جاده شمشک به دیزین

آبشار دربندسر، که به آن آبشار تل‌تنگه هم می‌گویند، در جاده شمشک به دیزین و حدود ۳ کیلومتر بعد از شمشک، کنار یک پیچ ۱۸۰ درجه جاده قرار دارد. دره زیبای این آبشار از روستای دربندسر در بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات آغاز می‌شود و می‌توان مسیر را هم از داخل روستا و هم از کنار جاده طی کرد. پوشش گیاهی این دره شامل سبزه‌زار و بوته‌های کم‌ارتفاع و گلپر است و کل مسیر پیاده‌روی تا رسیدن به آبشار، حدود یک ساعت طول می‌کشد. تابستان‌ها هوای این منطقه خنک است، اما شب‌ها همچنان سرد می‌شود؛ به همین دلیل اگر قصد کمپ‌زدن دارید، حتماً لباس گرم اضافی همراه داشته باشید. ادامه این دره یکی از مسیرهای صعود به قله کلون‌بستک با ارتفاع ۴۲۰۰ متر هم محسوب می‌شود.

آبشار آینه‌ورزان؛ مقصدی در دماوند

برای کسانی که مسیر شرق را ترجیح می‌دهند، آبشار آینه‌ورزان در شهرستان دماوند، بخش پایینی روستای ورزان و در دامنه زرینه‌کوه جریان دارد. مسیر رسیدن به این آبشار کمی دشوار است و نیاز به آمادگی جسمی دارد، اما بالای کوهستان‌های اطرافش آثاری از دوران قدیم هم باقی مانده که برای علاقه‌مندان به تاریخ هم جذاب است.

بلندترین آبشار اطراف تهران

اگر دنبال بلندترین آبشار این منطقه هستید، آبشار شاهاندشت با ارتفاع ۵۰ متر، عنوان بلندترین آبشار اطراف تهران را دارد. این آبشار در فصل زمستان به‌خاطر سرمای شدید یخ می‌زند و به مقصدی برای یخ‌نوردی و صخره‌نوردی تبدیل می‌شود؛ البته این فعالیت‌ها نیاز به مهارت و تجهیزات تخصصی دارند.

اقامت و استراحت بعد از دیدن آبشارها

بازدید از آبشارها و پیاده‌روی در مسیرهای کوهستانی معمولاً با خستگی همراه است. لازم نیست حتماً همان شب به خانه برگردید. با رزرو اجاره سوئیت در تهران، می‌توانید شب را نزدیک به مسیر بمانید و روز بعد را هم به کشف آبشارهای دیگر اختصاص دهید.

در میان مناطق اطراف تهران، منطقه‌ای مثل کردان و شهریار هم به دلیل داشتن باغ‌های و آب‌وهوای مطبوع، مقصدی عالی برای ریلکس کردن بعد از کوهنوردی است. بسیاری از گردشگران با اجاره ویلا برای یک یا دو روز، خستگی مسیر را از تن درمی‌آورند و این سفر را به تعطیلاتی به‌یادماندنی تبدیل می‌کنند.

جمع‌بندی

آبشارهای اطراف تهران، از دربند و دارآباد گرفته تا لواسانات، رودبار قصران، دماوند و حتی مسیر کرج، گزینه‌های زیادی برای یک سفر یک‌روزه یا آخر هفته فراهم کرده‌اند. چه به دنبال یک مسیر کوتاه و ساده باشید و چه علاقه‌مند به کوهنوردی و مسیرهای دشوارتر، حتماً یکی از این آبشارها متناسب با برنامه و توان شما پیدا می‌شود.

سوالات متداول

۱. نزدیک‌ترین آبشار به تهران کدام است؟

آبشارهای منطقه دربند و دارآباد، از جمله کبوترخوان و دوقلو، از نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین آبشارهای اطراف تهران هستند و نیازی به رانندگی طولانی ندارند.

۲. بزرگترین آبشار تهران کجاست؟

بزرگ‌ترین آبشار طبیعی تهران آبشار سنگان است که با ارتفاعی نزدیک به ۶۰ متر در روستای سنگان (منطقه کن، در شمال غربی تهران) قرار دارد.

۳. بهترین فصل برای بازدید از آبشارهای اطراف تهران چه زمانی است؟

بهار، به‌خاطر ذوب برف‌های زمستانی و افزایش حجم آب رودخانه‌ها، بهترین فصل برای بازدید از بیشتر این آبشارهاست.

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