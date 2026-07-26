راه ‌اندازی یک کسب ‌و کار جدید همیشه با تصمیم ‌های مهمی همراه است. یکی از نخستین پرسش‌هایی که بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با آن روبه‌رو می‌شوند این است: آیا بهتر است شرکت جدیدی ثبت کنند یا از طریق خرید و فروش شرکت یک شرکت آماده را در اختیار بگیرند؟ هر یک از این دو مسیر مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به اهداف تجاری، زمان‌بندی پروژه، بودجه در دسترس و برنامه توسعه کسب‌وکار بستگی دارد.

در سال‌های اخیر، با افزایش سرعت رقابت در بازار، بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال راهکارهایی هستند که فرآیند ورود به بازار را کوتاه‌تر کنند. به همین دلیل، موضوع خرید و فروش شرکت و همچنین خرید برند بیش از گذشته مورد توجه کارآفرینان، مدیران و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

ثبت شرکت؛ انتخابی مناسب برای شروع از صفر

ثبت یک شرکت جدید همچنان یکی از رایج‌ترین روش‌های آغاز فعالیت اقتصادی در ایران محسوب می‌شود. در این مسیر، مؤسسان می‌توانند ساختار حقوقی، موضوع فعالیت، میزان سرمایه اولیه، ترکیب سهامداران و سایر جزئیات را کاملاً مطابق با نیاز و برنامه بلندمدت خود تعیین کنند. این ویژگی برای افرادی که قصد دارند تمام مراحل شکل‌گیری کسب‌وکار را از ابتدا و با دقت مدیریت کنند، گزینه‌ای منطقی و قابل اعتماد به شمار می‌رود.

با این حال، ثبت شرکت معمولاً نیازمند طی کردن مراحل اداری متعدد، تهیه مدارک هویتی و حقوقی، دریافت شناسه‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط و در برخی موارد اخذ مجوزهای تخصصی از سازمان‌های نظارتی است. این فرآیند ممکن است بسته به نوع فعالیت، حجم مدارک مورد نیاز و شرایط خاص هر پرونده، زمان‌بر باشد و در نتیجه شروع فعالیت اقتصادی را به تعویق بیندازد؛ موضوعی که در بازارهای رقابتی امروز می‌تواند هزینه فرصت قابل‌توجهی برای کسب‌وکار به همراه داشته باشد.

خرید شرکت آماده؛ راهکاری برای ورود سریع‌تر به بازار

در مقابل، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای شروع از نقطه صفر، از ظرفیت خرید و فروش شرکت استفاده کنند. در این روش، یک شرکت ثبت‌شده که شرایط انتقال قانونی دارد، به مالک جدید واگذار می‌شود و پس از انجام تشریفات قانونی لازم، امکان ادامه فعالیت با مالک جدید فراهم خواهد شد.

مزیت اصلی این روش، کاهش چشمگیر زمان موردنیاز برای آغاز فعالیت رسمی است. در بسیاری از پروژه‌های تجاری، زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت دارد و حتی چند هفته تأخیر می‌تواند فرصت‌های ارزشمند بازار را از بین ببرد یا امکان بستن قراردادهای مهم را از بین ببرد. به همین دلیل، خرید شرکت آماده برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در مناقصات و پروژه‌های زمان‌محور، به گزینه‌ای جدی و قابل بررسی تبدیل شده است.

البته پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه، بررسی دقیق وضعیت مالی، حقوقی، مالیاتی و سوابق فعالیت شرکت اهمیت زیادی دارد. انجام بررسی‌های دقیق (Due Diligence) توسط کارشناسان مجرب می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی در آینده، مانند بدهی‌های پنهان یا تعهدات قانونی حل‌نشده، جلوگیری کند و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین نماید.

چه زمانی خرید و فروش شرکت منطقی‌تر است؟

انتخاب میان ثبت شرکت و خرید شرکت آماده، به شرایط خاص هر کسب‌وکار بستگی دارد. برای مثال، در موارد زیر خرید شرکت می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد:

زمانی که سرعت ورود به بازار اهمیت بالایی دارد و رقبا در حال حرکت سریع هستند.

زمانی که شرکت باید در مدت کوتاهی فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

در پروژه‌هایی که زمان اجرای قراردادها و مناقصات محدود است.

برای سرمایه‌گذارانی که قصد توسعه فعالیت‌های موجود یا ورود سریع به حوزه‌ای جدید را دارند.

زمانی که شرکت هدف دارای سوابق فعالیت، مجوزها یا رزومه کاری ارزشمندی است که می‌تواند برای شرکت جدید مزیت رقابتی ایجاد کند.

در مقابل، اگر هدف ایجاد یک ساختار کاملاً جدید با ویژگی‌های اختصاصی و بدون هیچ سابقه قبلی باشد، ثبت شرکت از ابتدا همچنان می‌تواند انتخاب مناسب‌تری محسوب شود.

نقش برند در موفقیت کسب‌وکار

راه‌اندازی شرکت تنها بخشی از مسیر موفقیت یک کسب‌وکار است. آنچه در ادامه اهمیت پیدا می‌کند، جلب اعتماد مشتریان و جایگاه برند در بازار رقابتی است. امروزه برند تنها یک نام یا لوگوی ساده نیست؛ بلکه بخش مهمی از سرمایه معنوی و دارایی نامشهود هر کسب‌وکار به شمار می‌رود و می‌تواند در ارزش‌گذاری نهایی شرکت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

به همین دلیل، موضوع خرید برند در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها و کارآفرینان قرار گرفته است. در برخی موارد، خرید یک برند ثبت‌شده و شناخته‌شده می‌تواند مسیر ورود به بازار را هموارتر کند؛ به‌ویژه زمانی که آن برند پیش‌تر در حوزه مشخصی شناخته شده باشد، مشتریان وفادار داشته باشد یا از حمایت قانونی و ثبت رسمی برخوردار باشد.

البته همانند خرید شرکت، در فرآیند خرید برند نیز بررسی وضعیت حقوقی، اعتبار ثبت، طبقات کالا و خدمات مرتبط با آن برند و سوابق مالکیت اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید نادیده گرفته شود.

خرید برند؛ فرصتی برای توسعه سریع‌تر

بسیاری از کارشناسان بازاریابی معتقدند ایجاد یک برند معتبر از ابتدا، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است و نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر در تبلیغات، بازاریابی دیجیتال و سنتی، و ساخت ارتباط بلندمدت با مشتری دارد. از این رو، برخی کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند از طریق خرید برند، فعالیت خود را با یک نشان تجاری ثبت‌شده و شناخته‌شده آغاز کنند و از این طریق زمان رسیدن به بازدهی را کوتاه‌تر نمایند.

البته موفقیت یک برند تنها به ثبت رسمی آن وابسته نیست. کیفیت محصولات یا خدمات ارائه‌شده، تجربه مشتری، پشتیبانی مناسب پس از فروش و استراتژی بازاریابی هوشمندانه نیز نقش مهمی در حفظ و افزایش ارزش واقعی برند در بلندمدت ایفا می‌کنند.

جدول مقایسه‌ای ثبت شرکت و خرید شرکت

معیار ثبت شرکت خرید شرکت زمان شروع فعالیت نیازمند طی مراحل ثبت در صورت انتقال قانونی، امکان شروع سریع‌تر ساختار حقوقی از ابتدا توسط مؤسسان تعیین می‌شود بر اساس ساختار موجود قابل انتقال است سوابق فعالیت بدون سابقه ممکن است دارای سابقه فعالیت باشد مدارک و تشریفات ثبت اولیه و اخذ مجوزهای لازم انتقال مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی مناسب برای کسب‌وکارهای نوپا پروژه‌هایی که زمان در آن‌ها اهمیت بیشتری دارد

تصمیم‌گیری بر اساس اهداف کسب‌وکار

هیچ نسخه واحدی برای همه کسب‌وکارها وجود ندارد. ممکن است برای یک استارتاپ نوپا، ثبت شرکت بهترین انتخاب باشد؛ در حالی که برای یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای یا مجموعه‌ای که قصد توسعه سریع دارد، استفاده از ظرفیت خرید و فروش شرکت گزینه مناسب‌تری به‌شمار رود.

درباره برند نیز شرایط مشابهی وجود دارد. برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند هویت برند خود را از ابتدا و بر اساس چشم‌انداز اختصاصی خود شکل دهند، در حالی که برخی دیگر با بررسی دقیق فرصت‌های موجود در بازار، مسیر خرید برند را برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه انتخاب می‌کنند.

در هر دو حالت، انجام بررسی‌های حقوقی، مالی و تجاری پیش از هرگونه تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد و می‌تواند ریسک‌های احتمالی سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.

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