کود معجزه گر برای شالی + میزان و زمان مصرف
استفاده از کود معجزه گر برنج به دلیل فرمولاسیون آهستهرهش و نیتروژن بالا، به یکی از انتخابهای محبوب شالیکاران تبدیل شده است.
برنج یکی از پرمصرفترین محصولات غذایی در ایران است و کشاورزان همیشه به دنبال راهی برای افزایش عملکرد و کیفیت این محصول ارزشمند هستند. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت کشت شالی، تغذیه صحیح و بهموقع گیاه است. تغذیه اصولی نه تنها رشد رویشی بوته را تقویت میکند، بلکه مستقیماً روی وزن دانه، تعداد خوشه و در نهایت درآمد کشاورز اثر میگذارد.
در بین گزینههای موجود، استفاده از کود معجزه گر برنج به دلیل فرمولاسیون آهستهرهش و نیتروژن بالا، به یکی از انتخابهای محبوب شالیکاران تبدیل شده است. این کود بهگونهای طراحی شده که عناصر غذایی را بهصورت پیوسته در اختیار ریشه قرار میدهد و از هدررفت نیتروژن در زمینهای غرقابی جلوگیری میکند؛ موضوعی که در کشت شالی اهمیت بسیار بالایی دارد.
مزایای کود معجزه گر برای شالی
کود معجزه گر مجموعهای از خواص کاربردی را برای شالیکار به همراه دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
- افزایش رشد رویشی و سبزینگی بوتهها
- جلوگیری از زردی و نکروز (سوختگی) برگها
- افزایش جذب نیتروژن و سایر عناصر غذایی
- بهبود تشکیل پروتئین در دانه و افزایش کیفیت برنج
- کاهش ریزش برگ و خوشه
- تقویت رشد ریشه و ساقه برای مقاومت بیشتر در برابر ورس (خوابیدگی)
- فاقد کلر و ایمن برای خاک شالیزار
- افزایش عملکرد نهایی محصول در واحد سطح
وجود ریزمغذیهایی مانند آهن، روی و منگنز در این کود، نقش مکملی مهم دارد. این عناصر باعث فعال شدن آنزیمهای مؤثر در جذب نیتروژن میشوند و از زردی برگهای جوان جلوگیری میکنند.
تأثیر کود معجزه گر روی شالی و برنج
اثر این کود را میتوان در سه مرحله اصلی رشد برنج مشاهده کرد. در مرحله پنجهزنی، تعداد پنجههای بارور افزایش مییابد. در مرحله ساقهرفتن، رشد رویشی و ارتفاع مناسب بوته تقویت میشود و در مرحله خوشهدهی، پر شدن دانهها و افزایش وزن هزاردانه چشمگیر خواهد بود.
جدول زیر تأثیر کود در مراحل مختلف رشد را بهصورت خلاصه نشان میدهد:
|مرحله رشد
|اثر اصلی کود معجزه گر
|پنجهزنی
|افزایش تعداد پنجههای بارور
|ساقهرفتن
|رشد رویشی و سبزینگی بیشتر
|خوشهدهی
|پر شدن دانه و افزایش وزن
|رسیدگی
|بهبود کیفیت و کاهش ریزش خوشه
نتیجه ترکیبی این اثرها، محصولی یکدستتر با دانههای سنگینتر و کیفیت پخت بهتر است.
چرا شالی به تغذیه تخصصی نیاز دارد؟
شرایط کشت برنج با بسیاری از محصولات دیگر متفاوت است. زمین شالیزار اغلب غرقاب است و همین موضوع باعث میشود بخش زیادی از نیتروژن معمولی بهسرعت شسته شود یا به شکل گاز از دسترس گیاه خارج گردد. نتیجه این اتفاق، زردی برگها، رشد کند و کاهش تعداد پنجه است.
اینجاست که استفاده از کود معجزه گر برای شالی با ساختار آهستهرهش معنا پیدا میکند. این نوع کود مواد مغذی را بهآرامی آزاد میکند و تا مراحل پایانی رشد، تغذیه بوته را تضمین مینماید.
انتخاب کود مناسب به عوامل مختلفی مانند نوع خاک، رقم برنج و شرایط اقلیمی منطقه بستگی دارد. به همین دلیل بهتر است پیش از خرید، با یک کارشناس مجرب مشورت کنید تا از تناسب کود با شرایط زمین خود مطمئن شوید.
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زمان مصرف کود معجزه گر برای شالی
زمانبندی مصرف کود در برنج نقش تعیینکنندهای در بازدهی دارد. تقسیم مصرف کود در چند مرحله، بازده جذب را افزایش میدهد و از هدررفت آن جلوگیری میکند.
بهطور کلی زمانهای اصلی مصرف عبارتاند از:
۱. پیش از نشاکاری (کود پایه): بخشی از کود همراه با آمادهسازی زمین و پیش از انتقال نشا به زمین مصرف میشود تا ریشه از همان ابتدا تغذیه شود.
۲. مرحله پنجهزنی: حدود ۱۵ تا ۲۰ روز پس از نشاکاری، مصرف کود به افزایش تعداد پنجه کمک میکند.
۳. مرحله ساقهرفتن و پیش از خوشهدهی: این مرحله برای تأمین نیتروژن مورد نیاز جهت پر شدن دانه اهمیت زیادی دارد.
میزان و روش مصرف کود معجزه گر برای برنج
مقدار مصرف کود بسته به حاصلخیزی خاک و رقم برنج کمی متفاوت است، اما یک الگوی عمومی و کاربردی را میتوان بهصورت زیر در نظر گرفت. توصیه میشود مقدار دقیق بر اساس آزمون خاک تنظیم شود.
|مرحله مصرف
|مقدار تقریبی (در هکتار)
|روش مصرف
|کود پایه (پیش از نشا)
|۳۰ تا ۴۰ درصد کل کود
|مخلوط با خاک هنگام تهیه زمین
|پنجهزنی
|۳۰ درصد کل کود
|پخش سطحی در آب مزرعه
|ساقهرفتن/پیش از خوشه
|۳۰ تا ۴۰ درصد کل کود
|پخش سطحی یکنواخت
نکته مهم در روش مصرف این است که هنگام پخش کود، سطح آب مزرعه باید کنترل شده باشد. بهتر است پیش از پخش، ارتفاع آب کاهش یابد و پس از مصرف کود، تا چند روز آب جدید وارد مزرعه نشود تا کود فرصت جذب پیدا کند. این کار بازده کود را به شکل محسوسی بالا میبرد.
نکات کاربردی برای بهترین نتیجه
برای بهرهگیری کامل از کود معجزه گر برنج، رعایت چند نکته ساده تفاوت زیادی ایجاد میکند.
مصرف کود را حتماً تقسیمبندی کنید و همه آن را یکجا به کار نبرید؛ این کار هم از هدررفت جلوگیری میکند و هم تغذیه پیوسته را تضمین مینماید.
پخش کود را در ساعات خنک روز و در هوای آرام انجام دهید تا توزیع یکنواختتری داشته باشید. همچنین از مصرف بیش از حد نیتروژن در اواخر فصل خودداری کنید، زیرا رشد رویشی بیش از اندازه میتواند خطر خوابیدگی بوته و حمله آفات را افزایش دهد.
سخن پایانی:
تغذیه اصولی، کلید افزایش عملکرد در کشت برنج است. استفاده از کود معجزه گر برای شالی با فرمولاسیون آهستهرهش و نیتروژن بالا، تغذیه پیوستهای را از مرحله نشا تا خوشهدهی فراهم میکند و با کمک ریزمغذیهایی مانند آهن، روی و منگنز، از زردی برگ جلوگیری و کیفیت دانه را تقویت مینماید.
رعایت زمان، مقدار و روش صحیح مصرف، همراه با دریافت مشاوره تخصصی پیش از خرید، مسیر رسیدن به محصولی پرمحصول و باکیفیت را هموار میکند. با یک برنامه تغذیه دقیق، میتوانید هم کمیت و هم کیفیت شالی خود را بهطور همزمان ارتقا دهید.