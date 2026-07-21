در بازار ماشین آلات چه خبر است؛ این قسمت، قیمت کمپرسور اسکرو

این هفته و در بازار کمپرسور اسکرو، چند مدل کمپرسور دیزلی محبوب از برند اینگرسولرند را قیمت گرفتیم. کمپرسورهای کارکرده‌ی اینگرسولرند در مدل‌های P175 و P275 و P375 که به ترتیب ۵ متر، ۷ متر و ۱۱ مترمکعب بر دقیقه هوادهی دارند با قیمت‌های میلیاردی معامله میشوند. کمپرسور P175 با توجه به سلامت در محدوده ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان، کمپرسور P275 در محدوده ۱/۲۰۰ تا ۱/۵۰۰ میلیارد تومان و کمپرسور P375 اینگرسولرند بین ۱/۸۰۰ تا ۲ میلیارد تومان قیمت خورده اند. در ادامه به بررسی کمپرسور اسکرو برقی و علل تفاوت قیمتی مدلهای مختلف میپردازیم.

اطلس کوپکو، اینگرسولرند، کایزر و سول ایر بزرگترین بازیگران بازار کمپرسور اسکرو هستند. آنها هم کمپرسور دیزلی و هم کمپرسور برقی میسازند.

چرخی در بازار کمپرسور هوای اسکرو زدیم. نوسانات ارزی در دهه‌ی اخیر بسیاری از بازارها را از حالت نرمال خارج کرده و بازار ماشین‌آلات نیز از این قاعده مستثنی نیست. قیمت‌ها متنوع است، بسته به نیاز خریدار و کارفرما امکان انتخاب گزینه‌های مختلفی وجود دارد، ضروری است که انتخاب را با جیب خود تطبیق دهید، به گارانتی کمپرسور، کیفیت و سلامت، نو یا کارکرده و مدل آن نیز بایستی دقت کنید. در این مطلب به مجموعه‌ای از این مسائل پرداخته و قیمت روز چند مدل پرکاربرد از کمپرسور اسکرو را نیز چک خواهیم کرد.

کمپرسور اسکرو ماشینی است که هوای محیط را به درون مکیده،‌ با دستکاری مکانیکی فشرده کرده و از سمت خروجی با فشار کاری و دبی حجمی مورد نظر شما بیرون میدهد. البته دستیابی به این فشار و حجم هوادهی به این آسانی‌ها هم نیست و از این همین رو طیف گسترده‌ای از انتخابها در مقابل شما قرار دارد. عموم مصرف کنندگان هوای فشرده، خواه ابزار بادی همچون چکش، پیچ‌گوشتی، دریل و پیکور یا ماشین‌آلات دیگری چون تسمه نقاله، پرس،‌ اکچویتور، کنترلر صنعتی و بالابر باشد، مشخصات هوای فشرده مورد نیاز به طور دقیق بر روی آنها حک شده و یا در دفترچه راهنمایشان آمده است. برخی از این ماشین‌آلات اصطلاحا روغن‌خور هستند و از وجود ذرات روغن داخل هوای فشرده استقبال میکنند، در حالیکه در برخی دیگر مصارف همچون رنگ‌پاشی با پیستوله و بسته‌بندی مواد غذایی به حضور روغن در هوای مصرفی بسیار حساسند.

انواع کمپرسور اسکرو پرکاربرد در کارخانجات و معادن

کمپرسور اسکرو کمپرسور محبوب صنایع و معادن است. شاید بپرسید چرا؟ چون ویژگی‌های هوای فشرده خروجی کمپرسور اسکرو دقیقا رگ خواب صنایع و معادن را نوازش میکند. فشار کاری در محدوده‌ی ۵ تا ۳۰ بار و هوادهی در محدوده‌ی ۳ تا ۵۰ مترمکعب بر دقیقه، ماشین‌آلات صنعتی چیزی بیشتر یا کمتر از این نمیخواهند. البته نیازهای صنعتی در باقی ویژگی‌های هوای مصرفی ملاحظاتی دارند که سازندگان کمپرسور اسکرو در ساخت دستگاه لحاظ میکنند.

۱. کمپرسور اسکرو دیزلی: این ماشین دستگاهی است که هوای فشرده را برای مصارف غیرکارخانه‌ای تامین میکند. هرگونه سایت و کارگاهی که دسترسی پیوسته و پایدار به برق صنعتی نداشته باشد به سراغ آن میرود. در مصارف پرتابل یا متحرک متداولترین نوع کمپرسور هوا کمپرسور اسکرو است. این کمپرسور قطعات متحرک کمتری نسبت به باقی مدل‌های اصلی دارد.

۲. کمپرسور اسکرو برقی: کمپرسور اسکرو برقی کمپرسور متداول موجود در کارخانجات است و همانطور که گفتیم برای مصارف هوای فشرده بدون رقیب و بدون شک محبوب‌ترین نوع کمپرسور در کارخانجات است. رگ خواب صنعت یعنی فشار کاری و ظرفیت هوادهی(دبی) میانه و متوسطی که کار کارخانجات را راه می‌‌اندازد. باقی مدلهای کمپرسور یا خیلی گران تمام میشود و خیلی پیشرفته است، یا در نسخه‌های ساده و ارزان خود که امکان رقابت با کمپرسور اسکرو دارند، فشار یا هوادهی کافی ندارد.

الف) کمپرسور اسکرو برقی روغنی: کمپرسور اسکرو به ذات روغن‌خور است. این کمپرسور عاشق و شیدای روغن است و روغن کمپرسور وظایف متعدد و سهم شگرفی در بهبود عملکرد کمپرسور اسکرو دارد. برای مصارف عمومی که نگران وجود روغن در هوای تولیدی نیستند حتما به سراغ این کمپرسور خواهیم رفت.

ب) کمپرسور اسکرو برقی بدون روغن: کمپرسور اسکرو به قدری برای مشتریان کارخانجات مطلوب است که نوع بدون روغن آن را هم خواسته اند و سازندگان ساخته اند. در این کمپرسورها غیبت روغن با لطایف الحیلی جبران شده است، اما همچنان کمپرسور اسکرو بدون روغن، یا آنطور که عموم میشناسد کمپرسور اویل فری، بهره‌وری پایین‌تر، دمای کاری بالاتر و البته قیمت به مراتب گرانتری دارد. همچنین آسیب المنت کمپرسور در این مدل کمپرسورها به معنای مرگ آن المنت و نیاز به خرید مجدد نسخه‌ی یدک یا جایگزین است.

نحوه اتصال الکتروموتور با واحد کمپرسور نیز مزایا و معایبی دارد.

کمپرسور اسکرو بر اساس دیگر خصائص و ویژگی‌ها تنوع بیشتری هم دارد. کمپرسور مشابه با دیگر ماشین‌آلات کارخانه‌ای نیازمند خنک‌سازی است و برای مثال در مدلهای بدون روغن نیاز به این مهم بالاتر هم میرود. کمپرسور اسکرو به دو روش آب‌خنک و هواخنک حرارت خود را دفع میکند و بعد میتوان از این حرارت ریکاوری برای مصارف جانبی کارخانه استفاده کرد. کمپرسور آب‌خنک گرانتر و در تهویه‌ی حرارتی کارآمدتر است و نیازمند تجهیزات جانبی چون برج خنک کننده است. کمپرسور هواخنک ساده‌تر و ارزانتر و البته نامناسب برای محیط‌های گرمتر است.

برای کاهش مصرف برق و همچنین برای کنترل بهتر بر هوای خروجی کمپرسور میتوان بر روی آن درایو فرکانس متغیر نصب کرد که آن را به کمپرسور سرعت متغیر یا VSD تبدیل میکند. این درایو سرعت موتور را متناسب با نیاز مصرف کننده تغییر میدهد. سرعت متغیر الکتروموتور با شافت و دنده‌های دو سر آن به سرعت متغیر کمپرسور ترجمه شده و در نتیجه کمپرسور هوای بیشتر یا کمتری تولید میکند.

در نهایت هوای خروجی کمپرسور نیازمند فرآوری بیشتر هم هست و برای این منظور همه کارخانجات اقدام به خرید درایر میکنند. درایر کمپرسور در برخی مدلها به صورت یکپارچه در دل کمپرسور اسکرو گنجانده شده و این مدلها با نام فول فیچر یا کمپرسور FF شناخته میشود.

قیمت کمپرسور اسکرو چطور تعیین میشود؟

دو کمپرسور اسکرو کاملا مشابه از نظر هوادهی و فشار کاری را تجسم کنید. کمپرسور برقی به مراتب ارزانتر از نمونه‌ی مشابه دیزلی است. این تفاوتی قیمتی میتواند در حد دو و نیم برابر تخمین زده شود. حال به جزئیات بیشتر بپردازیم:

کمپرسور اسکرو برقی هواخنک از کمپرسور مشابه آب‌خنک ارزانتر است و نصب و نگهداری آن هم ارزانتر تمام میشود، اما کمپرسور آب‌خنک در مصرف برق صرفه‌جویی میکند و برای مصارف توان بالاتر از ۲۰۰ اسب بخار بایستی به سراغ آن رفت. کمپرسور فول فیچر بالطبع گرانتر است، شما بعد از خرید کمپرسور استاندارد باید درایر را جداگانه تهیه کنید که در این مورد بی‌نیاز هستید. کمپرسور VSD نیز گرانتر است و خود درایو و نصب بهینه‌ی آن هزینه دارد.

کمپرسور هوا بازار کارکرده‌ی بسیار فعال و پویایی دارد. در تمام سطح جهان و نه فقط ایران بسیاری از کارفرمایان به سراغ خرید و اجاره‌ی کمپرسور کارکرده میروند و امکان تهیه‌ی بهترین و مناسب‌ترین مدلها در این بازار وجود دارد. کمپرسور کارکرده بر اساس عوامل متعددی تغییر قیمت میدهد. قیمت گذاری کمپرسور اسکرو کارکرده عموما نیاز نظر کارشناسی است و کارشناسان با نظر به سال ساخت، ساعت کارکرد، شرایط کارکرد، وضعیت سلامت، فاکتور خوش‌فروش یا بد‌فروشی مدل خاص و عوامل دیگری چون گارانتی کمپرسور اسکرو قیمت آن را درصد زده و از قیمت کارخانه کم میکنند.

طبیعی‌ترین عامل قیمتگذاری در تمامی مدلهای ماشین آلات و حتی ابزارآلات زندگی روزمره البته برند و کیفیت ساخت کمپرسور است. بدیهی است که کمپرسور اطلس کوپکو از کمپرسور ایرمن ژاپن و کمپرسور ایرمن از کمپرسور آلمیگ گرانتر هستند. بر همه عیان است که نسخه کارکرده‌ی اطلس کوپکو همچنان از نسخه کمپرسور سرهم‌شده‌ی ایرانی و چینی برتر است، مگر خودرو دست دوم تویوتا را بر تیبا ترجیح نمیدهیم؟

عامل اضافه موثر بر قیمت کمپرسور دیزلی

عموم کمپرسورهای معتبر اسکرو و برقی از موتورهای شناخته شده و تقریبا هم‌ترازی چون زیمنس، وگ و ABB استفاده میکنند. این مدلها چندان بر یکدیگر برتری نداشته و تنها به موجب سفارش خریدار بر زیمنس تاکید میشود. اما موتورهای دیزلی با یکدیگر تفاوت داشته و تنوع گسترده‌تری دارند. کمپرسور دیزلی با موتور کاترپیلار گرانتر از کمپرسور دیزلی با موتور دیزلی برندهای دیگری چون کوبوتا و حتی جان دیر و دویتس قیمت میخورد.

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