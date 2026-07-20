آریا شیمی رایکا، اولین تولیدکننده گلیسیرین دارویی در کشور است

حسام خرمی، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آریا شیمی رایکا، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: شرکت آریا شیمی رایکا در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد و عمده تولیدات ما مربوط به مواد اولیه صنعت شوینده است. از همان سال نخست، تولید مواد اولیه شوینده در حوزه اولئوکمیکال را آغاز کردیم و در سال‌های اخیر نیز محصولات خود را افزایش داده و خطوط تولید را گسترش دادیم. پس از راه‌اندازی کارخانه اولئوکمیکال که در زمینه تولید مواد اولیه شوینده‌های مایع روغنی فعالیت می‌کند، وارد حوزه جامدات شوینده شدیم و مواد اولیه صابون را تولید کردیم. سپس وارد تولید گلیسیرین شدیم و امروز اولین تولیدکننده گلیسیرین دارویی در کشور هستیم. همچنین برای راه‌اندازی این خط تولید از دانش فنی ایتالیایی استفاده کردیم.

وی افزود: پس از آن، تولید محصولات سولفینه‌شده و راه‌اندازی واحد سولفوناسیون را در دستور کار قرار دادیم. به‌تازگی نیز وارد حوزه تولید محصول نهایی با برندهای «بابلینی» و «باوباب» شده‌ایم. در برند بابلینی، محصولاتی مانند مایع ظرفشویی، مایع لباسشویی، صابون و مایع دستشویی تولید می‌کنیم و در برند باوباب نیز محصولات مراقبت از پوست و مو را عرضه می‌کنیم.

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