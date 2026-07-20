احسان رسولیمقدم در گفتگو با ایلنا:
کیفیت برای ما مهم است
مدیرعامل مجموعه رایحه گستر بینظیر شرق گفت: کالایی که که در مجموعه ما تولید شده، ارائه محصولی با کیفیت مناسب و قیمت مناسب است.
احسان رسولیمقدم، مدیرعامل مجموعه رایحه گستر بینظیر شرق، در گفتگو با ایلنا درباره فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: این مجموعه از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۸۸ به ثبت رسیده است. در حال حاضر، عطر، ادکلن، بادی اسپلش، رنگ مو، شامپو سر و بدن، اسپری و کرمهای پوستی که بهتازگی تولید آنها را آغاز کردهایم، عرضه میکنیم.
رسولی با اشاره به چالشهای این حوزه گفت: از سال ۱۳۹۰ قیمت ارز هر روز افزایش پیدا میکرد و اکنون نیز تخصیص ارز برای واردات وجود ندارد. از طرفی، نبود نقدینگی در بازار از مشکلاتی است که همواره وجود داشته و همچنان حل نشده است. از سوی دیگر، واردات کالاهای چینی از طریق دریا نیز بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن شده است.
مدیرعامل مجموعه رایحه گستر بینظیر شرق درباره جلب اعتماد مشتریان اظهار کرد: کالایی که در مجموعه ما تولید شده، ارائه محصولی با کیفیت مناسب و قیمت مناسب است تا وقتی مردم کالایی را تهیه میکنند، بهای پرداختی با کیفیت آن تناسب داشته باشد. تلاش میکنیم محصولات را به گونهای تولید کنیم که آنقدر گران نباشند که مردم نتوانند آنها را تهیه کنند. برای ما، کیفیت محصول مهمترین اولویت است.