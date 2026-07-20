استفاده از علم نوین برای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بسیار کمک کننده است

محمدرضا عوادی، مدیر شرکت داروسازی حکیم درخصوص توسعه کسب و کارها در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: توسعه کسب و کارها در هر دوره و شرایطی با هم متفاوت است. نخبگانی که در واحد‌های متفاوت مثل تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش هستند، نسبت به بازار ممکن است ترفندها و استراتژی‌های متفاوتی داشته باشند. در زمانی که ما دچار جنگ هستیم و ممکن است مواد اولیه به اندازه کافی تامین نشود، باید راهکارهای متفاوتی را اتخاذ کنیم. برای مثال استفاده از ظرفیت های خالی و استفاده از موادی که در داخل ایجاد می‌شوند، که می‌تواند به صنعت ماده اولیه کمک کند، از طرفی راهکار بسیار خوبی است که محققان ما در صنایع تولیدی، آرایشی و بهداشتی از آن استفاده کنند.

او ادامه داد: همچنین استفاده از علم جدید در حوزه آرایشی و بهداشتی بسیار به ما کمک میکند.

عوادی با اشاره اینکه تمام اقلام آرایشی و بهداشتی وقتی روی پوست بکار گرفته شوند، ممکن است جذب خوبی نداشته باشند بیان کرد: زیرا لایه‌هایی درون پوست است که باید از آنها عبور کند تا خاصیت خود را به جا بگذارد. امروزه سیستم‌های نوینی وجود دارد که کار را برای ما ساده.تر می‌کند، برای مثال اکتیوهای که قبلاً وجود داشت که جذب خوبی نداشتند ، امروزه با استفاده از نانولیپوزوم ها و نانونیوزوم ها توانستیم این ها را به مناطق خاصی از پوست برسانیم و جذب را افزایش دهیم که سبب می‌شود از ماده موثر کمتر استفاده کنیم که اثرات بالاتری داشته باشد.

وی افزود: بنابراین نخبگان ما در قسمت تحقیق و توسعه در این زمینه کار می‌کنند تا تمام اقلام آرایشی و بهداشتی بتوانند به سمت سیستم‌های نوین حرکت کنند که اثربخشی بهتری را از آنها بگیریم.

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