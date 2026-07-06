ترندهای مراقبت پوست ۲۰۲۶
ترندهای مراقبت پوست در سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری بر سلامت بلندمدت پوست، ترکیبات علمی و روتینهای ساده و موثر تمرکز دارند. برخلاف سالهای گذشته که محصولات متعدد و ترندهای زودگذر محبوب بودند، اکنون متخصصان پوست استفاده از فرمولهای ملایم، تقویت سد دفاعی پوست، ضد آفتاب، پپتیدها و محصولات چندکاره را توصیه میکنند.
در ادامه با جدیدترین ترندهای مراقبت پوست ۲۰۲۶ آشنا میشوید که بر اساس نظر متخصصان و منابع معتبر بینالمللی انتخاب شدهاند.
بازگشت به روتینهای ساده و هدفمند
در سال ۲۰۲۶، روتینهای طولانی و استفاده همزمان از محصولات متعدد جای خود را به مراقبتهای ساده و هدفمند دادهاند. متخصصان پوست توصیه میکنند بهجای استفاده از محصولات زیاد، یک شوینده ملایم، مرطوبکننده، کرم ضد چروک و در صورت نیاز یک سرم درمانی انتخاب شود. این رویکرد علاوه بر کاهش احتمال تحریک پوست، هزینهها را نیز کمتر کرده و استفاده مداوم از محصولات موثر را آسانتر میکند.
تمرکز بر ترمیم سد دفاعی پوست
تقویت سد دفاعی پوست یکی از مهمترین ترندهای مراقبت پوست در سال ۲۰۲۶ محسوب میشود. محصولاتی حاوی سرامید، نیاسینامید، پانتنول و اسید هیالورونیک به حفظ رطوبت، کاهش قرمزی و افزایش مقاومت پوست در برابر آلودگی و عوامل محیطی کمک میکنند. کارشناسان معتقدند پوست سالم و مقاوم، پایه اصلی داشتن پوستی شفاف و جوان است و نتایج ماندگارتری نسبت به درمانهای تهاجمی ایجاد میکند.
ضدآفتاب؛ مهمترین محصول روتین روزانه
در سال ۲۰۲۶ همچنان ضد آفتاب مهمترین محصول مراقبت پوست است. متخصصان توصیه میکنند حتی در روزهای ابری یا هنگام حضور در محیطهای بسته نیز از ضدآفتاب با SPF مناسب استفاده شود. نسل جدید ضد آفتابها زمان خاصیت ضد پیری، آبرسانی و تقویت سد دفاعی پوست دارند. همچنین فیلترهای جدید مانند بموتریزینول وارد بازار شدهاند که محافظت قویتر و پایدارتر ایجاد میکنند.
توسعه روزافزون میکروبیوم
میکروبیوم پوست در ۲۰۲۶ به یکی از مهمترین ترندهای اسکینکر تبدیل شده است. تحقیقات جدید نشان میدهد تعادل باکتریهای مفید روی پوست نقش کلیدی در تقویت سد دفاعی، کاهش التهاب، کنترل جوش و افزایش مقاومت پوست در برابر آلودگی و استرس محیطی دارد. به همین دلیل، برندها به جای استفاده از محصولات تهاجمی، به سمت فرمولهای ملایمتر و حاوی پریبیوتیک و پستبیوتیک حرکت کردهاند تا اکوسیستم طبیعی پوست حفظ و تقویت شود.
محبوبیت محصولات چندکاره
محصولات چند منظوره در سال ۲۰۲۶ بیش از گذشته مورد استقبال قرار گرفتهاند. کرمهای مرطوبکننده دارای SPF، سرمهای حاوی مواد ضد پیری و آبرسان یا محصولات آرایشی با ترکیبات مراقبتی، باعث سادهتر شدن روتین روزانه میشوند. این محصولات علاوه بر صرفهجویی در زمان، تعداد لایههای روی پوست را کاهش داده و برای سبک زندگی پرمشغله گزینهای کاربردی و اقتصادی محسوب میشوند.
نسل جدید پپتیدها
پپتیدها در سال جدید همچنان یکی از محبوبترین ترکیبات ضد پیری هستند. این ترکیبات به پوست پیام میدهند تا کلاژن و الاستین بیشتری تولید کند و در نتیجه باعث افزایش استحکام، کاهش خطوط ریز و بهبود بافت پوست میشوند. در کنار مراقبت از پوست، سرمهای حاوی پپتید به یکی از محبوبترین محصولات تقویت ابرو و مژه تبدیل شدهاند. این فرمولها با تغذیه فولیکولهای مو، به کاهش ریزش و افزایش ضخامت تارهای ابرو و مژه کمک میکنند.
رتینول و ویتامین C با فرمولهای ملایمتر
برندهای معتبر مراقبت پوست نسخههای جدیدی از رتینول و ویتامین C را عرضه کردهاند که احتمال خشکی، قرمزی و پوستهپوسته شدن را کاهش میدهند. این محصولات با فناوریهای نوین تولید شدهاند و ترکیبات موثر را خیلی آرام آزاد میکنند تا جلوی تحریک پوست گرفته شود. از مزایای این محصولات جدید میتوان به قدرت روشنکنندگی، کاهش چینوچروک و افزایش شفافیت پوست اشاره کرد.
افزایش محبوبیت اکتوئین
اکتوئین یکی از ترکیبات نوظهور و پرطرفدار سال ۲۰۲۶ است که بیشتر در محصولات با اصطلاح «ترمیم سد دفاعی پوست» استفاده میشود. این ماده خاصیت آبرسانی و محافظت در برابر آلودگی دارد و در سرمها، کرمهای مرطوبکننده، محصولات مخصوص پوست حساس، ضد قرمزی و ضدالتهاب دیده میشود. همچنین در برخی ضدآفتابها برای افزایش محافظت از پوست و در محصولات دور چشم برای کاهش خشکی و تحریک کاربرد دارد.
گسترش مراقبت از پوست بدن
توجه به پوست بدن تقریبا به اندازه پوست صورت اهمیت پیدا کرده است. سرم، لوسیون و حتی شویندههای بدن حالا ترکیباتی مانند رتینول، هیالورونیک اسید و سرامید دارند. از طرفی، تمرکز زیادی روی آبرسانی، یکنواخت کردن رنگ پوست، ضد پیری و استفاده روزانه از ضدآفتاب بدن ایجاد شده است. برندهای پیشرو در این زمینه مانند سراوی (CeraVe) توانستهاند تولید لوسیون و کرمهای مرطوبکننده، تاثیر زیادی در حوزه مراقبت از پوست بدن در سال ۲۰۲۶ بگذارند.
امروزه محصولات آرایشی تنها برای ایجاد جلوهای زیبا روی پوست تولید نمیشوند؛ بسیاری از آنها به گونهای طراحی شدهاند که در کنار زیبایی، به سلامت و مراقبت از پوست نیز کمک کنند. به همین دلیل ترکیب «آرایش و مراقبت پوست» به یکی از ترند های مهم در دنیای زیبایی تبدیل شده است. محصولاتی مانند کرمپودرها، تینتها و کانسیلرهایی که حاوی ترکیباتی مانند هیالورونیک اسید، نیاسینامید، آنتیاکسیدانها یا SPF هستند، علاوه بر ایجاد پوشش مناسب روی پوست، به حفظ رطوبت، تقویت سد دفاعی پوست و محافظت در برابر عوامل محیطی نیز کمک میکنند. استفاده از این محصولات میتواند روتین روزانه را سادهتر کرده و در عین حال به سلامت پوست نیز توجه داشته باشد.
این رویکرد تنها به محصولات صورت محدود نمیشود و در مراقبت از مژه و ابرو نیز دیده میشود. برای مثال، تقویت مژه و ابرو سریتا با بهرهگیری از ترکیباتی مانند پپتیدها و مواد مغذی، علاوه بر کمک به افزایش استحکام و رشد بهتر مژه و ابرو، به مراقبت از پوست حساس این ناحیه نیز کمک میکند. استفاده از چنین محصولاتی در کنار لوازم آرایشی روزانه باعث میشود علاوه بر داشتن ظاهری مرتب و زیبا، سلامت مژهها و ابروها نیز در طول زمان حفظ شود.
کدام برندهای ایرانی از ترندهای مراقبت پوست 2026 بهره میبرند؟
برندهای ایرانی مراقبت از پوست در سالهای اخیر با سرعت زیادی خود را با ترندهای جهانی همگام کردهاند. در مسیر ۲۰۲۶ نیز بیشترین تمرکز آنها بر فرمولاسیونهای علمیتر، مراقبت چندمرحلهای و استفاده از ترکیبات ایمن و طبیعی است.
برندهایی مانند سینره، آردن، پریم و لافارر با تکیه بر فرمولهای درماتولوژیک و ترکیبات گیاهی توانستهاند جایگاه خود را در بازار تقویت کنند. این برندها محصولات متنوعی از ضدآفتابها، مرطوبکنندهها و سرمهای ترمیمکننده ارائه میدهند که مطابق با نیاز پوستهای مختلف طراحی شدهاند و با رویکردی نزدیک به استانداردهای جهانی تولید میشوند.
در ادامه به چند مورد از محصولات موجود در بازار ایران که تقریبا با ترندهای جدید همسو هستند، اشاره میکنیم:
- ضدآفتاب بیرنگ SPF50 لافارر (کنترل چربی + ضدلک)
- تونر مولتیاکتیو لافارر برای پوست چرب و مختلط
- ژل شستشوی ضدلک سیسپرسا
- سرم ضدچروک و جوانساز اریکه (اثر شبه بوتاکس)
- کرمهای مرطوبکننده و Q10 سینره برای بازسازی و تقویت پوست
کلام آخر
ترندهای مراقبت پوست ۲۰۲۶ به سمت تقویت سد دفاعی پوست رفتهاند. ترکیبات ملایم و علمی از جمله سرامیدها، نیاسینامید و پپتیدهای پیشرفته و همچنین توجه به میکروبیوم پوست در صدر اخبار قرار دارند. در کنار این روند، رشد محصولات چندکاره نیز بسیار پررنگ شده است. نوآوری در ضدآفتابها و ترکیبات محافظتی پیشرفته و حرکت به سمت مراقبت طولانیمدت و پیشگیرانه بهجای درمانهای سریع و تهاجمی، از ویژگیهای مهم ترندهای امسال هستند. توصیه میکنیم محصولاتی را تهیه کنید که مطابق با متدهای جدید هستند تا از مزایای آنها به طور کامل بهرهمند شوید.