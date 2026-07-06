بازگشت کنسولهای قدیمی به سبد خرید گیمرها، موج نوستالژی در بازار بازی ایران
بازار بازیهای ویدیویی همیشه با نسلهای جدید کنسول شناخته میشود، اما رفتار خریداران در سالهای اخیر نشان میدهد همه چیز به خرید جدیدترین کنسول محدود نیست. در کنار توجه به پلیاستیشن ۵ و لوازم جانبی آن، جستوجو برای بازیها و کنسولهای قدیمیتر هم همچنان ادامه دارد. این یعنی بازار گیمینگ ایران فقط به سمت محصولات گران و نسل جدید حرکت نکرده، بلکه بخشی از آن دوباره به نوستالژی، خرید اقتصادی و تعمیر و نگهداری کنسولها برگشته است.
برای بسیاری از کاربران، کنسول بازی تنها یک وسیله سرگرمی نیست. پلیاستیشن ۲، ایکسباکس ۳۶۰ یا حتی بازیهای دو نفره قدیمی، یادآور دورهای هستند که بازیکردن بیشتر جمعی، خانوادگی و کمهزینه بود. از طرف دیگر، کاربران نسل جدید هم با چالشهایی مثل خرابی دسته، نیاز به باتری، آنالوگ، پایه شارژ، فن خنککننده و سایر لوازم جانبی روبهرو هستند. همین دو جریان، بازار امروز گیمینگ را به ترکیبی از خاطره و نیاز فنی تبدیل کرده است.
چرا بازیهای قدیمی هنوز خریدار دارند؟
یکی از نکات جالب در بازار بازی، ماندگاری کنسولهایی مثل پلیاستیشن ۲ است. با وجود عرضه چند نسل جدیدتر، هنوز گروهی از کاربران به دنبال بازیهای PS2 هستند. دلیل این موضوع فقط قیمت پایینتر نیست. بسیاری از بازیهای این کنسول هنوز برای کاربران ایرانی خاطرهانگیز هستند؛ از فوتبالهای قدیمی و بازیهای مسابقهای گرفته تا عناوین اکشن و بازیهای چند نفره.
در شرایطی که خرید کنسولهای جدید برای همه خانوادهها ساده نیست، کنسولهای قدیمیتر همچنان گزینهای اقتصادی برای سرگرمی محسوب میشوند. بعضی خانوادهها برای کودکان یا استفاده تفریحی سراغ کنسولهای قدیمی میروند، بعضی کاربران هم صرفاً میخواهند بازیهایی را دوباره تجربه کنند که سالها پیش با آنها خاطره داشتهاند. به همین دلیل، دستهبندی و دسترسی آسان به بازیهای پلیاستیشن ۲ در فروشگاههای آنلاین میتواند برای این گروه از کاربران ارزشمند باشد.
رشد تقاضا برای لوازم جانبی، از خرید تا تعمیر
در سمت دیگر بازار، دارندگان کنسولهای جدیدتر قرار دارند. برای این گروه، مسئله اصلی همیشه خرید بازی یا کنسول نیست؛ گاهی نگهداری از دستگاه و افزایش عمر تجهیزات اهمیت بیشتری پیدا میکند. دسته PS5، دسته PS4، پایه نگهدارنده، باتری، آنالوگ، شارژر و قطعات کوچکتر، محصولاتی هستند که شاید در نگاه اول حاشیهای به نظر برسند، اما مستقیماً روی تجربه بازی اثر میگذارند.
برای مثال، مشکل دریفت آنالوگ در دستهها یکی از مواردی است که بسیاری از کاربران با آن روبهرو میشوند. در چنین شرایطی کاربر به جای خرید دسته جدید، ابتدا به فکر تعمیر یا تعویض قطعه میافتد. همین موضوع باعث شده بازار قطعات کنسول و لوازم جانبی، بهخصوص برای PS4 و PS5، اهمیت بیشتری پیدا کند.
خرید این نوع محصولات با خرید یک کالای عمومی تفاوت دارد. کاربر باید بداند قطعه مورد نظر با مدل دسته یا کنسول او سازگار است یا نه. اگر انتخاب اشتباه انجام شود، هزینه تعمیر بالا میرود یا قطعه خریداریشده عملاً قابل استفاده نخواهد بود. به همین دلیل، فروشگاههایی که محصولات گیمینگ را دقیقتر دستهبندی کردهاند، شانس بیشتری برای جلب اعتماد کاربران دارند.
فروشگاه تخصصی چه نقشی در تصمیم خریدار دارد؟
در بازار آنلاین، کاربر معمولاً فرصت بررسی فیزیکی محصول را ندارد. تصمیم او بر اساس عنوان محصول، تصویر، توضیحات، دستهبندی، قیمت و اعتبار فروشگاه شکل میگیرد. این موضوع در حوزه گیمینگ حساستر است، چون بسیاری از محصولات ظاهراً شبیه هم هستند اما کاربرد متفاوتی دارند.
برای نمونه، یک کاربر ممکن است به دنبال قطعهای برای دسته PS5 باشد، اما نداند تفاوت آنالوگها، باتریها یا قطعات داخلی در چیست. کاربر دیگری شاید بخواهد برای کنسول قدیمی خود بازی تهیه کند، اما مطمئن نباشد کدام دستهبندی برای او مناسبتر است. در چنین شرایطی، فروشگاهی که مسیر انتخاب را ساده کند، فقط فروشنده محصول نیست؛ بخشی از فرایند تصمیمگیری کاربر را هم مدیریت میکند.
در میان فروشگاههای فعال در این حوزه، اهوراشاپ از جمله فروشگاههایی است که تمرکز خود را روی کنسول بازی، بازیهای ویدیویی، لوازم جانبی و قطعات مرتبط قرار داده است. وجود دستهبندیهایی مثل بازیهای پلیاستیشن، لوازم جانبی PS4 و PS5، قطعات کنسول و محصولات نوستالژیک باعث میشود کاربر بتواند نیازهای مختلف خود را در یک فضای مشخص بررسی کند.
چرا بازار گیمینگ فقط به نسل جدید وابسته نیست؟
تصور رایج این است که با ورود هر نسل جدید، محصولات قدیمی کاملاً از بازار حذف میشوند. اما در عمل، بازار بازی چنین رفتاری ندارد. بسیاری از بازیها و کنسولهای قدیمی به دلیل قیمت مناسب، حس نوستالژی، دسترسی آسان و امکان بازی چند نفره همچنان زنده میمانند. در مقابل، کنسولهای جدید هم نیازهای تازهای ایجاد میکنند؛ از تعمیر دسته گرفته تا خرید پایه، شارژر، فن و قطعات جایگزین.
به همین دلیل، بازار گیمینگ را باید همزمان از دو زاویه دید: علاقه به تجربههای قدیمی و نیاز به نگهداری تجهیزات جدید. کاربری که امروز دنبال بازی PS2 است، الزاماً از بازار روز عقب نمانده؛ شاید فقط به دنبال یک تجربه متفاوت و کمهزینه باشد. در مقابل، کاربری که قطعات PS5 میخرد، احتمالاً میخواهد به جای تعویض کامل تجهیزات، هزینه نگهداری خود را مدیریت کند.
قبل از خرید چه نکاتی مهم است؟
کاربران پیش از خرید کنسول، بازی یا لوازم جانبی بهتر است چند نکته را بررسی کنند. اول اینکه محصول دقیقاً برای کدام مدل کنسول یا دسته مناسب است. دوم اینکه توضیحات محصول به اندازه کافی روشن باشد. سوم اینکه تصویر و عنوان محصول با نیاز واقعی خریدار هماهنگ باشد. چهارم اینکه فروشگاه، دستهبندی قابل فهمی برای مقایسه محصولات ارائه کرده باشد.
در خرید بازیهای قدیمی، توجه به نوع بازی، سبک، تعداد بازیکن و سازگاری اهمیت دارد. در خرید لوازم جانبی و قطعات، مدل دقیق کنسول یا دسته مهمتر است. به همین دلیل، خرید از فروشگاهی که محصولات را تخصصیتر ارائه میکند، میتواند احتمال انتخاب اشتباه را کمتر کند.
آنچه از بازار گیمینگ پیداست
بازار گیمینگ ایران در حال حرکت روی دو مسیر همزمان است: از یک طرف علاقه به کنسولها و بازیهای نوستالژیک هنوز زنده است و از طرف دیگر، کاربران کنسولهای جدید به دنبال لوازم جانبی و قطعات کاربردیتر هستند. همین ترکیب باعث شده فروشگاههای تخصصی بازی و کنسول، نقش پررنگتری در خرید آنلاین پیدا کنند.
برای خریدار امروز، مهم فقط پیدا کردن ارزانترین محصول نیست؛ او میخواهد محصول درست را متناسب با کنسول، نیاز و بودجه خود انتخاب کند. در چنین بازاری، فروشگاههایی مثل اهوراشاپ میتوانند با دستهبندی دقیقتر و ارائه محصولات مرتبط با نسلهای مختلف کنسول، مسیر خرید را برای کاربران سادهتر و قابل اعتمادتر کنند.