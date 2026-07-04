از سفارش غذا تا خرید آنلاین گل با اسنپ فود در شیراز

این روزها کلان‌شهر بسیار زیبا و فرهنگ‌دوست شیراز، به سوی زندگی هوشمندانه حرکت می‌کند؛ چراکه سفارش آنلان فقط به شهرهایی مانند تهران محدود نمی‌شود. اسنپ‌فود تجربه سفارش غذا تا خرید آنلاین گل را برای شهروندان این شهر فراهم کرده است. در این روزها که سبک زندگی شهری فرصت حضور فیزیکی برای صرف شام، خرید گل و غیره را سخت کرده است، اپلیکیشن اسنپ‌فود به شما پیشنهاد می‌شود. در ادامه با این سوپراپلیکیشن، بیشتر آشنا می‌شوید.

از سفارش فست‌فود تا انواع غذای ایرانی و خارجی

اسنپ‌فود در چند سال گذشته سفارش آنلاین غذا در بسیاری از شهرها از جمله شیراز را ساده کرده است. اما مزیت خاص این سرویس در شیراز، تنوع زیاد رستوران‎های محلی و سنتی به‌شمار می‌آید. در حال‌حاضر حدود هزار رستوران شیراز در اسنپ‌فود فعالیت دارند؛ پس شما هر نوع غذایی را که دوست داشته باشید می‌توانید در سریع‌ترین زمان تحویل بگیرید. این رستوران‌ها انواع غذاها از کباب و قلیه‌ماهی تا آش شیرازی و فست‌فود را ارائه می‌دهند.

اکثر رستوران‌های معروف و بهترین‌های شیراز در اسنپ‌فود حضور دارند. ازآنجایی‌که شیراز یکی از قطب‌های گردشگری ایران است، تقریبا می‌توان گفت بیشتر رستوران‌های مطرح شهر عضو اسنپ‌فود هستند. رستوران‌هایی که در اسنپ‌فود فعال هستند، در چند دسته مختلف شامل فست‌فود، ایرانی، رژیمی، کباب، صبحانه، گیاهی، سالاد، دریایی و بین‌الملل تقسیم می‌شوند. پس شما می‌توانید از تنوع غذایی اسنپ‌فود شیراز لذت ببرید.

گل هم وارد اسنپ‌فود شد! تجربه‌ای شیرین و دلچسب

اسنپ ‌فود شیراز این امکان را برای شهروندان شیرازی فراهم کرده است تا بتوانند انواع گل، از یک شاخه رز قرمز تا دسته گل عروس و باکس گل تولد را کاملا آنلاین سفارش دهند. اگر شما هم عاشق گیاه آپارتمانی هستید، می‌توانید آن را از اسنپ‌فود بخرید.

برای سفارش انواع گل از اسنپ‌فود فقط کافی است اپلیکیشن را باز کنید، وارد بخش «گل و گیاه» شوید، گزینه «گل و گیاه‌های شیراز» را انتخاب کنید. در این مرحله، انواع گل فروشی شیراز مثل گل‌فروشی گلستان نور، گل پارس، گل‌فروشی تینا، گل تارا، گل‌فروشی بی‌بی گل و ... را می‌بینید. هزینه ارسال گل با توجه به گل، حجم آن و مسافت ارسال، متفاوت است. شما می‌توانید گل را در سریع‌ترین زمان ممکن، درِ منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید.

اسنپ‌فود شیراز فراتر از سفارش غذا و گل است

در سال‌های اخیراسنپ ‌فود شیراز بستری را فراهم کرده است تا شما ساکنان شیراز بتوانید بیشتر نیازهای اساسی روزانه‌تان را تنها به‌کمک یک اپلیکیشن برطرف کنید. در حال ‌حاضر، بالای 2000 فروشنده شیرازی در اسنپ‌فود عضو هستند و به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

این اپلیکیشن در دسته‌بندی‌های کافه، نانوایی، شیرینی و کیک، میوه و سبزیجات، پروتئین، لبنیات، آبمیوه و بستنی، آجیل و خشکبار، پت‌شاپ، عطاری و ... خدمات و محصول ارائه می‌دهد. با این تنوع خدمات، شما می‌توانید مقدار قابل‌توجهی از خریدهای روزمره خود را بدون خروج از خانه و کاملا آنلاین انجام دهید.

فرایند تحویل در اسنپ‌فود شیراز چگونه است؟

فرایند تحویل سفارش در اسنپ‌فود از لحظه ثبت سفارش شروع می‌شود:

شما ابتدا آدرس دقیق محل تحویل را در برنامه وارد می‌کنید و سیستم بر اساس موقعیت مکانی شما، رستوران‌ها و فروشگاه‌های نزدیک را نمایش می‌دهد.

پس از ثبت و پرداخت سفارش، رستوران یا فروشگاه مورد نظر، سفارش شما را آماده می‌کند و زمان تقریبی آماده‌سازی به شما اعلام می‌شود.

پیک پس از حضور در رستوران یا فروشگاه، سفارش را از پرسنل تحویل می‌گیرد، اقلام را با فاکتور مطابقت می‌دهد و سپس بلافاصله به‌سمت آدرس شما حرکت می‌کند.

پیک پس از رسیدن به آدرس شما، سفارش را درِ واحد یا محل مورد نظر تحویل می‌دهد و گزینه تحویل را ثبت می‌کند.

زمان تحویل به عواملی مثل فاصله رستوران تا مقصد، ترافیک مسیر، شلوغی رستوران و منطقه جغرافیایی بستگی دارد.

گزینه مراجعه حضوری هم دارد. پس شما می‌توانید سفارش خود را به‌صورت آنلاین ثبت و پرداخت کنید؛ اما به‌جای این‌که پیک آن را برایتان بیاورد، خودتان در زمان تعیین‌شده به رستوران مراجعه کنید و سفارش را تحویل بگیرید.

هزینه ارسال در اسنپ‌فود شیراز چقدر است؟

هزینه ارسال در اسنپ‌فود ثابت نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد. شما می‌توانید در قسمت فیلترها و بخش هزینه ارسال، گزینه‌هایی مثل رایگان، تا ۵ تومان، تا ۱۰ تومان و تا ۲۰ تومان را فیلتر کنید؛ پس هزینه ارسال در محدوده‌های قیمتی متفاوتی قرار دارد.

به‌طورکلی، نحوه محاسبه هزینه ارسال به این شکل است که هر رستوران یا فروشگاه بر اساس فاصله شما تا آنجا، هزینه ارسال را تعیین می‌کند و هرچه فاصله بیشتر شود، هزینه ارسال هم بیشتر خواهد شد. البته اسنپ‌فود انواع کوپن و تخفیف را هم ارائه می‌دهد که شما می‌توانید کالا یا غذای همیشگی خود را ارزان‌تر بخرید یا اصلا آن را به‌صورت رایگان دریافت کنید؛ هزینه ارسال بعضی از رستوران‌های اسنپ‌فود برای افرادی که اشتراک پرو دارند رایگان است.

اسنپ‌فود شیراز؛ اپلیکیشن جامع سفارش آنلاین

شما می‌توانید از یک شام ساده تا شاخه‌ای گل، انواع خشکبار و نان، همه‌چیز را در زمانی کوتاه و بدون دغدغه توسط اسنپ‌فود سفارش دهید. اگر شما هم در شیراز زندگی می‌کنید، کافی است اپلیکیشن اسنپ‌فود را نصب کنید؛ چراکه از امروز می‌توانید هم سفارش غذای محبوبتان و هم یک دسته گل تازه را بدون خارج‌شدن از خانه سفارش دهید.

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