اگر به تازگی یک ریش‌تراش فیلیپس خریداری کرده‌اید، احتمالاً این سوال برایتان پیش آمده که آیا می‌توانید از آن در حمام یا زیر دوش آب استفاده کنید. پاسخ کوتاه به این سوال مثبت است، اما با یک شرط مهم: باید مطمئن شوید که محصول شما دارای استاندارد ضد آب بودن است.

استاندارد IPX7 چیست و چه معنایی دارد؟

بیشتر مدل‌های جدید ریش‌تراش فیلیپس، از سری ۱۰۰۰ تا سری ۳۰۰۰، دارای گواهی IPX7 هستند. این استاندارد به این معناست که دستگاه می‌تواند به مدت ۳۰ دقیقه در عمق یک متری آب قرار گیرد بدون اینکه آسیبی ببیند. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا ماشین اصلاح فیلیپس خود را به راحتی زیر شیر آب بشویید یا حتی در حین دوش گرفتن از آن استفاده کنید.

برای اطمینان از ضد آب بودن دستگاه خود، کافی است به بسته‌بندی یا بدنه محصول نگاه کنید. معمولاً علامت‌هایی مانند "Wet & Dry" یا "Waterproof IPX7" روی آن درج شده است که نشان‌دهنده قابلیت استفاده در محیط‌های مرطوب است .

تفاوت اصلاح خشک و مرطوب با ریش‌تراش فیلیپس

ریش‌تراش‌های فیلیپس که قابلیت استفاده خشک و مرطوب دارند، دو حالت عملکرد متفاوت به شما ارائه می‌دهند:

اصلاح خشک: این روش سریع‌ترین و راحت‌ترین گزینه است. ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس به گونه‌ای طراحی شده که بدون نیاز به آب یا ژل، اصلاحی تمیز و دقیق ارائه دهد.

این روش سریع‌ترین و راحت‌ترین گزینه است. ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس به گونه‌ای طراحی شده که بدون نیاز به آب یا ژل، اصلاحی تمیز و دقیق ارائه دهد. اصلاح مرطوب: در این حالت می‌توانید از ژل یا کف اصلاح استفاده کنید یا حتی زیر دوش بروید. این روش برای افرادی که پوست حساسی دارند یا به دنبال تجربه‌ای نرم‌تر هستند، بسیار مناسب است .

نکته جالب اینکه طبق توصیه فیلیپس، برای بسیاری از مدل‌ها، عملکرد اصلاح روی پوست خشک معمولاً بهتر است، زیرا موهای خیس به پوست می‌چسبند و ممکن است فرآیند اصلاح را کمی دشوارتر کنند .

نحوه تمیز کردن ریش‌تراش ضد آب

یکی از بزرگترین مزایای ریش‌تراش‌های ضد آب فیلیپس، سهولت تمیز کردن آنهاست. پس از هر بار استفاده، می‌توانید با فشار یک دکمه، سر دستگاه را باز کرده و آن را زیر آب جاری بشویید. این کار باعث می‌شود تیغه‌ها همیشه تمیز و آماده استفاده باشند .

نکات مهم هنگام استفاده از ریش‌تراش فیلیپس در آب

اگرچه ریش‌تراش فیلیپس شما ضد آب است، اما چند نکته مهم وجود دارد که باید رعایت کنید:

دستگاه را فقط به صورت بی‌سیم (بدون اتصال به برق) در محیط‌های مرطوب استفاده کنید . پس از استفاده در محیط مرطوب، دستگاه را به خوبی خشک کنید تا از باقی ماندن رطوبت در قسمت‌های داخلی جلوگیری شود . در صورت نیاز به تعویض تیغه‌ها، حتماً از قطعات اصلی فیلیپس استفاده کنید تا عملکرد ضد آب دستگاه حفظ شود .

آیا می‌توان از ریش‌تراش فیلیپس در وان یا استخر استفاده کرد؟

اگرچه استاندارد IPX7 به دستگاه اجازه می‌دهد تا ۳۰ دقیقه در عمق یک متری آب دوام بیاورد، اما این بدان معنا نیست که استفاده از آن در وان یا استخر توصیه می‌شود. آب استخر حاوی کلر و مواد شیمیایی است که ممکن است به مرور زمان به تیغه‌ها و قطعات داخلی ماشین اصلاح فیلیپس آسیب برساند. همچنین آب گرم وان نیز می‌تواند بر عملکرد باتری تأثیر منفی بگذارد. بنابراین بهتر است استفاده از ریش‌تراش را به دوش گرفتن یا شستشوی سریع زیر شیر آب محدود کنید.

تأثیر آب بر عملکرد باتری و تیغه‌ها

یکی از سوالات رایج کاربران این است که آیا استفاده مکرر از ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس در محیط مرطوب، به تیغه‌ها یا باتری آسیب می‌زند؟ پاسخ این است که اگر دستگاه را به درستی خشک کنید، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. تیغه‌های ضد زنگ فیلیپس برای استفاده در محیط‌های مرطوب طراحی شده‌اند و باتری‌های لیتیوم‌یون این دستگاه‌ها نیز در برابر رطوبت مقاوم هستند. با این حال، توصیه می‌شود پس از هر بار شستشو، دستگاه را با یک پارچه نرم خشک کنید و آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

چه مدل‌هایی از ریش‌تراش فیلیپس ضد آب نیستند؟

همه مدل‌های ریش‌تراش فیلیپس ضد آب نیستند. مدل‌های اقتصادی‌تر این برند ممکن است فقط قابلیت اصلاح خشک داشته باشند و فاقد استاندارد IPX7 باشند. بنابراین پیش از خرید، حتماً به مشخصات محصول توجه کنید و مطمئن شوید که عبارت "Wet & Dry" یا "Waterproof IPX7" روی بسته‌بندی درج شده باشد. این نکته به ویژه برای افرادی که قصد دارند ریش‌تراش خود را به صورت مرتب در حمام استفاده کنند، بسیار حیاتی است.

جمع‌بندی

بله، ریش‌تراش‌های فیلیپس با استاندارد IPX7 کاملاً ضد آب هستند و می‌توانید با خیالی آسوده از آنها در حمام یا زیر دوش استفاده کنید. این قابلیت نه تنها تجربه اصلاح شما را متنوع‌تر می‌کند، بلکه تمیز کردن دستگاه را نیز بسیار آسان‌تر می‌سازد. با این حال، همیشه قبل از استفاده، مطمئن شوید که مدل خریداری‌شده شما دارای گواهی IPX7 است و هرگز دستگاه را در حالی که به برق متصل است، در معرض آب قرار ندهید.

انتهای پیام/