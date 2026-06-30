راهنمای خرید انواع انبر قفلی بر اساس کارایی

آشنایی با انواع انبر قفلی و کاربردهایشان

شما در بازار می‌توانید تنوع بالایی از انبر قفلی را مشاهده کنید. در زمان خرید انواع سایز انبر قفلی از مدل‌های مختلف توجه به نیاز و بررسی قیمت انبر قفلی اهمیت بالایی دارد. در ادامه رایج‌ترین انواع انبر قفلی را با هم بررسی می‌کنیم تا کار شما در انتخاب مدل متناسب با نیازتان ساده‌تر شود.

۱- انبر قفلی دم باریک

انبر قفلی دم باریک یکی از ظریف‌ترین مدل‌های انبر قفلی است که به دلیل فک کشیده و باریک خود، امکان دسترسی به نقاط سخت و فضاهای محدود را فراهم می‌کند. این ابزار برای کارهایی طراحی شده که دقت بالا در آن‌ها اهمیت دارد. اگرچه قدرت این مدل نسبت به سایر انواع کمتر است، اما در کارهای ظریف و دقیق بسیار کاربردی عمل می‌کند.

کاربردها

باز و بسته کردن پیچ‌ها در فضاهای محدود

کارهای الکترونیکی و تعمیرات ظریف

گرفتن قطعات کوچک و حساس

استفاده در مکان‌هایی با دسترسی دشوار

۲- انبر قفلی دهانه صاف

انبر قفلی دهانه صاف یکی از پرکاربردترین مدل‌ها در میان ابزارهای دستی است. فک‌های یکسان و شیارهای داخلی آن باعث می‌شود قدرت گیرایی بالایی داشته باشد. این مدل انتخاب اصلی بسیاری از تکنسین‌ها و تعمیرکاران است و در جعبه ابزار حرفه‌ای‌ها همیشه دیده می‌شود. البته بد نیست اشاره کنیم که در زمانی که این انبر قفلی در دسترس شما نبود، می‌توانید از انبردست نیز استفاده کنید. اما انبردست نمی‌تواند کارایی کامل یک انبر قفلی را داشته باشد.

کاربردها

باز کردن انواع پیچ و مهره

نگه داشتن قطعات فلزی در تعمیرات

ثابت نگه داشتن قطعات هنگام مونتاژ

استفاده در کارهای تأسیساتی

۳- انبر قفلی همه‌کاره

انبر قفلی همه‌کاره همان‌طور که از نامش پیداست، برای انجام چندین وظیفه مختلف طراحی شده است. این ابزار علاوه بر فک‌های شبیه انبردست، بخش‌هایی مانند چکش و ابزار بیرون کشیدن میخ نیز دارد. همین ویژگی باعث شده در شرایط مختلف بتوان از آن استفاده کرد و به نوعی جای چند ابزار را بگیرد.

کاربردها

باز و بسته کردن پیچ‌ها

بیرون کشیدن میخ از سطوح مختلف

انجام کارهای عمومی تعمیراتی

استفاده در مواقع اضطراری به جای چند ابزار

۴- انبر قفلی دهانه گرد

انبر قفلی دهانه گرد با فک‌های منحنی خود برای گرفتن اشیای گرد و استوانه‌ای طراحی شده است. این مدل در کارهایی که نیاز به نگه‌داشتن لوله یا قطعات دایره‌ای شکل دارند بسیار مؤثر است و به دلیل طراحی خاص، فشار را به طور یکنواخت توزیع می‌کند.

کاربردها

گرفتن لوله‌ها و قطعات گرد

باز و بسته کردن پیچ‌های بزرگ

استفاده در کارهای لوله‌کشی

کاربرد در تأسیسات ساختمانی

۵- انبر قفلی دهانه V

انبر قفلی دهانه V ترکیبی از مدل گرد و تخت است و برای نگه‌داشتن قطعات با اشکال مختلف طراحی شده است. این ابزار به دلیل ساختار خاص خود، برای کارهای سبک تا متوسط مناسب است، اما برای قطعات سنگین توصیه نمی‌شود.

کاربردها

نگه داشتن قطعات گرد و نامنظم

باز و بسته کردن اتصالات سبک

استفاده در کارهای عمومی تعمیراتی

کاربرد در مونتاژهای ساده

۶- انبر قفلی زنجیری

انبر قفلی زنجیری یکی از متفاوت‌ترین مدل‌هاست که به جای فک ثابت، از یک زنجیر برای گرفتن قطعات استفاده می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود بتوان آن را روی اجسام با اشکال غیرمعمول نیز استفاده کرد. انعطاف‌پذیری بالای این مدل آن را برای شرایط خاص بسیار کاربردی کرده است.

کاربردها

گرفتن قطعات با شکل غیر استاندارد

باز و بسته کردن فیلترهای بزرگ

استفاده در تعمیرات خودرو

کار روی اجسام بزرگ یا نامتقارن

۷- انبر قفلی دماغه طوطی

این مدل به دلیل شباهت فک آن به منقار طوطی، به این نام شناخته می‌شود. طراحی خاص آن باعث شده برای گرفتن مهره‌های شش‌گوش و قطعات نامتعارف بسیار مناسب باشد. دقت بالا در گیرایی از ویژگی‌های مهم این ابزار است.

کاربردها

باز و بسته کردن مهره‌های شش‌گوش

گرفتن قطعات با شکل غیرمعمول

استفاده در تعمیرات مکانیکی دقیق

کاربرد در کارهای صنعتی سبک

۸- انبر قفلی دهانه C

انبر قفلی دهانه C یکی از مدل‌های قدرتمند برای نگه‌داشتن دو قطعه به صورت هم‌زمان است. شکل C مانند آن باعث ایجاد فشار یکنواخت و کنترل‌شده می‌شود. این ابزار در کارهای صنعتی و جوشکاری بسیار محبوب است.

کاربردها

نگه داشتن دو قطعه هنگام جوشکاری

استفاده در مونتاژ قطعات فلزی

ثابت نگه داشتن قطعات در کارگاه

کاربرد در صنایع سنگین

۹- انبر قفلی دهانه بزرگ

این مدل برای گرفتن قطعات با قطر بالا طراحی شده است و به ویژه در لوله‌کشی و تأسیسات کاربرد فراوان دارد. فک‌های بزرگ آن امکان کنترل قطعات حجیم را فراهم می‌کند و از لغزش جلوگیری می‌نماید.

کاربردها

نگه داشتن لوله‌های قطور

استفاده در تأسیسات ساختمانی

کارهای لوله‌کشی صنعتی

گرفتن قطعات بزرگ فلزی

۱۰- انبر قفلی دهانه تخت

انبر قفلی دهانه تخت با فک‌های پهن خود برای نگه داشتن سطوح صاف و فلزات مختلف طراحی شده است. این مدل علاوه بر نگه‌داری، برای خم کردن قطعات فلزی نیز استفاده می‌شود و در کارگاه‌های آهنگری بسیار رایج است.

کاربردها

خم کردن فلزات سبک

نگه داشتن ورق‌های فلزی

استفاده در آهنگری

ثابت نگه داشتن قطعات صاف

۱۱- انبر قفلی جوشکاری

انبر قفلی جوشکاری یکی از ضروری‌ترین ابزارها در عملیات جوشکاری است. طراحی بلند و کشیده فک‌ها باعث می‌شود بتوان قطعات را با فاصله مناسب کنار هم نگه داشت و فرآیند جوشکاری را با دقت بیشتری انجام داد. این ابزار مقاومت بالایی در برابر حرارت دارد.

کاربردها

نگه داشتن قطعات هنگام جوشکاری

استفاده در لحیم‌کاری فلزات

تنظیم موقعیت قطعات پیش از اتصال

کار در محیط‌های صنعتی و حرارتی

مهم‌ترین نکات در زمان خرید انبر قفلی

انتخاب یک انبر قفلی مناسب می‌تواند کیفیت و سرعت کارهای فنی را به طور چشمگیری افزایش دهد؛ اما این ابزار زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که بر اساس نیاز و نوع کاربرد انتخاب شود. توجه به طراحی فک، جنس بدنه و قدرت قفل شوندگی، مهم‌ترین عواملی هستند که نباید نادیده گرفته شوند. در زمان خرید انبر قفلی رونیکس یا برندهای دیگر، توجه به نکات زیر را از یاد نبرید.

انتخاب جنس فولادی مقاوم در برابر فشار و خوردگی

توجه به نوع فک (صاف، گرد یا تخصصی) متناسب با کار

بررسی قدرت قفل شوندگی و ثبات در هنگام کار

انتخاب اندازه مناسب بر اساس نوع پروژه

توجه به برند و کیفیت ساخت برای دوام بیشتر

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