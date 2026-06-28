به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری در نشست هم‌اندیشی با اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران که با محور بررسی عملکرد شعب مختلف این شرکت در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در عملکرد برخی شعب اظهار داشت: در مواردی که نسبت خسارت از سطح متعارف عبور کرده و حتی به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد، ضرورت اصلاح نگاه مدیریتی، فنی و بازارمحور بیش از پیش احساس می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه تفویض اختیار در چارچوب ضوابط فنی، به‌ویژه در رشته بیمه‌های مسئولیت، تصریح کرد: اجرای عملیات بیمه‌گری تا حد امکان باید به شعب و شبکه نمایندگی واگذار شود و در مقابل، ستاد بر مأموریت‌های اصلی خود شامل هدایتگری، سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز باشد. این رویکرد، ضمن ارتقای چابکی سازمان، زمینه افزایش اختیارات در سطوح اجرایی را نیز فراهم می‌سازد و می‌توان متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات هر استان، سطوح متفاوتی از تفویض اختیار را تعریف کرد.

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