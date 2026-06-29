در فضای جدید مالیاتی کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران، حسابداران و صاحبان کسب‌وکار، مدیریت درست صورتحساب‌های الکترونیکی است. با اجرای الزامات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، دیگر نمی‌توان صدور فاکتور را صرفاً یک کار حسابداری ساده دانست. هر صورتحساب می‌تواند روی اعتبار مالیاتی، پذیرش اسناد، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، بررسی کارپوشه و ریسک جرائم مالیاتی اثر بگذارد.

در پاسخ به همین نیاز، شرکت معتمد مالیاتی تیس با مجوز از سازمان امور مالیاتی کشور، امکان ثبت صورتحساب الکترونیکی کسب‌وکارها را به‌صورت رایگان فراهم کرده است. این خدمت می‌تواند برای فعالان اقتصادی، به‌خصوص کسب‌وکارهایی که هنوز فرآیندهای مالیاتی خود را با سامانه مودیان هماهنگ نکرده‌اند، یک مسیر ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر برای شروع باشد.

مسئله اصلی کسب‌وکارها چیست؟

بسیاری از کسب‌وکارها الزام صدور صورتحساب الکترونیکی را شنیده‌اند، اما هنوز در اجرا با ابهام روبه‌رو هستند. برخی نمی‌دانند چه نوع صورتحسابی باید ثبت کنند. برخی در انتخاب الگوی درست ارسال صورتحساب دچار تردید هستند. برخی تصور می‌کنند اگر فاکتور کاغذی یا خروجی نرم‌افزار حسابداری داشته باشند، تکلیف مالیاتی آن‌ها انجام شده است. برخی دیگر هم ثبت صورتحساب را به زمان ارسال اظهارنامه یا دوره‌های مالیاتی بعدی موکول می‌کنند.

این نگاه می‌تواند خطرناک باشد، زیرا در سامانه مودیان مسئله فقط داشتن سند نیست؛ مسئله ثبت صحیح و قابل اتکای صورتحساب در مسیر مورد تأیید است. اگر صورتحساب در زمان مناسب و با اطلاعات درست ثبت نشود، ممکن است در آینده به شکل مغایرت، رد اعتبار مالیاتی، ابهام در معاملات یا ریسک جرائم خود را نشان دهد.

به همین دلیل، کسب‌وکارها باید به ثبت صورتحساب الکترونیکی به‌عنوان یک فرآیند مداوم نگاه کنند، نه کاری که در پایان دوره و با عجله انجام شود.

چرا ثبت صورتحساب الکترونیکی برای مدیران مهم است؟

ثبت صورتحساب الکترونیکی فقط یک کار حسابداری یا الزام قانونی نیست. این موضوع مستقیماً روی ریسک مالی، اعتبار مالیاتی، شفافیت معاملات و تصمیم‌گیری مدیران اثر می‌گذارد.

به همین دلیل برای مدیران مهم است، چون:س

از اعتبار مالیاتی کسب‌وکار محافظت می‌کند

کاهش ریسک جرائم و محاسبات اشتباه

شفافیت مالی بیشتری ایجاد می‌کند

کنترل مدیران بر فرآیندهای مالی را بیشتر می‌کند

تیس ارسال صورتحساب الکترونیکی را رایگان کرد

معتمد مالیاتی تیس با هدف تسهیل اجرای تکالیف قانونی مودیان، خدمت ثبت صورتحساب الکترونیکی را به‌صورت رایگان در اختیار کسب‌وکارها قرار داده است. این اقدام به کسب‌وکارها کمک می‌کند بدون نگرانی از هزینه اولیه، فرآیند صدور و ثبت صورتحساب خود را آغاز کنند و با الزامات سامانه مودیان هماهنگ شوند.

این خدمت برای طیف متنوعی از فعالان اقتصادی قابل استفاده است. ثبت صورتحساب الکترونیکی فروش کالا و خدمات، صورتحساب‌های پیمانکاری، حق‌العمل‌کاری، کارمزد ارائه خدمات، فروش طلا و جواهر، بلیت هواپیما و سایر الگوهای مورد تأیید سازمان امور مالیاتی، از جمله مواردی است که کسب‌وکارها می‌توانند در چارچوب این خدمت به آن توجه کنند.

نکته مهم این است که فعالیت‌های اقتصادی مختلف، نیازهای متفاوتی در ثبت صورتحساب دارند. یک فروشگاه با یک شرکت پیمانکاری شرایط یکسانی ندارد. یک شرکت خدماتی با یک فروشنده طلا و جواهر، الگوی مشابهی برای صورتحساب ندارد. همین تفاوت‌ها باعث می‌شود انتخاب مسیر درست برای ثبت صورتحساب اهمیت بیشتری پیدا کند.

کاهش خطا؛ مهم‌ترین مزیت شروع زودتر

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شروع به‌موقع ثبت صورتحساب الکترونیکی، کاهش خطاهای انباشته است. خطاهای مالیاتی معمولاً وقتی خطرناک می‌شوند که دیر شناسایی شوند. اگر کسب‌وکار چند ماه با روش اشتباه صورتحساب صادر کند، اصلاح آن در آینده سخت‌تر، پرهزینه‌تر و زمان‌برتر خواهد بود.

اما اگر فرآیند ثبت صورتحساب زودتر آغاز شود، کسب‌وکار می‌تواند در همان ابتدا ایرادهای احتمالی را تشخیص دهد. تیم مالی با الگوهای درست آشنا می‌شود. اطلاعات مشتریان و خریداران دقیق‌تر ثبت می‌شود. فرآیند صدور فاکتور با الزامات سامانه مودیان هماهنگ‌تر می‌شود و احتمال بروز مغایرت در آینده کاهش پیدا می‌کند.

این موضوع برای کسب‌وکارهای پرتراکنش اهمیت بیشتری دارد. هرچه تعداد صورتحساب‌ها بیشتر باشد، کوچک‌ترین خطا می‌تواند در مقیاس بزرگ‌تر تکرار شود. بنابراین، شروع سریع و استفاده از خدمات رسمی، می‌تواند از ایجاد یک مسئله بزرگ در آینده جلوگیری کند.

اعتبار مالیاتی؛ نقطه حساس کسب‌وکارها

یکی از موضوعات کلیدی در سامانه مودیان، اعتبار مالیاتی است. کسب‌وکارها برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده و محاسبات مالیاتی خود، به پذیرش و ثبت درست صورتحساب‌های خرید و فروش نیاز دارند. هر اختلال در این مسیر می‌تواند روی نقدینگی، هزینه مالیاتی و گزارش‌های دوره‌ای اثر بگذارد.

برای بسیاری از شرکت‌ها، اعتبار مالیاتی فقط یک عدد حسابداری نیست؛ بخشی از مدیریت جریان نقدینگی و هزینه‌های عملیاتی است. اگر این اعتبار به دلیل نقص در صورتحساب‌ها، ثبت نامناسب یا عدم انطباق با الزامات قانونی با مشکل مواجه شود، اثر آن می‌تواند در کل ساختار مالی کسب‌وکار دیده شود.

چرا استفاده از معتمد مالیاتی اهمیت دارد؟

اجرای الزامات سامانه مودیان برای بسیاری از کسب‌وکارها تازه و پیچیده است. قوانین، الگوها، فرآیندهای ثبت، خطاهای احتمالی و نحوه پیگیری صورتحساب‌ها می‌تواند برای تیم‌هایی که تجربه کافی ندارند، زمان‌بر باشد. در چنین شرایطی، استفاده از خدمات معتمد مالیاتی می‌تواند مسیر را ساده‌تر کند.

شرکت معتمد مالیاتی به‌عنوان واسط رسمی و مورد تأیید، به کسب‌وکار کمک می‌کند فرآیند ثبت و ارسال صورتحساب را منظم‌تر انجام دهد. این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی مهم است که نمی‌خواهند درگیر پیچیدگی فنی یا آزمون‌وخطای پرهزینه شوند.

تیس با رایگان کردن خدمت ثبت صورتحساب الکترونیکی، تلاش کرده است ورود کسب‌وکارها به این مسیر را ساده‌تر کند. این خدمت می‌تواند به‌ویژه برای شرکت‌هایی مفید باشد که می‌خواهند پیش از ایجاد فشار اجرایی، فرآیند مالیاتی خود را آماده کنند.

یک تصمیم پیشگیرانه برای کسب‌وکارها

در بسیاری از موضوعات مالیاتی، پیشگیری از اصلاح دیرهنگام کم‌هزینه‌تر است. ثبت صورستحساب الکترونیکی نیز از همین جنس است. کسب‌وکاری که امروز فرآیند خود را منظم می‌کند، در آینده با احتمال کمتری دچار مغایرت، خطا، جرائم یا مشکل در اعتبار مالیاتی می‌شود.

رایگان بودن ثبت صورتحساب الکترونیکی در تیس، این تصمیم پیشگیرانه را ساده‌تر کرده است. کسب‌وکارها می‌توانند بدون پرداخت هزینه اولیه برای ثبت صورتحساب، مسیر خود را آغاز کنند و به‌مرور ساختار مالی و حسابداری خود را با الزامات جدید هماهنگ سازند.

جمع‌بندی

ثبت صورتحساب الکترونیکی یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی کسب‌وکارها در دوره جدید است. این فرآیند مستقیماً بر اعتبار مالیاتی، پذیرش اسناد، کاهش ریسک جرائم و نظم مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

شرکت معتمد مالیاتی تیس با فراهم کردن امکان ثبت رایگان صورتحساب الکترونیکی، مسیر ساده‌تری برای شروع این فرآیند در اختیار مودیان قرار داده است. این خدمت می‌تواند به شرکت‌ها، اصناف، فروشگاه‌ها، پیمانکاران و سایر فعالان اقتصادی کمک کند تا با اطمینان بیشتری الزامات سامانه مودیان را اجرا کنند.

کسب‌وکارها می‌توانند برای ثبت رایگان صورتحساب الکترونیکی و کاهش ریسک‌های مالیاتی خود، از مشاوره رایگان مالیاتی معتمد تیس استفاده کنند.

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