در سال‌های اخیر، نام کارآفرینان ایرانی در لبه فناوری‌های نوین جهان بیش از گذشته به گوش می‌رسد. یکی از این چهره‌های فعال در اکوسیستم بین‌المللی وب۳، رسول رضوانی است که در فضای رسانه‌ای و مارکت دارایی‌های دیجیتال با نام مستعار RZ شناخته می‌شود. رضوانی که پیش از این با توسعه پلتفرم‌های کاربردی در حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌سازی دارایی‌ها (Tokenization) و صنعت بازی‌های بلاکچینی نام خود را در رسانه‌های معتبر اقتصادی جهان تثبیت کرده بود، اکنون دست به اقدام تازه و متفاوتی در حوزه بومی‌سازی این فناوری زده است.

این کارآفرین مستقر در دبی که سابقه مدیریت و هدایت چندین پروژه بزرگ توکنومیکس و پلتفرم‌های نوین بلاکچینی را در کارنامه دارد، با تالیف و انتشار دو کتاب تخصصی اما به زبان ساده، گام جدیدی را در راستای مسئولیت اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه فارسی‌زبان برداشته است. این دو اثر با نام‌های «رمز ارز برای مبتدیان» و «بلاکچین برای مبتدیان» با هدف پر کردن خلاءهای شناختی و ارائه یک نقشه راه اصولی برای علاقه‌مندان به این حوزه نگارش شده‌اند.

رسول رضوانی (RZ) در خصوص انگیزه خود از تالیف این کتاب‌ها تأکید می‌کند که به دنبال ورود به صنعت آموزش نیست، بلکه این اقدام را بخشی از رسالت خود برای توسعه زیرساخت‌های فکری این فناوری می‌داند. او در این باره می‌گوید: «بزرگ‌ترین مانع در مسیر پذیرش همگانی دارایی‌های دیجیتال، عدم درک درست از زیرساخت بلاکچین و رفتارهای هیجانی در بازار است. من سال‌ها در بازارهای بین‌المللی و پلتفرم‌های غیرمتمرکز تجربه اجرایی کسب کرده‌ام و معتقدم برای رشد یک اقتصاد دیجیتال سالم، پیش از هر چیز باید آگاهی کاربردی جامعه را به صورت اصولی و به دور از هیاهو ارتقا داد.»

کتاب‌های جدید این توسعه‌دهنده، ساختاری کاملاً کاربردی دارند و با ادبیاتی روان و مثال‌های ملموس فرموله شده‌اند تا مخاطب را از پیچیدگی‌های فنی رها کنند:

۱. کتاب «بلاکچین برای مبتدیان»: این کتاب به کالبدشکافی معماری شبکه، امنیت، قراردادهای هوشمند و مفهوم توکن‌سازی می‌پردازد. نویسنده با تکیه بر تجربه کلان خود در طراحی و اجرای پروژه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین، به مخاطب آموزش می‌دهد که بلاکچین چگونه فراتر از یک ابزار مالی، می‌تواند صنایع سنتی را متحول کند.

۲. کتاب «رمز ارز برای مبتدیان»: راهنمایی جامع برای درک منطق بازار کریپتو. این اثر مفاهیمی نظیر تحلیل بنیادین، مدیریت ریسک، روانشناسی بازار در زمان اصلاح‌های قیمتی و استراتژی‌های حفظ سرمایه را پوشش می‌دهد؛ مفاهیمی که رضوانی خود در هدایت و مدیریت اکوسیستم‌های مختلف دیجیتال پیاده‌سازی کرده است.

نکته جالب توجه در کارنامه فعالیت‌های رسول رضوانی این است که علیرغم سال‌ها فعالیت در سطح بین‌المللی و هدایت بیزینس‌های فرامرزی، پیوند ذهنی و عاطفی خود را با جامعه و مخاطبان داخل کشور حفظ کرده است. رضوانی با وجود درگیری در کلان‌پروژه‌های وب۳ در مارکت‌های جهانی، تألیف این دو کتاب را مشخصاً به زبان فارسی و برای هم‌وطنان خود انجام داده است تا سهمی در توانمندسازی اقتصادی و علمی جامعه فارسی‌زبان داشته باشد.

از دیدگاه تحلیلی، این اقدام نشان‌دهنده نگاه مسئولانه کارآفرینی است که موفقیت‌های بین‌المللی، او را از دغدغه‌های رشد هم‌وطنانش دور نکرده است. حضور افرادی با این سطح از سابقه عملیاتی در عرصه نویسندگی، کیفیت منابع آگاهی‌رسانی فارسی را ارتقا داده و به علاقه‌مندان، دانشجویان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به جای تکیه بر موج‌های نامعتبر فضای مجازی، دانش بلاکچین و رمزارزها را از سرچشمه عملی، واقعی و اجرایی آن بیاموزند.

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