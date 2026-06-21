خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در ادامه بیش از ده سال نقش‌آفرینی موثر در درمان بیماری چربی خون؛

داروسازی دکتر عبیدی از داروی جدید ترکیبی کاهش چربی خون رونمایی کرد

داروسازی دکتر عبیدی از داروی جدید ترکیبی کاهش چربی خون رونمایی کرد
کد خبر : 1802412
لینک کوتاه کپی شد.

بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین دلیل مرگ و میر در دنیا هستند و اختلال چربی خون یکی از مهمترین عوامل خطر قابل پیشگیری این بیماری‌ها است. براساس آمار سازمان جهانی سلامت، ۳۲درصد از میزان کل مرگ و میر جهان در سال ۲۰۲۲ به دلیل بیماری‌های قلبی-عروقی اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، در این سال ۸/۱۹ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های قلبی-عروقی جان خود را از دست داده‌اند.

داروسازی دکتر عبیدی از داروی جدید ترکیبی کاهش چربی خون رونمایی کردبه‌دنبال ۱۰ سال پیش‌گامی داروی روپیکسون (Ropixon®) در کاهش چربی خون، داروسازی دکتر عبیدی از جدیدترین راهکار کاهش چربی خون خود با نام تجاری روپیکسون-‌پلاس (Ropixon-Plus®) رونمایی کرد. روپیکسون‌-پلاس (Ropixon-Plus®) از ترکیب دو داروی کاهنده چربی خون با نام‌های رزوواستاتین (Rosuvastatin) و ازتیمایب (Ezetimibe) تولید شده است و باعث کنترل موثرتر چربی خون و افزایش پایبندی به درمان به دلیل سهولت مصرف می‌شود.

بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین دلیل مرگ و میر در دنیا هستند و اختلال چربی خون یکی از مهمترین عوامل خطر قابل پیشگیری این بیماری‌ها است. براساس آمار سازمان جهانی سلامت، ۳۲درصد از میزان کل مرگ و میر جهان در سال ۲۰۲۲ به دلیل بیماری‌های قلبی-عروقی اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، در این سال ۸/۱۹ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های قلبی-عروقی جان خود را از دست داده‌اند.

داروسازی دکتر عبیدی از یک دهه گذشته با عرضه رزوواستاتین (Rosuvastatin) با نام تجاری روپیکسون (Ropixon®) توانسته است به پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی در بیش از ۵/۱ میلیون نفر کمک کند.

به این پشتوانه، داروسازی دکتر عبیدی حالا از روپیکسون-‌پلاس (Ropixon-Plus®) به‌عنوان یک قرص ترکیبی از دو داروی کاهنده چربی خون با نام‌های رزوواستاتین (Rosuvastatin) و ازتیمایب (Ezetimibe)، رونمایی کرده است. رزوواستاتین (Rosuvastatin) با کاهش تولید کلسترول در بدن و ازتیمایب (Ezetimibe) با مهار جذب کلسترول به کاهش چربی خون کمک می‌کنند.

درباره داروسازی دکتر عبیدی

داروسازی دکتر عبیدی در طول ۸ دهه گذشته با ارائه راهکارهای درمانی با کیفیت در ۱۴ حوزه درمانی، بیش از ۱۰ میلیون فرد مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر را تحت پوشش خود قرار داده است. عرضه روپیکسون-پلاس (Ropixon-Plus®) در هشتادمین سال فعالیت داروسازی دکتر عبیدی، گام مهم دیگری در مسیر دسترسی بیماران به راهکارهای نوین کنترل چربی خون و پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی است.

References:

1. https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1

2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death#:~:text=The top global causes of,second leading causes of death

3. https://www.escardio.org/communities/councils/cardiology-practice/scientific-documents-and-publications/ejournal/volume-19/high-density-lipoprotein-cholesterol-and-risk-of-cardiovascular-disease/#:~:text=Lower LDL is better&text=A recent meta-analysis%2C evaluating,%2FL)

پایان رپرتاژ آگهی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی