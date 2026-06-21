داروسازی دکتر عبیدی از داروی جدید ترکیبی کاهش چربی خون رونمایی کرد

به‌دنبال ۱۰ سال پیش‌گامی داروی روپیکسون (Ropixon®) در کاهش چربی خون، داروسازی دکتر عبیدی از جدیدترین راهکار کاهش چربی خون خود با نام تجاری روپیکسون-‌پلاس (Ropixon-Plus®) رونمایی کرد. روپیکسون‌-پلاس (Ropixon-Plus®) از ترکیب دو داروی کاهنده چربی خون با نام‌های رزوواستاتین (Rosuvastatin) و ازتیمایب (Ezetimibe) تولید شده است و باعث کنترل موثرتر چربی خون و افزایش پایبندی به درمان به دلیل سهولت مصرف می‌شود.

بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین دلیل مرگ و میر در دنیا هستند و اختلال چربی خون یکی از مهمترین عوامل خطر قابل پیشگیری این بیماری‌ها است. براساس آمار سازمان جهانی سلامت، ۳۲درصد از میزان کل مرگ و میر جهان در سال ۲۰۲۲ به دلیل بیماری‌های قلبی-عروقی اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، در این سال ۸/۱۹ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های قلبی-عروقی جان خود را از دست داده‌اند.

داروسازی دکتر عبیدی از یک دهه گذشته با عرضه رزوواستاتین (Rosuvastatin) با نام تجاری روپیکسون (Ropixon®) توانسته است به پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی در بیش از ۵/۱ میلیون نفر کمک کند.

به این پشتوانه، داروسازی دکتر عبیدی حالا از روپیکسون-‌پلاس (Ropixon-Plus®) به‌عنوان یک قرص ترکیبی از دو داروی کاهنده چربی خون با نام‌های رزوواستاتین (Rosuvastatin) و ازتیمایب (Ezetimibe)، رونمایی کرده است. رزوواستاتین (Rosuvastatin) با کاهش تولید کلسترول در بدن و ازتیمایب (Ezetimibe) با مهار جذب کلسترول به کاهش چربی خون کمک می‌کنند.

درباره داروسازی دکتر عبیدی

داروسازی دکتر عبیدی در طول ۸ دهه گذشته با ارائه راهکارهای درمانی با کیفیت در ۱۴ حوزه درمانی، بیش از ۱۰ میلیون فرد مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر را تحت پوشش خود قرار داده است. عرضه روپیکسون-پلاس (Ropixon-Plus®) در هشتادمین سال فعالیت داروسازی دکتر عبیدی، گام مهم دیگری در مسیر دسترسی بیماران به راهکارهای نوین کنترل چربی خون و پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی است.

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1. https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1

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3. https://www.escardio.org/communities/councils/cardiology-practice/scientific-documents-and-publications/ejournal/volume-19/high-density-lipoprotein-cholesterol-and-risk-of-cardiovascular-disease/#:~:text=Lower LDL is better&text=A recent meta-analysis%2C evaluating,%2FL)

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