بهترین سن برای عمل ژنیکوماستی
بزرگشدن بیش از حد بافت سینه در آقایان که در اصطلاح پزشکی به آن «ژنیکوماستی» میگویند، یکی از چالشهایی است که میتواند اعتمادبهنفس مردان را در هر سنی بهشدت تحتتأثیر قرار دهد. امروزه با پیشرفتهای گسترده در حوزه جراحیهای زیبایی و درمانی، این مشکل کاملاً درمان میشود.
یکی از دغدغههای اصلی زیباجویان این است که چه زمانی باید ژنیکوماستی را درمان کنند؟ در این مقاله با نگاهی تخصصی به بررسی بهترین سن برای درمان این عارضه میپردازیم.
ژنیکوماستی چیست و چرا فقط با ورزش و رژیم درمان نمیشود؟
ژنیکوماستی واقعی همان رشد بافت متراکم و غددی سینه است که ساختار متفاوتی با چربی ساده دارد. رژیم غذایی و ورزش میتوانند چربیهای این ناحیه را کاهش دهند، اما قادر به ازبینبردن بافت غدهای نیستند.
در اکثر مردان، بزرگی سینه ترکیبی از بافت غددی، چربی انباشته شده و شلشدگی پوست است، به همین دلیل ظاهر ژنیکوماستی در هر فردی متفاوت است. سن بیمار هم در فرایند درمان ژنیکوماستی نقش کلیدی دارد، چون کیفیت پوست و تعادل هورمونی در طول زندگی دستخوش تغییر میشود:
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نوجوانان: ممکن است با گذر زمان بهبود یابند.
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جوانان: معمولاً هورمونهای پایدارتر و انعطافپذیری پوستی بالاتری دارند.
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سالمندان: اغلب با کاهش خاصیت ارتجاعی پوست مواجه هستند و ممکن است همزمان به لیفت یا کشیدن پوست نیاز داشته باشند.
درمان ژنیکوماستی در دوره نوجوانی
دوران بلوغ و نوجوانی، زمان سختی برای مواجهه با بزرگی سینه است. بسیاری از نوجوانان به همین دلیل از حضور در استخرها، باشگاههای ورزشی یا پوشیدن لباسهای اندامی خودداری میکنند.
جراحان باتجربه و زبده، معمولاً زمانی اقدام به جراحی میکنند که بافت سینه به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه پایدار باقی مانده و باعث بروز مشکلات روحی یا انزوای اجتماعی در نوجوان شده باشد.
در مواردی که سلامت روان نوجوان به خطر بیفتد، با رضایت والدین و در سنین پایینتر (حتی از ۱۲ سالگی) نیز میتوان مداخلات درمانی را آغاز کرد.
نوجوان در سن بلوغ دائماً درحالرشد و تغییرات هورمونی هستند، بنابراین پیش از هر چیز باید بررسیهای دقیق هورمونی با همکاری متخصصان غدد انجام داد.
درمان ژنیکوماستی در سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی؛ دوران طلایی جراحی
بیشترین آمار انجام عمل جراحی ژنیکوماستی مربوط به بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال است. در این دوره، سطح هورمونها به ثبات رسیده و پوست از خاصیت ارتجاعی فوقالعادهای برخوردار است؛ چیزی که نتایج جراحی را برای زیباجو بسیار ایدئال و پیشبینیپذیر میکند.
در افرادی که با ژنیکوماستی خفیف تا متوسط روبرو هستند جراحان از تکنیکهای کم تهاجمی تری استفاده میکنند. در این روش، با ایجاد برشهای بسیار کوچک و پنهان در چین زیر سینه، ابتدا چربیها به کمک لیپوساکشن خارج شده و سپس با ابزارهای تخصصی و پیشرفته بافت غددی متراکم پشت نوک سینه برداشته میشود.
این روش ریسک ایجاد گودی در سینه را به حداقل رسانده و جای زخم باقی نمیگذارد.
درمان ژنیکوماستی در میانسالی و سالمندی (۵۰ تا ۷۰ سالگی)؛
امروزه مردان بسیاری در سنین ۵۰، ۶۰ و حتی ۷۰ سالگی برای درمان این عارضه به کلینیکهای جراحی مراجعه میکنند این افراد به دلیل مشکلات قدیمی یا به علت تغییرات هورمونی ناشی از افزایش سن یا مصرف داروهای خاص دچار ژنیکوماستی هستند.
در این سنین به دلیل کاهش خاصیت ارتجاعی پوست، ممکن است در موارد ژنیکوماستی شدید نیاز به تکنیک عمل جراحی ماستکتومی همراه با گرافت و بازسازی نوک سینه باشد تا پوست و بافت اضافی برداشته شده و ظاهر سینه به شکل طبیعی بازگردد.
در این رده سنی، ارزیابیهای پزشکی پیش از عمل مانند کنترل فشارخون، دیابت یا بیماریهای قلبی اهمیت بالایی دارد. سرعت ترمیم بافتها در سنین بالا کمی طولانیتر است، اما رضایت نهایی مراجعان مسن به حدی بالا است که اکثر آنها اظهار میکنند کاش سالها زودتر این تصمیم را گرفته بودند.
راهبُرد هوشمندانه جراحی و مراقبتهای پس از آن
یک جراحی ژنیکوماستی موفق بر اساس شکل بدن، وضعیت سلامت و اهداف فردی زیباجو طراحی میکنند. امروزه مراکز درمانی معتبر و فوقتخصصی، تلاش میکنند تا جراحی تحت بیهوشی عمومیِ ایمن و بدون نیاز به درنهای طولانیمدت انجام شود.
در هر سنی که اقدام به عمل جراحی ژنیکوماستی میکنید، اصول مراقبتی پس از عمل شامل موارد زیر است:
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استفاده از گنهای فشاری مخصوص به مدت حدود ۶ هفته
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پیادهروی سبک از روز اول مجاز است، اما از بلندکردن اشیای بالای ۴ کیلوگرم تا ۶ هفته باید خودداری شود.
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برگزاری جلسات منظم ویزیت دورهای جهت بررسی روند بهبود.
همچنین اگر علت بروز این عارضه ناشی از مصرف داروها، مکملهای ورزشی ناسالم یا اختلالات غدد باشد، جراحان حاذق با همکاری متخصصین غدد داخلی نسبت به رفع علت ریشهای اقدام میکنند تا ریسک بازگشت عارضه به صفر برسد.
واقعاً بهترین سن برای درمان ژنیکوماستی چه زمانی است؟
بهترین زمان برای انجام این تغییر مثبت، زمانی است که:
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ژنیکوماستی به ثبات رسیده باشد
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فرد از سلامت عمومی کافی برخوردار بوده
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این عارضه تأثیر منفی معناداری بر کیفیت زندگی، اعتمادبهنفس و روابط اجتماعی او گذاشته باشد.
بر اساس توصیه بهترین جراحان ژنیکوماستی بهترین سن زمانی است که زیباجو از نظر ذهنی آماده باشد، خطرات در کمترین حد ممکن قرار دارد و مزایای درمانی آن برای او کاملاً واضح است.
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