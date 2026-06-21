شرکت کسری؛ مرکز فروش جاروبرقی مرکزی و صنعتی در تهران
مگر میشود فرزند خردسالتان در خانه راه برود و بیسکوییت بخورد و مجبور نشوید جاروبرقی بکشید؟ مگر میتوان هر روز برای جدا کردن موهای گربه از موکت جارو نکشید؟ حتی اگر تنها هم زندگی میکنید، باتوجهبه حجم آلودگی هوا و هجوم ریزگردها ناچار هستید حداقل یک روز در میان، کل خانه را گردگیری و جاروکشی کنید.
فارغ از اینکه در مجتمعهای مسکونی امروزی باید حساب ساعت آرامش همسایگان را نگه دارید تا صدای جاروبرقیتان مزاحم بقیه نشود، خالی کردن کیسه پارچهای یا خرید کیسههای کاغذی هم خودش داستانی جداگانه دارد.
همه این موارد باعث شده است تا سازندگان و مالکان خوشفکر پروژههای ساختمانی جدید به جاروبرقی مرکزی به چشم یک ارزش افزوده برای ملک خود نگاه کنند. ارزش افزودهای که آپشنی ویژه برای مشتریان است. بهویژه مشتریانی که دچار آسم، آلرژی و بیماریهای تنفسی هستند و هیچچیز مانند هوای سالم و خانه تمیز به آنها آرامش روانی نمیدهد.
اگر آپارتمانساز هستید، اگر قصد خرید خانه دارید یا حتی اگر کنجکاوید بدانید چرا خرید جاروبرقی مرکزی کسری این روزها طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است، این مقاله برای شماست.
مزایای جاروبرقی مرکزی در مجتمع های مسکونی
وقتی حرف از جاروبرقی مرکزی به میان میآید، عدهای گمان میکنند این محصول صرفا ویژه استفاده در هتلها، مجتمعهای تجاری، بیمارستانها یا برجهاست. شاید تا چندین سال گذشته اینطور بود، اما الان حتی جاروبرقی مرکزی به معنای آرامش بیشتر در یک ساختمان شخصی است!
فکرش را بکنید دیشب تا دیروقت مهمان داشتهاید و یک ساعت دیگر باید سر کار بروید. اما دلتان نمیخواهد خانه را در همین وضعیت آشفتهای که هست رها کنید. پوست تخمهها یکسو، گرد شیرینیها سوی دیگر، دانههای برنج زیر میز غذاخوری و گرد چیپس و پفک اطراف خانه پراکنده شده.
دوست دارید جارو بکشید و بعد بروید دنبال کارتان؛ اما! تکلیف همسایهها که خوابند چه میشود؟! حالا اگر ساختمان مجهز به جاروبرقی مرکزی باشد چه؟ خبری از سر و صدا نخواهد بود! شلنگ جاروبرقی را برمیدارید و شروع به تمیزکاری میکنید، بیآنکه کسی دم در خانه بیاید تا به سر و صدای جارو اعتراض کند! جاروی مرکزی حتی خردهریزهای زیر مبل و تخت را هم بدون جابهجا کردن وسیله میبلعد! چون شلنگ بلند است و نیازی نیست دستگاه را جابجا کنید.
بیسر و صدا بودن تنها مزیت خرید جاروبرقی مرکزی نیست. وقتی با جاروبرقی معمولی خانه را جارو میزنید، بخشی از این ذرات ریز از فیلتر عبور کرده و دوباره وارد محیط میشوند. این ذرات بسیار ریز معلق، بلای جان کودکان، سالخوردگان، حیوانات خانگی و افراد بیمار است. اما در سیستم جاروبرقی مرکزی، لولههای توکار آلودگی را مستقیما به مخزنی که خارج از فضای خانه قرار دارد، انتقال میدهند. این عالی نیست؟!
از طرفی، مشکل شستن کیسه پارچهای و خرید کیسه کاغذی یک دغدغه همیشگی است. اما جاروبرقیهای مرکزی با ظرفیت بسیار بالا، عملکردی پایدار و قدرتمند ارائه میدهند و اواسط کار دستتان را توی پوست گردو نمیگذارند!
قیمت جاروبرقی مرکزی کسری چقدر است؟
جاروبرقی مرکزی کسری آنقدر مزایای متعدد دارد که امکان ندارد کسی آنها را بشناسد و دلش نخواهد از چنین سیستمی در خانه یا محل کار بهرهمند شود. با این حال حق دارید اگر بخواهید بدانید راهاندازی چنین سیستمی چقدر هزینه برمیدارد و اساساً نصب آن چگونه امکانپذیر است.
راستش را بخواهید برای ساختمانهای در حال ساخت یا منازل در حال بازسازی، نصب و راهاندازی چنین سیستمی بسیار آسان است و ارزان تمام میشود. چون قرار است یکسری لوله از دل دیوار عبور کنند و زیر گچکاری و نمای نهایی پنهان شوند. یونیت اصلی یا دستگاه جاروبرقی مرکزی را در پارکینگ، انباری، پشتبام یا موتورخانه تعبیه میکنند تا صدای موتور هیچ مزاحمتی ایجاد نکند.
درنهایت، تنها یک سری پریز مکنده باقی میمانند که هر زمان اراده کنید میتوانید شلنگ مخصوص را در بیاورید و خانه را جارو بکشید. نصب و راهاندازی این سیستم کمتر از یک هفته زمان میبرد و اما... قیمت چنین جاروبرقیهایی چند؟!
جاروبرقی مرکزی از مدلهای اقتصادی تا مدلهای بسیار پیشرفته و چندموتوره که گرانتر هستند، در بازار عرضه میشوند. اما برای اینکه بدانید کدام نوع جارو مناسب مجتمع شماست، لازم است مواردی را در نظر بگیرید که در ادامه به آنها میپردازیم.
چه مدل جاروبرقی مرکزی مناسب ساختمان ماست؟
قبل از هرچیز درباره خرید و قیمت خرید جاروبرقی مرکزی و سانترال از شرکت کسری باید بگوییم که انتظار نداشته باشید چنین دستگاه صنعتی همقیمت سایر جاروبرقیهای خانگی موجود در بازار باشد. بهطورکلی این نوع جارو انتخاب افراد آیندهنگر است که نگاه هزینه_فایدهای دارند و در هر خرید به دنبال سرمایهگذاری میگردند.
شما امروز جاروبرقی مرکزی میخرید، اما قرار است تا چند دهه از آن استفاده کنید. نه سر و صدایش را تحمل کنید، نه برایش کیسه کاغذی بخرید، نه مدلش قدیمی شود که مجبور شوید برای چشم و همچشمی عوضش کنید، نه قدرت مکندگی آن کاهش پیدا کند، نه جاگیر است و نه گرد و غبار را ممکن است دوباره به محیط زندگیتان پس بدهد! پس یکبار هزینه میکنید و یک عمر از آن بهره میبرید.
بااینحال، هنگام خرید جاروبرقی مرکزی باید به برند و کیفیت دستگاه، تعداد موتورهای آن و متراژ واحدها توجه کنید.
اگر نظر ما را میخواهید: سراغ برندهای شناخته شده ایرانی بروید. چرا؟ چون همیشه میتوانید با نصف قیمت محصولات خارجی، یک دستگاه پرقدرت ایرانی بخرید و از همه مهمتر به سازنده دسترسی دارید. چنانچه دستگاه دچار مشکل یا نقص فنی باشد، کارشناسان مرکز بهسرعت میتوانند مشکلات احتمالی را رفع کنند و خدمات پس از فروش ارائه دهند. محصولات کسری، گزینههای عالی برای انواع پروژههای ساختمانی هستند.
آیا یک خانه ۱۰۰ متری دارید که قصد دارید سه یا چهار پریز مکنده در آن کار بگذارید؟ جاروبرقی صنعتی تک موتوره کسری انتخابی ایدهآل برای منزل شماست.
آیا قصد کار گذاشتن جاروبرقی مرکزی در یک مجتمع مسکونی را دارید؟ سراغ جاروبرقیهای سهموتوره بروید. برای دیدن لیست قیمت جاروبرقی صنعتی کسری اینجا کلیک کنید.
شرکت کسری: تولید کننده و فروشگاه تخصصی انواع جاروبرقی صنعتی
به نقل از سایت کسری:
نظافت صنعتی و حفظ سلامت محیط کار به دلیل افزایش طول عمر تجهیزات و ارتقای بهرهوری،ضروری است. ما به عنوان یکی از پیشگامان و بزرگترین تولید کنندگان جاروبرقی صنعتی در ایران، مفتخریم که با تکیه بر دانش بومی، مهندسی معکوس دقیق و استفاده از قطعات درجهیک، دستگاههایی همتراز با نمونههای اروپایی تولید کنیم.
چرا خرید از تولید کننده ایرانی؟
- تطابق با برق و شرایط اقلیمی ایران: دستگاهها به طور کامل با نوسانات برق ایران و شرایط سخت کاری (گرد و غبار شدید) سازگار شدهاند.
- خدمات پس از فروش بیوقفه: برخلاف برندهای خارجی، هیچوقت معطل قطعه یدکی نخواهید ماند.
- قیمت رقابتی: حذف هزینههای گمرکی و واسطهها، بالاترین کیفیت را با منصفانهترین قیمت به شما هدیه میدهد.
اگر به دنبال خرید حضوری، بررسی از نزدیک و دریافت مشاوره فنی هستید، شرکت کسری به عنوان مرکز فروش جاروبرقی صنعتی در تهران آماده خدمترسانی به شماست. دسترسی آسان، امکان تست دستگاهها قبل از خرید و تنوع بالای محصولات، از ویژگیهای اصلی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی ما در تهران است.
- آدرس: [تهران،خیابان شیخ هادی، نرسیده به جمهوری، کوچه ارشاد پلاک ۸، ساختمان کسری]
- شماره تماس: [۰۲۱۶۷۹۱۳]
- ساعات کاری: [شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ | پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳:۰۰]
پیش از مراجعه حضوری، میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا مدلهای متناسب با صنف کاری شما را تفکیک و آماده بازدید کنند.