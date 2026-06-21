در ادامه قصد داریم بررسی کنیم ارزان ترین شیرآلات ایرانی در سال ۱۴۰۵ چه ویژگی‌هایی با چه قیمتی دارند.

معرفی ارزان ترین برندهای شیرالات ایرانی 1405

شیرآلات ایرانی در سال‌های اخیر از نظر کیفیت، طراحی و خدمات پس از فروش پیشرفت زیادی داشته‌اند و همین باعث شده در کنار برندهای خارجی، گزینه‌های کاملاً قابل اعتماد و در عین حال اقتصادی در بازار باشند. تعدادی از شیرآلات اهرمی ارزان با قیمت در سال ۱۴۰۵ موارد زیر هستند:

رنج قیمتی شیرآلات آئس: 8,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا 25,۰۰۰,۰۰۰ تومان رنج قیمتی قهرمان: ۴,۰۰۰,000 تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رنج قیمتی کاویان: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رنج قیمتی شیرآلات کسری: 15,۰۰۰,000 تومان تا 69,۰۰۰,000 تومان رنج قیمتی شیرآلات تپیس: 5,۰۰۰,000 تومان تا 19,۰۰۰,000 تومان رنج قیمتی شیرآلات شودر: ۱۴,۰۰۰,000 تومان تا ۸۰,۰۰۰,000 تومان رنج قیمتی شیرآلات راسان: ۱۵,۰۰۰,000 تومان تا ۵۰,۰۰۰,000 تومان

این برندها مجموعه‌ای متنوع از شیرآلات ارزان با کیفیت شامل: شیرآلات سرویس بهداشتی، آشپزخانه، توالت و شیر حمام ارزان را ارائه می‌دهند. در ادامه، ویژگی‌ها و مشخصات هر یک از این برندها را بررسی می‌کنیم تا انتخابی آگاهانه‌تر داشته باشید.

شیرآلات ارزان مارک آئس

شرکت شیرآلات بهداشتی AES با بهره‌گیری از طراحی مدرن و تولید بر اساس استانداردهای دقیق، محصولاتی متنوع و کاربردی را با مزایای زیر فراهم کرده است:

استفاده از آلیاژهای استاندارد، کارتریج باکیفیت و آبکاری مقاوم در برابر خوردگی و رسوب

تولید بر اساس کنترل کیفیت چندمرحله‌ای برای افزایش دوام و عملکرد مطمئن

طراحی زیبا و کاربرمحور با ترکیب سبک مدرن و کاربری آسان

تولید انواع مدل‌ها شامل: اهرمی، کلاسیک، توکار، روشویی، دوش، ظرفشویی و شیر اهرمی توالت ارزان

عرضه در سبک‌های مدرن، کلاسیک و مینیمال با رنگ‌بندی متنوع مانند: کروم براق، طلایی، مشکی مات، سفید و رزگلد

در مجموع شیرآلات آئس با تنوع بالا و کیفیت مناسب، انتخابی مناسب در میان گزینه‌های ارزان ترین شیرآلات محسوب می‌شود.

شیرآلات قهرمان

شیرآلات قهرمان با استفاده از قطعات باکیفیت اروپایی، آلیاژ برنج مقاوم و پوشش کروم ضدزنگ تولید می‌شود و به دلیل کنترل دقیق کیفیت و طراحی استاندارد، دوام و کارایی بالایی دارد. این محصولات با ۵ سال ضمانت عرضه شده و برای استفاده در بخش‌های مختلف ساختمان گزینه‌ای مطمئن محسوب می‌شوند.

در میان آن‌ها می‌توان به شیر مخلوط توالت ارزان، شیر اشپزخانه و شیر حمام اشاره کرد که علاوه بر کیفیت مناسب، از نظر مصرف آب نیز بهینه طراحی شده‌اند.

شیرآلات کاویان

شیرآلات کاویان با ۵ سال گارانتی و خدمات پس از فروش، مجهز به آبفشان کاهنده مصرف آب و کارتریج باکیفیت ۳۵ میلی‌متری تولید می‌شوند. در میان شیرآلات ارزان با کیفیت این برند، شیر ظرفشویی دو منظوره ارزان، شیر حمام، شیر توالت گزینه‌هایی کاربردی و پرفروش برای خانه‌های امروزی هستند.

شیرآلات کسری

شیرآلات کسری با توجه به مشخصات زیر محصولاتی مقاوم و کم‌مصرف تولید می‌کند که هم از نظر کیفیت و هم طول عمر در سطح مطلوبی قرار دارند:

استفاده از آلیاژ برنج کنترل‌شده

آبکاری چندلایه ۱۷ تا ۲۰ میکرون

کارتریج‌هایی با عمر تا ۵۰۰ هزار بار

پرلاتورهای کاهنده مصرف آب

شیرآلات کسری با ارائه ضمانت ۱۰ ساله، اطمینان و اعتماد بیشتری برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

شیرآلات تپیس

شیرآلات تپیس با تمرکز بر طراحی ساده و بدون پیچیدگی، محصولاتی کاربردی و قابل‌استفاده برای فضاهای مختلف ارائه می‌دهد. این برند با ایجاد تنوع بالا در مدل‌های مختلف، تلاش کرده انتخاب‌های متنوع‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. در همین راستا، برخی از مدل‌های آن گزینه‌ای مناسب برای شیر توالت، شیر آشپزخانه و شیر ظرفشویی ارزان به شمار می‌روند.

شیرآلات شودر

شیرآلات شودر با بهره‌گیری از مواد اولیه باکیفیت و فناوری‌های روز، محصولاتی متنوع در سبک‌های مدرن، کلاسیک و مینیمال تولید می‌کند. استفاده از کارتریج اسپانیایی و آبکاری با ضخامت بالا (تا حدود ۳۰ میکرون) باعث افزایش دوام و کیفیت این محصولات شده است. همچنین وجود پرلاتورهای پیشرفته به صرفه‌جویی در مصرف آب بدون کاهش فشار کمک می‌کند.

این برند ایرانی با گارانتی ۵ تا ۷ ساله، در میان گزینه‌های شیرآلات ارزان جایگاه رقابتی دارد و به‌عنوان یکی از برندهای معتبر در حوزه شیرآلات بهداشتی ایرانی شناخته می‌شود.

شیرآلات راسان

شیرآلات راسان به‌عنوان یکی از برندهای تولید داخل، محصولات خود را با بهره‌گیری از قطعات اروپایی و استانداردهای کیفی مناسب عرضه می‌کند. بدنه این شیرآلات از آلیاژ برنج با خلوص بالا ساخته شده و روکش‌های مقاومی مانند کروم و نیکل برای افزایش دوام و زیبایی سطح محصول به کار می‌رود.

این شرکت برای اطمینان بیشتر مشتریان، ۲ سال ضمانت کارتریج و ۵ سال گارانتی قطعات ارائه می‌دهد و همچنین از خدمات پس از فروش گسترده پشتیبانی می‌کند.

فروشگاه لوازم ساختمانی رئوف شاپ

فروشگاه لوازم ساختمانی رئوف شاپ عرضه‌کننده پرفروش ترین شیرآلات ایرانی در بازار تهران، انواع شیرآلات ساختمانی از برندهای معتبر ایرانی است و نمایندگی پخش در بازار تهران است. این مجموعه امکان خرید حضوری، تلفنی و آنلاین را همراه با مشاوره قبل از خرید و پشتیبانی فراهم کرده است.

همچنین با بهترین قیمت و تنوع برند بالا، در این شعبه در تهران انواع شیرآلات بهداشتی ایرانی شامل: شیر اهرمی توالت، شیر اشپزخانه، شیر دستشویی ارزان را ارائه می‌دهد و خدمات ارسال به سراسر ایران را پوشش می‌دهد.