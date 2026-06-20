الگویی نوین در تأمین مسکن کارکنان؛ تجربه موفق تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان از تأمین زمین تا آغاز عملیات اجرایی

به گزارش،ایلنا، تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان توانسته با تکیه بر برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، ظرف کمتر از دو سال از مرحله ثبت رسمی به تأمین زمین، اخذ مجوزها، برگزاری آیین کلنگ‌زنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آغاز عملیات اجرایی یک پروژه ۱۷۹ واحدی برسد؛ تجربه‌ای که می‌تواند الگویی موفق برای سایر تعاونی‌های مسکن کشور باشد.

خانه‌دار شدن؛ مهم‌ترین دغدغه امروز خانواده‌های ایرانی

مسکن سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت زمین، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید، شرایطی را رقم زده که خانه‌دار شدن برای بسیاری از اقشار جامعه به آرزویی دشوار تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، تعاونی‌های مسکن می‌توانند با ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین زمین، کاهش هزینه‌های ساخت و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی دولت، نقش مهمی در تحقق رؤیای خانه‌دار شدن ایفا کنند؛ موضوعی که تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان تلاش کرده آن را به شکلی عملیاتی به اثبات برساند.

آغاز یک مسیر بزرگ از تیرماه ۱۴۰۳

لیلا مردانی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان، درباره روند شکل‌گیری این مجموعه می‌گوید: تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان در ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۳ به ثبت رسید و همزمان با ثبت رسمی تعاونی، فرآیند تأمین زمین، پیگیری‌های قانونی و مذاکرات با دستگاه‌های مرتبط آغاز شد.

به گفته وی، حمایت‌ها و دستورهای مسئولان محترم دولت در حوزه تأمین مسکن و تسهیل واگذاری زمین به تعاونی‌ها، نقش مهمی در فراهم شدن بسترهای لازم برای پیشبرد این پروژه ایفا کرد و زمینه تحقق این طرح را فراهم ساخت.

تأمین زمین دولتی؛ مهم‌ترین دستاورد تعاونی

یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های این تعاونی، تأمین زمین دولتی برای اعضا در مدت زمانی کوتاه پس از ثبت رسمی بوده است.

مردانی در این خصوص اظهار می‌کند: با همراهی سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز موفق شدیم زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع را برای اجرای پروژه دریافت کنیم؛ اتفاقی که برای بسیاری از تعاونی‌ها مهم‌ترین و دشوارترین مرحله مسیر محسوب می‌شود.

وی با تقدیر از همراهی مدیران و مسئولان مرتبط می‌افزاید: جا دارد از تدبیر، درایت و همراهی جناب آقای دکتر پورفرزانه، مدیرعامل وقت شرکت هوایی ایرانیان، همچنین مسئولان وقت و فعلی سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، مجموعه مدیریت شهری و شهرداری‌های مرتبط، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، اتاق تعاون استان البرز و تمامی مدیران و مسئولانی که در مسیر تحقق این پروژه همراه و پشتیبان ما بودند، صمیمانه قدردانی کنم. بدون حمایت و همراهی این مجموعه‌ها دستیابی به این نقطه امکان‌پذیر نبود.

پروژه‌ای ۱۷۹ واحدی برای کارکنان شرکت هوایی ایرانیان

مردانی با اشاره به اینکه زمین اختصاص‌یافته ظرفیت احداث حدود ۲۰۰ واحد مسکونی را دارد، ادامه داد: بر اساس مطالعات فنی و مجوزهای اخذشده، دستور نقشه پروژه برای ۱۷۹ واحد مسکونی صادر شده و تمامی مراحل قانونی اخذ پروانه ساختمانی نیز به پایان رسیده است.

به گفته مدیرعامل تعاونی، عملیات اجرایی پروژه از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و در حال حاضر مراحل تجهیز کارگاه، گودبرداری و اجرای عملیات اولیه پروژه در حال انجام است.

وی تأکید می‌کند که مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پروژه باید تا سال ۱۴۰۸ تکمیل و واحدها به اعضا تحویل داده شود.

برگزاری آیین کلنگ‌زنی با حضور وزیر تعاون و استاندار البرز

مدیرعامل این تعاونی مسکن، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین رویدادهای این پروژه، برگزاری آیین کلنگ‌زنی آن با حضور مسئولان ارشد ملی و استانی بود.

وی توضیح داد: آیین کلنگ‌زنی پروژه تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان با حضور دکتر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر مجتبی عبداللهی استاندار البرز، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان بخش تعاون و اصحاب رسانه برگزار شد.

مردانی ادامه داد: حضور مقامات عالی‌رتبه ملی و استانی در این مراسم، بیانگر اهمیت این پروژه و توجه ویژه به ظرفیت تعاونی‌ها در حل بخشی از مشکلات حوزه مسکن کشور است.

تغییر نگاه جامعه به تعاونی‌های مسکن

مردانی معتقد است یکی از مهم‌ترین اهداف این مجموعه، اصلاح نگاه شکل‌گرفته نسبت به تعاونی‌های مسکن بوده است.

وی می‌گوید: متأسفانه طی سال‌های گذشته برخی تجربیات ناموفق باعث شده بود بخشی از جامعه نگاه مثبتی نسبت به تعاونی‌های مسکن نداشته باشد. ما تصمیم گرفتیم این نگاه را نه با شعار، بلکه با عملکرد تغییر دهیم.

وی ادامه داد: در ابتدای مسیر حتی بسیاری از کارکنان شرکت نیز باور نداشتند که یک تعاونی تازه‌تأسیس بتواند زمین دولتی دریافت کند و پروژه را تا این مرحله پیش ببرد؛ اما امروز با مشاهده روند پیشرفت پروژه، اعتماد اعضا به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

خرید زمین با شرایطی کم‌نظیر برای اعضا

مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان یکی از مزیت‌های مهم این پروژه را نحوه واگذاری زمین عنوان می‌کند.

به گفته وی، زمین پروژه با قیمت دولتی و به صورت اقساط پنج‌ساله واگذار شده است؛ شرایطی که موجب شده اعضا بدون نگرانی از افزایش قیمت زمین بتوانند برنامه‌ریزی مالی مناسبی برای مشارکت در پروژه داشته باشند.

این مدل واگذاری، در مقایسه با شرایط متداول بازار، فرصت کم‌نظیری را برای کارکنان فراهم کرده است تا با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر نسبت به قیمت‌های روز بازار وارد پروژه شوند.

مدل نوآورانه سرمایه‌گذاری برای کاهش فشار مالی اعضا

یکی از ویژگی‌های متمایز این پروژه، استفاده از مدل سرمایه‌گذاری در فرآیند ساخت است.

مردانی در این خصوص توضیح می‌دهد: اعضا متناسب با توان مالی خود می‌توانند در پروژه مشارکت کنند. برخی امکان تأمین هزینه ساخت یک واحد کامل را دارند و برخی دیگر با توان مالی محدودتر وارد پروژه می‌شوند. ما تلاش کردیم شرایطی فراهم شود که هیچ عضوی به دلیل محدودیت مالی از این فرصت محروم نشود.

وی تأکید می‌کند: حتی افرادی که امکان پرداخت کامل هزینه ساخت را ندارند نیز از ارزش افزوده زمین و سهم خود در پروژه بهره‌مند خواهند شد.

مقابله با تورم ساخت؛ انتقال ریسک به سرمایه‌گذار

مردانی تاکید کرد: افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کشور است.

مدیرعامل تعاونی در این خصوص اضافه کرد: برای مدیریت این چالش، قرارداد ویژه‌ای با سرمایه‌گذار پروژه منعقد شده است تا بخش عمده ریسک ناشی از افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت بر عهده سرمایه‌گذار قرار گیرد.

به گفته وی، این رویکرد باعث می‌شود اعضا بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری نسبت به آینده پروژه برنامه‌ریزی کنند و نگرانی کمتری از نوسانات شدید بازار داشته باشند.

پروژه‌ای فراتر از ساخت واحدهای مسکونی

مردانی معتقد است این پروژه تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود و تلاش شده است مجموعه‌ای با کیفیت و امکانات رفاهی مناسب برای ساکنان ایجاد شود.

وی در این خصوص می‌گوید: براساس طراحی انجام شده، این مجموعه شامل برجی ۱۳ طبقه خواهد بود که در آن امکانات متعددی برای رفاه ساکنان پیش‌بینی شده است.

مردانی ادامه داد: از جمله امکانات در نظر گرفته شده برای این پروژه می‌توان به دو طبقه پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، فضاهای خدماتی و رفاهی، اتاق پزشک، فضاهای ویژه نگهداری حیوانات خانگی و واحدهای تجاری با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های مشاعات و خدمات عمومی مجموعه اشاره کرد.

نقش دکتر پورفرزانه در شکل‌گیری و پیشبرد تعاونی

مردانی از دکتر پورفرزانه، مدیرعامل وقت شرکت هوایی ایرانیان در زمان تأسیس تعاونی، به عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان و بنیان‌گذاران این حرکت یاد می‌کند.

وی می‌گوید: ایده تشکیل تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان با هدف ارتقای رفاه کارکنان و کمک به خانه‌دار شدن آنان، با حمایت، همراهی و پیگیری‌های مستمر دکتر پورفرزانه شکل گرفت. ثبت تعاونی، آغاز فرآیند تأمین زمین و پیگیری‌های اولیه برای خرید زمین با هدایت و حمایت ایشان انجام شد و بدون تردید بخش مهمی از دستاوردهای امروز این پروژه مرهون نگاه حمایتی و آینده‌نگرانه ایشان است.

وی تأکید می‌کند: دکتر پورفرزانه از نخستین روزهای شکل‌گیری تعاونی، با باور به توانمندی این مجموعه و حمایت از اهداف آن، زمینه آغاز مسیری را فراهم کردند که امروز به مرحله اجرای پروژه رسیده است.

تعاونی‌ها؛ مسیر واقعی خانه‌دار شدن اقشار متوسط

مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تعاونی‌های مسکن می‌توانند مؤثرترین ابزار برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کارکنان باشند.

وی تأکید می‌کند: اگر دولت در حوزه واگذاری زمین، تأمین مصالح با قیمت مناسب، ارائه تسهیلات بانکی و حمایت از تعاونی‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند، بخش مهمی از مشکلات حوزه مسکن کشور از طریق تعاونی‌ها قابل حل خواهد بود.

تجربه‌ای موفق در بازسازی اعتماد عمومی

تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان امروز در حالی به مرحله اجرای پروژه رسیده که کمتر از دو سال از ثبت رسمی آن می‌گذرد.

تأمین زمین دولتی، اخذ مجوزها، آغاز عملیات اجرایی، طراحی مدل‌های مالی متنوع برای اعضا، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و تلاش برای کنترل اثرات تورم، مجموعه اقداماتی است که این تعاونی را به یکی از نمونه‌های موفق بخش تعاون در حوزه مسکن تبدیل کرده است.

برگزاری آیین کلنگ‌زنی پروژه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار البرز، مدیران اجرایی و اصحاب رسانه نیز نشان‌دهنده اهمیت این طرح و جایگاه آن در توسعه مسکن کارکنان و تقویت نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور است.

آنچه بیش از همه در تجربه تعاونی مسکن کارکنان شرکت هوایی ایرانیان به چشم می‌آید، تلاش برای بازگرداندن اعتماد عمومی به ظرفیت تعاونی‌هاست؛ ظرفیتی که در صورت حمایت، مدیریت صحیح و هم‌افزایی میان دولت، بخش تعاون و مجموعه‌های اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در تحقق رؤیای خانه‌دار شدن هزاران خانواده ایرانی ایفا کند.

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