دلایل گرفتگی لوله های فاضلاب شمال تهران

دلایل زیادی برای گرفتگی لوله های فاضلاب در شمال تهران وجود دارد اما براساس اطلاعاتی که از شرکت های لوله بازکنی این منطقه از قبیل تهران سماء جمع آوری شده است، این مشکلات ریشه در چند مورد مهم زیر دارد:

1- چربی‌ های منجمد در لوله های فاضلاب

اختلاف دمای نسبتا زیاد شمال تهران با مناطق مرکزی و جنوبی باعث می ‌شود خاک و داکت ‌های این منطقه به ‌شدت سردتر باشند. همین هوای خنک کوهستانی، دلیل اصلی منجمد شدن فاضلاب آشپزخانه ‌هاست. روغن و چربی مایع پس از خروج از سینک، به محض ورود به داکت ‌های خارجی ساختمان یا لوله‌ های زیرزمینی محله ‌هایی مثل زعفرانیه و ولنجک، خیلی سریع تغییر فاز می ‌دهند. این چربی ‌ها به جای حرکت به سمت اگو، به دیواره لوله ‌ها می ‌چسبند و لایه ‌های جامد صابونی ایجاد می ‌کنند که روز به روز قطر مسیر را باریک ‌تر می کند.

2- نفوذ ریشه درختان قدیمی به لوله ها

در مناطق اصیلی مثل نیاوران، الهیه و تجریش که هنوز هویت باغ ‌شهری خود را حفظ کرده ‌اند، ریشه ‌های درختان کهنسال چنار همیشه تشنه هستند. این ریشه ‌ها به شکل هوشمندانه مسیر فاضلاب را پیدا می ‌کنند. پیدا کردن ریزترین درز، ترک یا بندکشی ضعیف در لوله ‌های سفالی یا چدنی قدیمی زیرزمین باعث ورود ریشه های مویی به داخل لوله فاضلاب می شود.با گذشت زمان ریشه ها در لوله رشد کرده و در نهایت مسیر عبور فاضلاب را مسدود می کند.

3- رسوب گرفتن لوله فاضلاب با املاح آب

آب شرب و چاه در مناطق کوهپایه ‌ای شمال تهران به دلیل آهکی بودن، سختی و املاح بالایی دارد. کلسیم و منیزیم موجود در این آب، به مرور زمان روی جداره داخلی لوله‌ ها رسوب می ‌کنند. قطر داخلی لوله به دلیل لایه‌ های سخت کلسیمی کوچک شده و به مرور باعث مسدود شدن مسیر می شود. به طوریکه حتی با یک تفاله چای یا پسماند ناچیز غذا، کل سیستم به طور کامل بند می ‌آید.

4- پسماند بازسازی ‌های لوکس

تغییر دکوراسیون و بازسازی آپارتمان‌ ها در فرمانیه و کامرانیه یک چرخه همیشگی است، اما وقتی که نظارت دقیقی روی کارگران ساختمانی وجود نداشته باشد، مقدار زیادی از مصالح ساختمانی وارد لوله و چاه ها می شود. توجه داشته باشید که سیمان، دوغاب، چسب کاشی و پودر سنگ از آب سنگین تر هستند. این مواد به جای جریان یافتن، در گودی شترگلوها ته ‌نشین شده و زیر آب به سرعت مثل سنگ جوش می ‌خورند. این نوع گرفتگی به هیچ وجه با خدمات تخلیه چاه شمال تهران و یا استفاده از فنرهای معمولی یا محلول‌ ها باز نمی ‌شود و راهی جز تراشیدن با مته‌ های الماسه یا تعویض کل لوله ندارد.

5- گرفتگی ناودان‌ در روف ‌گاردن‌

فضاهای سبز مجلل روی پشت ‌بام‌ و تراس ‌های وسیع شمال تهران، ناودان و سیستم آب باران ساختمان را هدف قرار می ‌دهند. اگر متوجه تجمع آب اطراف کف ‌شور تراس یا پاسیو هنگام بارندگی ‌های شدید بهاری و پاییزی شدید، نشانه مهمی از گرفتگی لوله های ناودان هستند.

مخلوط شدن برگ‌ های سوزنی یا پهن درختان مجاور با خاک شسته شده گلدان ‌ها و فضولات پرندگان باعث ایجاد یک ملات گلی و چسبناک می شود. این مواد در بخش هایی از قبیل زانوها در مسیر ناودان تجمع کرده و باعث گرفتگی لوله می شوند.

6- تجمع مو و مواد آرایشی

در آپارتمان‌ های مدرن با چندین سرویس مستر و جکوزی، نوع متفاوتی از انسداد لوله ها شکل می ‌گیرد. تارهای موی ریزش ‌یافته در حین استحمام به تنهایی شاید عبور کنند، اما وقتی در اعماق سیفون با چربی لوسیون ، ماسک ‌های مو، ژل ‌های اصلاح و صابون‌ ترکیب می ‌شوند، یک سد در مسیر عبور فاضلاب می ‌سازند.

7- ترافیک فاضلاب در زانوهای ۹۰ درجه برج ‌ها

بخش عمده ‌ای از گرفتگی ‌های طبقات منفی و پارکینگ‌ برج ها، ناشی از یک چالش هندسی در لوله‌کشی است. وقتی خطوط عمودی فاضلاب با حجم و سرعت بالا از طبقات بالایی برج به سقف پارکینگ می ‌رسند، طراحان ناچارند برای افقی کردن مسیر و هدایت آن به سمت اگو از زانوهای ۹۰ درجه استفاده کنند. این زانوهای تند، سرعت حرکت مواد جامد را ناگهان به شدت کاهش می ‌دهند. در نتیجه به مرور مقدار زیادی از مواد داخل فاضلاب در این بخش رسوب کرده و لوله فاضلاب را مسدود می کند.

ترفندهای رفع دلایل گرفتگی لوله در شمال تهران

برای رفع هر کدام از این چالش ‌های گرفتگی لوله های ساختمان در شمال تهران که به شرایط بومی این منطقه مرتبط هستند، راهکارهای ‌زیر پیشنهاد می ‌شود.

· استفاده از دستگاه واترجت آب گرم پرفشار، بهترین روش برای شستشوی دیواره داخلی لوله ‌های مسدود شده با چربی ‌های منجمد است. در کنار آن عایق ‌بندی داکت ‌های بیرونی و نصب چربی ‌گیر در آشپزخانه از یخ زدن مجدد روغن در آنها جلوگیری می‌ کند.

· با استفاده از فنرهای فولادی مجهز به سرمته‌ های کاتر یا ریشه ‌تراش می توان ریشه ‌های ضخیم و متراکم درختان کهنسال را در لوله ‌های قدیمی قطع کرد.

· تراشیدن مکانیکی جداره لوله با فنرهای الماسه پیشرفته، رسوبات سخت ناشی از آب آهکی کوهپایه را از بین می ‌برد و برای پیشگیری همیشگی نیز باید سیستم‌ های سختی‌گیر در مدار آب ساختمان نصب شوند.

· تزریق محلول ‌های رسوب ‌زدای صنعتی به همراه فنرهای متراکم، برای سست کردن و شکستن سیمان و دوغاب ناشی از بازسازی ‌ها کاربرد دارد. اما راهکار قطعی، مسدود کردن اصولی کف ‌شورها با درپوش پیش از شروع کار است.

· نصب سبدهای توری مخصوص روی کف ‌شور روف‌ گاردن و تراس، جلوی ورود مخلوط گل و برگ به ناودان را می ‌گیرد.

· تغییر زانوهای ۹۰ درجه تند به دو زانوی ۴۵ درجه در مسیر لوله‌ کشی سقف پارکینگ برج‌ ها، سرعت جریان فاضلاب را حفظ می‌ کند. با قرار دادن دریچه بازدید در این نقاط به همراه شستشوی سالانه، می توان مانع ترافیک و انسداد در طبقات منفی شد.

جمع بندی

براساس آنچه در متن بررسی شد، بسیاری از دلایل گرفتگی لوله های ساختمان شمال تهران، ریشه در موقعیت جغرافیایی و شرایط بومی این منطقه دارد. اما هرگونه گرفتگی در این لوله ها با تخصص و مهارت قابل رفع است. شرکت های لوله بازکنی مختلف از جمله تهران سماء ( lolebazkonitehran.com ) در تمام محله های شمال تهران با دستگاه های پیشرفته خدمات رفع گرفتگی لوله، لایروبی و تخلیه چاه را با تکنیک های جدید ارائه می دهند.