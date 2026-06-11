دکتر جباری صنعت بیمه کشور را برای دهههای آینده بیمه کرد
ابلاغ افزایش سرمایه تاریخی ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی بیمه ایران/ تثبیت ۷۰ درصد سرمایه صنعت بیمه کشور در بزرگترین شرکت بیمه ایران و خاورمیانه
در یکی از ماندگارترین رخدادهای تاریخ صنعت بیمه کشور، با پیگیریهای مستمر و مدیریت راهبردی دکتر علی جباری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران، مصوبه افزایش سرمایه ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی شرکت سهامی بیمه ایران ابلاغ شد؛ اقدامی تاریخی که نهتنها بنیانهای مالی این شرکت ملی را متحول ساخت، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صنعت بیمه کشور را برای دهههای آینده بیمه کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این دستاورد بزرگ که در چارچوب اجرای برنامه هفتم پیشرفت و با حمایت دولت به ثمر نشست، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد و صنعت بیمه ایران محسوب میشود. با اجرای این مصوبه، سرمایه بیمه ایران به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود ۷۰ درصد سرمایه صنعت بیمه کشور در این شرکت متمرکز خواهد شد؛ ظرفیتی کمنظیر که جایگاه بیمه ایران را به عنوان ستون اصلی مدیریت ریسکهای ملی و پشتوانه راهبردی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری تثبیت میکند.
دکتر جباری از آغاز مسئولیت خود، تقویت توانگری مالی، افزایش ظرفیت نگهداری ریسک و بازسازی قدرت عملیاتی بیمه ایران را در کانون برنامههای تحولی خود قرار داد و با پیگیری مستمر در سطوح مختلف حاکمیتی و اجرایی، زمینه تحقق این مطالبه تاریخی را فراهم کرد.
افزایش سرمایه ۱۱۶ همتی بیمه ایران صرفاً یک اصلاح مالی نیست؛ بلکه تجلی یک نگاه بلندمدت و آیندهنگر به صنعت بیمه کشور است. نگاهی که امروز بیمه ایران را به نهادی توانمندتر برای حمایت از پروژههای کلان ملی، صنایع راهبردی، زیرساختهای حیاتی و سرمایهگذاریهای بزرگ کشور تبدیل کرده است.
این تحول بزرگ، فصل تازهای از اقتدار مالی و توانگری حرفهای را برای بیمه ایران رقم میزند و نام دکتر علی جباری را به عنوان معمار بزرگترین تحول سرمایهای تاریخ صنعت بیمه کشور ثبت خواهد کرد؛ مدیری که با این اقدام راهبردی، نه تنها بیمه ایران، بلکه آینده صنعت بیمه کشور را برای دهههای پیش رو بیمه کرد.