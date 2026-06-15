هزینه تحصیل در روسیه از زبان دکتر فراشیانی – واقعا تحصیل در روسیه چقدر هزینه داره؟

هزینه تحصیل در روسیه اگر نگویم مهم ترین فاکتور اما قطعا یکی از مهم ترین فاکتوریهایی است که در تصمیم دانشجو برای تحصیل یا دعدم تحصیل در روسیه تاثیر گذار است. خیلی مهم است که بدانیم واقعا کل هزینه ها چقدر می شود؟ ایا مبالغی که در تبلیغات موسسات اعزام دانشجو گفته می شود حقیقا دارد؟ چه مخارج پنهانی ممکن است وجود داشته باشد که ما از آن بی خبریم و در اینده ممکن است در مسیر تحصیل ما ایجاد مشکل کند؟ در این مقاله دکتر فراشیانی به طور کامل و شفاف هزینه های ثابت و متغیر تحصیل و زندگی در روسیه را بررسی می کنند.

معرفی دکتر فراشیانی

دکتر مهدی فراشیانی دارای دکترای فناوری اطلاعات (آی تی) از دانشگاه ایتمو سن پترزبورگ روسیه هستند. ایشان خود شهروند روسیه و ساکن شهر سنت پترزبورگ هستند. دکتر فراشیانی از سال 2017 به طور جدی در حوزه تحصیل در روسیه فعالیت دارند.

ایشان علاوه بر این که خودشان این مسیر تحصیل در خارج از کشور را پشت سر گذاشته اند ( ایشان تمام مقاطع تحصیلی خود -کارشناسی – ارشد – دکترا را در خارج از کشور گذرانده اند) از نزدیک در این چند سال با مشکلات در مسیر تحصیل دانشجویان کاملا آشنا هستند. تا به امروز حدود 1500 دانشجو ایرانی با کمک و راهنمایی ایشان در روسیه مشغول به تحصیل هستند.

موسسه روس دانش

دکتر فراشیانی در روسیه به طور رسمی مشغول به فعالیت در حوزه دانشجو هستند. شرکت ایشان به نام روس دانش در روسیه به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی روس دانش در شهر سن پترزبورگ واقعا است. اما در شهرهای مسکو و کازان نیز دفتر نمایندگی دارند. موسسه روس دانش با بسیاری از دانشگاه های معتبر روسیه از جمله دانشگاه فدرال کازان و دانشگاه دولتی نووسیبیرسک قرارداد همکاری دارد.

موسسه اعزام دانشجو رو به سوی دانش

مجموعه دکتر فراشیانی در ایران موسسه ثبت شده و دارای مجوز رسمی از وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران دارند به نام رو به سوی دانش. دفتر موسسه در شهر تهران به آدرس: تهران – خیابان پاسداران – برج سفید – طبقه 10 – واحد 1005

موسسه رو به سوی دانش (روس دانش) در ایران دارای مجوز اعزام به روسیه با مدیریت آقای حامد فراشیانی می باشد.

در ادامه سوالات و پاسخ دکتر فراشیانی درباره هزینه تحصیل در روسیه را می خوانیم

بحث اصلی ما هزینه تحصیل در روسیه است.

بله در این بخش به طور مفصل تر درباره هزینه های تحصیل در روسیه توضیح میدم خدمتتون. متاسفانه بعضی از دوستان برای تحصیل به روسیه می ایند اما بعد از یکی دو سال به علت مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل و برگشت به ایران می کنند. پس برای این که دچار مشکل نشوید همان ابتدا همه جوانب را در نظر بگیرید.

به نظر شما مشکل اصلی در کجاست؟

این که دانشجو به علت مشکل مالی مجبور به ترک تحصیل در روسیه می کند چند علت اصلی دارد.

تورم در کشور و افزایش نرخ ارز

شاید یکی از اصلی ترین دلایل این که دانشجو در سالهای بعد با مشکل مالی مواجه می شود تورم بالای ایران در چند سال اخیر است. بالا رفتن مدام قیمت ارز در کشور ارتباط مستقیم دارد با مشکلات مالی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور

عدم شفافیت از طرف موسسات

متاسفانه بعضی از موسسات اطلاعات دقیق از هزینه های تحصیل در روسیه به متقاضی نمی دهند. بعضی از موسسات خود اصلا آشنایی با کشور مقصد ندارد و فقط از اطلاعاتی که از اینترنت یا یکی دو دانشجو در روسیه می پرسند به متقاضیان مشاوره میدهند.

چه هزینه هایی در مسیر تحصیل در روسیه وجود دارد؟

برای این که تصمیم درستری بگیریم باید با جزئیات بیشتری هزینه های زندگی در روسیه را بررسی کنیم. در ادامه قدم به قدم هزینه ها را بررسی می کنیم

هزینه موسسه اعزام دانشجو

خود برای شروع اولین هزینه که پرداخت می شود هزینه است که به موسسه اعزام داده می شود. برای کشور روسیه طبق بخشنامه وزارت علوم هزینه پذیرش و خدمات 1130 یورو می باشد.

شهریه دانشگاه

یکی از هزینه اصلی تحصیل در روسیه شهریه دانشگاه است. متاسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش شدید شهریه در بعضی از دانشگاه های روسیه بودایم.

در کنار شهریه سال اول به این نکته هم توجه داشته باشید که در سالهای بالاتر هم مبلغی برابر با تورم سالانه روسیه (بین 5 تا 10 درصد) ممکن است به شهریه شما افزوده شود.

هزینه اسکان و خوابگاه در روسیه

یکی دیگر از هزینه های کلیدی و سرنوشت ساز بحث اسکان شما در روسیه است. بعضی از دانشگاه به همه دانشجویان خوابگاه می دهند که قیمت خیلی مناسبی دارد. بسته به دانشگاه بین 20 تا 50 دلار در ماه است. اما در بعضی از دانشگاه ها به همه خوابگاه داده نمی شود یا کلا به دانشجو خوابگاه داده نمی شود.

هزینه خورد و خوراک

این بخش از هزینه ها تقریبا در همه شهرهای روسیه یکسان است و در این بخش بیشتر به خود شخص بستگی دارد که چطور مدیریت کند. شما می توانید یک محصول را در یک فروشگاه زنجیره ای ارزان قیمت بخرید و یا همان محصول با همان کیفیت را در یک فروشگاه لوکس با قیمت چندین برابر خریداری کنید.

هزینه رفت و آمد شهری

هزینه حمل و نقل معمولا در شهرهای بزگتر بیشتر از شهرهای کوچک است. اما اینجا نیز مدیریت هزینه خیلی مهم است. شما می توانید با تاکسی سفر کنید، یا ماشین رنت کنید و یا با وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنید.

به صرفه ترین حالت این است که از دانشگاه محل سکونت خود کارت تردد دریافت کنید و با شارژ ماهانه حدود 1000 تا 2000 روبل بدون محدودیت از وسایل نقلیه مثل مترو و اتوبوس استفاده کنید.

هزینه های جانبی زندگی در روسیه

این مواردی که در بالا گفتیم هزینه های اساسی است. اما در کنار اینها شما بعضی هزینه های دارید که بعضی اختیای و بعضی ممکن است ناخواسته ایجاد شود

خرید لباس و کیف و بقیه وسایل شخصی

هزینه لباس و اکسسوری در فروشگاه های لوکس روسیه قیمت های بسیار بالایی دارد. پس اگر هزینه برای شما مهم است حتما توجه داشته باشید از چه فروشگاه هایی خرید می کنید.

رستوران و کلاب

در شهرهای مثل مسکو هزینه رستوران در بعضی از رستوارن های شیک برای یک وعده غذای معمولی گاهی چند صد دلار می شود. پس حتما قبل از رفتن به رستوران به قیمت منو آن توجه داشته باشید.

هزینه درمان

در روسیه نسبت به ایران هزینه درمان و دارو خیلی بالاتر است. بیمه هم که به دانشجو داده می شود فقط برای فوریت های پزشکی است و درمان و دارو را پوشش نمیدهد.

پیشنهاد و راهکار مدیریت هزینه تحصیل در روسیه

همانطور که اشاره شد هزینه اصلی بحث شهریه است و مشکل اصلی بحث تورم در ایران است. پس یکی از اولین راهکارها این است که در صورت امکان حتما هزینه چند سال آینده را به صورت ارز معتبر تهیه کنید تا در صورت تورم داخلی با مشکل تامین مالی مواجه نشوید.

راهکار دوم مدیریت هزینه ها در زمان تحصیل است. این که توجه داشته باشیم از کجا خرید می کنیم. کجا زندگی می کنیم.

نکته سوم این که اگر هزینه ها برای ما مهم است و در اولویت اول ما هست بهتر از شهری غیر از مسکو را برای تحصیل انتخاب کنیم.

نویسنده: مهدی فراشیانی faramahd