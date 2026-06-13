علت روغن دادن کمپرسور باد چیست ؟ راه حل رفع فوری و بررسی دلایل

روغن دادن کمپرسور باد یکی از رایج‌ترین مشکلات در هنگام کار با پمپ هواست. در صورت مشاهده‌ی این مشکل، باید به درستی سیستم فشرده‌ سازی هوا را عیب‌ یابی کرده و نسبت به تعمیر اصولی آن اقدام نمود. چرا که اگر این ایراد به‌موقع و درست بررسی نشود، می‌تواند هم روی کیفیت هوای خروجی اثر بگذارد و هم به قطعات داخلی دستگاه آسیب بزند.

بسته به نوع کمپرسور باد روغنی، این مایع به منظور روانکاری قطعات متحرک، خنک‌کاری، جلوگیری از ایجاد رسوبات و زنگ‌زدگی، آب‌بندی و درزگیری و پیشگیری از استهلاک به کار می‌رود.

در حالت نرمال این روغن هیچ‌وقت نباید وارد مسیر هوای فشرده شود چرا که باعث افت راندمان دستگاه و آسیب به قطعات آن، کاهش کیفیت هوای خروجی، اختلال در عملکرد ابزارهای پنوماتیک، آلودگی و داغ شدن تجهیزات داخلی و افزایش مصرف انرژی می‌شود.

دلایل روغن دادن کمپرسور باد

روغن از خروجی هوا خارج می‌شود.

داخل شلنگ، فیلتر رطوبت‌گیر یا مخزن آثار روغن دیده می‌شود.

روغن از فیلتر هوا یا هواکش کارتر بیرون می‌زند.

سطح روغن موتور به طور تدریجی کاهش پیدا می‌کند.

بدنه کمپرسور، اطراف سیلندر یا شفت چرب و روغنی می‌شود.

ابزار بادی یا شیرآلات پنوماتیک با روغن آلوده می‌شوند.

دلایل اصلی نشتی روغن در پمپ هوا +‌ روش تعمیر آن ها

دلیل اصلی روغن دادن پمپ هوا معمولاً یعنی روغن از مسیر طبیعی خودش خارج شده و وارد هوای خروجی، فیلتر، مخزن، شلنگ یا اطراف پمپ شده است. علت دقیق بستگی دارد به اینکه روغن از کجا دیده می‌شود.

در ادامه به علت‌های رایج روغن‌ دهی کمپرسور هوا و نحوه‌ی تعمیر آنها می‌پردازیم:

زیاد بودن سطح روغن

یکی از علت‌های اصلی در مشکل روغن دادن کمپرسور، پر کردن بیش از حد مخزن روغن آن است. وقتی روغن بالاتر از سطح مجاز MAX باشد، در زمان حرکت میل‌لنگ و پیستون، روغن بیش از حد هم زده می‌شود، کف می‌کند و بخشی از آن وارد مسیر هوا یا هواکش می‌شود.

راه حل:‌ قبل از هر چیز، سطح روغن را روی سطح صاف و در حالت خاموش بررسی کنید. سطح درست باید بین Min و Max باشد؛ نه بالاتر. اگر روغن زیادی دارد، مقدار اضافه را با شیر تخلیه کارتل خارج کنید.

سایش یا خرابی رینگ پیستون‌ها

یکی دیگر از شایع‌ترین علت‌ها، خرابی و سایش رینگ پیستون است. این رینگ‌ها وظیفه‌ی آب‌بندی بین سیلندر و پیستون را بر عهده دارند و از ورود روغن به به محفظه‌ی احتراق و خروج هوای فشرده جلوگیری می‌کند.

خرابی رینگ معمولاً به خاطر عواملی مانند افزایش فشار سیلندر، روغن کاری نادرست، اصطکاک رینگ در گذر زمان، رطوبت و آلودگی، افزایش درجه حرارت در سیلندر، نصب نادرست و... رخ می‌دهد.

راه حل:‌ اگر دود یا بوی سوختگی از خروجی هوا احساس می‌شود و سطح روغن به‌تدریج پایین می‌آید، پیستون را بررسی و در صورت شکستن و فرسودگی و لقی زیاد رینگ، آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

شرایط نامناسب محیط و کارکرد بیش از حد

دمای بالای محیط، تهویه نامناسب، کارکرد مداوم بدون استراحت و اعمال بار بیش از ظرفیت، از عوامل مهمی هستند که می‌توانند باعث افزایش دمای داخلی کمپرسور و در نتیجه روغن دادن آن شوند.

با بالا رفتن دما، روغن رقیق‌تر شده و راحت‌تر از لقی‌ها، درزها و آب‌بندی‌های طبیعی دستگاه عبور می‌کند؛ ضمن اینکه حرارت زیاد می‌تواند باعث شل شدن یا تغییر شکل قطعات لاستیکی و پلاستیکی نیز شود و احتمال نشتی را بیشتر کند.

راه حل: سیکل کاری کمپرسور را متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه تنظیم کنید و همچنین وضعیت سیستم خنک‌کاری، پره‌ها، مسیر گردش هوا، محل نصب و تهویه محیط را به صورت دوره‌ای بررسی کنید.

فیلتر جداکننده ی روغن از هوا

در کمپرسورهای اسکرو روغنی، روغن به‌طور مستقیم داخل محفظه تراکم تزریق می‌شود تا هم دمای اسکروها را کنترل کند و هم عمل آب‌بندی را بهبود دهد، بنابراین پس از پایان فرآیند تراکم، جداکننده روغن باید روغن را از هوای فشرده جدا کند؛ اما اگر این قطعه مصرفی به‌مرور اشباع، فرسوده یا خراب شود، دیگر توان جداسازی کامل روغن را نخواهد داشت و در نتیجه مقدار قابل توجهی از روغن همراه هوا از خروجی عبور می‌کند.

راه حل:‌ برای عملکرد درست سپراتور، باید آن را به‌صورت دوره‌ای بررسی، تمیز و فیلترش را طبق دستورالعمل سازنده تعویض کرد تا از افت راندمان و روغن‌دهی جلوگیری شود. هنگام انتخاب فیلتر سپراتور نیز باید به راندمان جداسازی بالا، افت فشار کم و تناسب ظرفیت آن با سیستم هوای فشرده توجه کرد.

استفاده از روغن نامناسب

به‌ کار بردن روغن خیلی رقیق، بی‌کیفیت، خودرویی نامتناسب یا روغنی که در دمای کاری دستگاه پایداری کافی ندارد، می‌تواند باعث رقیق شدن سریع، تبخیر، کف کردن یا عبور روغن از کنار قطعات و آب‌بندی‌ها شود؛ ضمن اینکه در برخی موارد، روغن نامناسب عملکرد سپراتور را هم مختل می‌کند یا به اورینگ‌ها و واشرها آسیب می‌زند.

راه حل: برای جلوگیری از این وضعیت، باید با خرید روغن کمپرسور باد اصلی و توصیه‌ شده توسط سازنده استفاده شود، گرید روغن با شرایط واقعی کارکرد و دمای محیط تطبیق داشته باشد و از روغن‌های متفرقه و فاقد مشخصات فنی معتبر پرهیز شود.

چطور از روغن دادن کمپرسور باد جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از روغن دادن کمپرسور، مهم‌ترین اصل رعایت سرویس و نگهداری منظم دستگاه است. در بسیاری از موارد، این مشکل نه به‌دلیل خرابی ناگهانی، بلکه در اثر بی‌توجهی به روغن، فیلترها، شرایط کاری و دمای محیط به‌وجود می‌آید. با چند اقدام ساده اما اصولی می‌توان احتمال بروز دوباره این ایراد را تا حد زیادی کاهش داد.

کنترل منظم سطح روغن

استفاده از روغن استاندارد و مناسب کمپرسور

تمیز کردن یا تعویض به‌موقع فیلتر هوا

جلوگیری از کارکرد مداوم بیش از ظرفیت دستگاه

انجام سرویس دوره‌ای با قطعات اصلی و استاندارد

سؤالات متداول

آیا روغن ریزی در کمپرسور باد باعث خاموش شدن آن میشود ؟

بله یکی از مواردی که باعث خاموش شدن کمپرسور باد میشود میتواند این علت باشد و به دلیل نبود روغن داخل پمپ باد عملکرد دستگاه مختل شده و کمپرسور باد به خوبی کار نمیکند. در مقاله علت خاموش شدن کمپرسور باد چیست ؟ تمامی دلایل خاموش شدن کمپرسور باد توضیح داده شده است.

آیا وجود مقدار کمی روغن در هوای فشرده طبیعی است؟

در بعضی کمپرسورهای پیستونی روغنی، وجود مقدار بسیار جزئی روغن در هوای خروجی می‌تواند طبیعی باشد. اما اگر روغن به‌صورت قطره‌ای دیده شود یا باعث آلودگی شیلنگ و ابزار بادی شود، این وضعیت دیگر عادی نیست.

آیا روغن دادن کمپرسور خطرناک است؟

در کاربردهای عمومی، این مشکل معمولاً خطر مستقیم زیادی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند کیفیت هوای فشرده را کاهش دهد. در صنایع حساس مانند غذایی، دارویی و درمانی، آلودگی روغنی یک مسئله جدی بهداشتی و فنی محسوب می‌شود.

آیا روغن دادن کمپرسور یعنی دستگاه در حال سوختن است؟

خیر، روغن‌دهی همیشه به معنی سوختن کمپرسور نیست و گاهی به دلایل ساده‌تری مثل روغن نامناسب یا فیلتر کثیف رخ می‌دهد. با این حال، اگر این مشکل همراه با داغی زیاد، افت فشار و صدای غیرعادی باشد، باید احتمال خرابی جدی‌تر بررسی شود.

بهترین روغن برای جلوگیری از روغن دادن کمپرسور چیست؟

بهترین انتخاب، روغنی است که سازنده همان مدل کمپرسور توصیه کرده است. استفاده از روغن متناسب با نوع دستگاه، شرایط کاری و دمای محیط، نقش مهمی در کاهش نشتی و حفظ عملکرد صحیح کمپرسور دارد.

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