لیست قیمت قطعات بدنه سمند 1405 + توضیحات تکمیلی

رانندگان معمولاً زمانی به فکر تعویض این قطعات می ‌افتند که آسیب جدی رخ داده است، در صورتی که ممکنه قطعه بدنه خودرو سمند شما به مرور زمان دچار مشکل شده باشد و نیاز به تعویض باشد.

اهمیت قطعات بدنه خودرو

بدنه خودرو فقط یک پوسته ظاهری نیست نقش اصلی آن محافظت از اجزای داخلی خودرو می باشد. کیفیت و سلامت قطعات بدنه خودرو اهمیت بالایی دارد.

در خودرو سمند، قطعات بدنه به خصوص در قسمت جلو خودرو بیشترین آسیب را در تصادف دارند. همین موضوع باعث شده بازار قطعات بدنه سمند همیشه فعال و پرتقاضا باشد.

لیست قیمت قطعات بدنه سمند

نوع قطعه قیمت درب جلو سمند 145,000,000 ریال گلگیر جلو سمند 35,000,000 ریال کاپوت سمند 185,000,000 ریال درب عقب تماس بگیرید گلگیر عقب سمند تماس بگیرید

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بررسی کاپوت جلو سمند

کاپوت جلو سمند که نقش محافظ موتور و اجزای اصلی خودرو را بر عهده دارد. این قطعه علاوه بر حفاظت، در زیبایی ظاهری خودرو هم تأثیر مستقیم دارد.

در هنگام خرید کاپوت، توجه به ضخامت ورق، کیفیت رنگ استاندارد اهمیت زیادی دارد.

از نظر کیفیت یک کاپوت با ضحامت ورق کم می‌تواند در تصادف های جزئی هم دچار تغییر شکل شود.

از طرفی داشتن کیفیت رنگ بالا یکی دیگر از مواردی است که بسیار حائز اهمیت می باشد.

خرید و قیمت کاپوت سمند

بهترین مرکز فروش قطعات بدنه سمند که در ایران فعالیت دارد و تمامی قطعات رنگه شده کوره ای آن ها با 18 ماه ضمانت ارائه میشود شرکت پارس قطعه می باشد.

این شرکت همچنین دارای نمایندگی رسمی ایساکو و قطعات بدنه آن می باشد که کیفیت اصلی را برای شما مشتریان عزیز تضمین میکند.

دلایل تعویض کاپوت سمند

کاپوت جلو سمند معمولاً در اثر ضربه ‌های مستقیم، تصادف های شهری یا حتی زنگ ‌زدگی نیاز به تعویض پیدا می کند. انتخاب نمونه استاندارد باعث می‌شود هم ایمنی خودرو حفظ شود و هم هماهنگی ظاهری آن از بین نرود.

نقش گلگیر جلو سمند در ایمنی و زیبایی

در کنار کاپوت، گلگیر جلو سمند یکی از قطعاتی است که هم در زیبایی خودرو و هم در محافظت از بخش های داخلی کناری خودرو نقش مهمی دارد.

این قطعه از پاشش گل، آب و سنگ ‌ریزه به داخل موتور و بدنه جلوگیری می کند و در مسیر های شهری و جاده ای همیشه در معرض آسیب است.

دلایل تعویض گلگیر جلوسمند

گلگیر جلو سمند معمولاً در تصادف ‌های سبک یا برخوردهای جانبی دچار ضربه می ‌شود. در چنین شرایطی اگر تعویض به موقع انجام نشود، ممکن است آسیب به بخش های دیگر بدنه هم منتقل شود.

چه عواملی باعث خرابی قطعات بدنه خودرو می‌شود؟

یکی از مهم ترین دلایل آسیب به بدنه خودرو، شرایط رانندگی در شهرهای شلوغ است. برخوردهای جزئی، پارک نامناسب و ترافیک سنگین همگی در این موضوع نقش دارند.

از طرف دیگر، شرایط آب ‌و هوایی مثل رطوبت، باران های اسیدی و نور شدید خورشید هم می تواند کیفیت قطعات بدنه را در طول زمان کاهش دهد.

در نتیجه، نگهداری اصولی و بررسی دوره ‌ای قطعات بدنه خودرو می تواند از خرابی‌های جدی ‌تر جلوگیری کند و هزینه های تعمیر را کاهش دهد.

نکات مهم هنگام خرید قطعات بدنه سمند

یکی از اشتباهات رایج در بازار، خرید قطعات بدون توجه به کیفیت و استاندارد بودن آن‌ است. این موضوع در کوتاه‌ مدت شاید هزینه کمتری داشته باشد، اما در بلند مدت باعث آسیب های بیشتر می ‌شود.

در زمان انتخاب قطعاتی مثل کاپوت یا گلگیر، باید به مواردی مثل ضخامت ورق، دقت در قالب، کیفیت رنگ و سازگاری با مدل خودرو توجه شود.

بهتر است که قطعات شرکتی اصلی باشند تا قالب آن مشابه بخش های مختلف بدنه خودرو باشد تا به صورت دقیق بر روی اسکلت خودرو قرار بگیرد و از ایجاد درز های اضافی جلوگیری کند.

انواع رنگ قطعات بدنه سمند

داخل بازار بدنه خودرو انواع مختلفی از کیفیت های رنگ موجود است به همین دلیل قیمت های قطعات رنگ شده متفاوت می باشد.

بهترین کیفیت قطعه رنگ شده مربوط به قطعات کارخانه ای یا همان رنگ فابریک می باشد این قطعات از سوی کارخانه برای خودرو سمند تولید و رنگ آمیزی شده اند.

معمولا موجودی و رنگ بندی محدودی دارد.

قطعات رنگ کوره ای سمند

این مدل توسط متخصصین رنگ در کوره های استاندارد رنگ آمیزی قطعات بدنه رنگ می شود و کیفیت آن از فابریک پایین تر است اما معمولاً به دلیل کیفیت بسیار بالایی که دارد به عنوان فابریک به فروش میرسد.

این قطعات رنگ کوره ای سمند با ضمانت رنگ معمولاً ارائه میشود.

بدنه رنگ معمولی سمند

یک انتخاب اقتصادی و کار راه بنداز رنگ معمولی است که کیفیت پایینی دارد اما قیمت آن بسیار ارزان تر از مدل های دیگر می باشد.

قطعات استوک سمند بدنه

بدنه استوک سمند از روی خودرو های دیگر که به صورت تصادفی یا... می باشند باز شده است و در رنگ بندی محدود موجود است داخل بازار این قطعات بدنه سمند که استوک نامدارد ممکن است کمی خط و خش داشته باشند اما رنگ آن ها فابریک است.

تفاوت قطعات اصلی و متفرقه

در بازار قطعات خودرو، محصولات مختلفی با کیفیت‌های متفاوت وجود دارد. قطعات اصلی معمولاً دارای استاندارد کارخانه‌ای هستند و از نظر دوام و ایمنی در سطح بالاتری قرار دارند.

برای تهیه قطعات بدنه اصلی سمند می توانید از فروشگاه بدنه رنگی پارس قطعه با ضمانت اصالت کالا اقدام به خرید نمایید.

چرا انتخاب درست قطعات بدنه خودرو اهمیت دارد؟

بدنه خودرو اولین بخش در معرض آسیب است و نقش مهمی در ایمنی سرنشینان دارد. استفاده از قطعات بی ‌کیفیت می ‌تواند در زمان حادثه عملکرد مناسبی نداشته باشد.

به همین دلیل انتخاب درست قطعات بدنه خودرو علاوه بر ظاهر مناسب حافظ جان شما در سانحه های رانندگی است.

جمع بندی

اگر قصد دارید ظاهر و ایمنی خودروی خود را حفظ کنید، توجه به کیفیت قطعات بدنه اهمیت زیادی دارد. به خصوص بخش های حساس مانند کاپوت جلو سمند و گلگیر جلو سمند که بیشترین نقش را در محافظت و زیبایی خودرو دارند.

در نهایت انتخاب آگاهانه و خرید از منابع معتبر مانند پارس قطعه می ‌تواند عمر خودرو را افزایش دهد و از هزینه های اضافی در آینده جلوگیری کند.

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