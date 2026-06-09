«سرای سخن»؛ پُلی برای پیوند پارسی کهن و فارسی معاصر
در روزگاری که موزههای تعاملی و فضاهای هوشمند، معماری را از یک «ظرف» به یک «رسانه» فعال تبدیل کردهاند، پروژه «سرای سخن» بهعنوان موزه و مرکز علمی–فرهنگی ادبیات پارسی، گامی نوآورانه در بازتعریف معماری فرهنگی ایران برداشته است.
این مجموعه، نه تنها یک اثر فاخر معماری، بلکه پنجرهای گشوده به ابدیت زبان فارسی است؛ پنجرهای که میراث ادبی را از قالبهای صرفاً نوشتاری بیرون آورده و آن را به تجربهای ملموس، چندحسی و زیستپذیر برای مخاطبان ایرانی و جهانی تبدیل میکند.
از صدا و نور تا حرکت و مکث
«سرای سخن»، حاصل ایدهپردازی، پژوهش و طراحی تیمی از متخصصان جوان به سرپرستی علیرضا جباریزادگان و با همراهی مبینا اسدی، تیام شریفنیا، رعنا غلامرضائی، عطیه عطاران، الهه عابدینی و مانلی ستوده است. بنیان فکری این پروژه بر این اصل استوار است که ادبیات، تنها در متن مکتوب خلاصه نمیشود؛ بلکه در حافظه جمعی، در صدا، نور، حرکت، مکث و در کل فضا جریان دارد.
جباریزادگان، مدیر طراحی و طراح ارشد پروژه، با تأکید بر این رویکرد میگوید: «مأموریت ما در سرای سخن، فراتر از نمایش آثار ادبی است. ما میخواهیم فضایی خلق کنیم که مخاطب، زبان فارسی را نه فقط ببیند، بلکه با تمام وجود، حس و تجربه کند.»
در این معماری روایتمحور، پیشفضاهای باغگونه، مخاطب را برای ورود به جهان روایت، آماده میکنند. گالریهای درونگرا و تعاملی، تجربهای عمیقتر را رقم میزنند و نور طبیعی، سایه، جنس مصالح، مقیاس فضا و کیفیت صوتی هر بخش، با دقتی وسواسگونه طراحی شدهاند تا تجربهای چندوجهی و چندحسی شکل گیرد.
استفاده از صداهای برگزیده متون کلاسیک، بازتاب آوایی شعر در فضاهای خاص و بافتهایی الهامگرفته از خطوط و نقوش ایرانی، بخشی از زبان روایی این اثر معماری است.
روایت؛ ستون فقرات ساختار فضایی
در «سرای سخن»، روایت تنها یک مفهوم نیست؛ بلکه ساختاردهنده کالبد معماری است. گالریها، بر اساس منطق توالی داستانی، سازمان یافتهاند و هر یک، فصلی از روایت کلان زبان و ادب فارسی را بازنمایی میکنند. برخی از این گالریها به شرح زیر پیشبینی شدهاند.
- گالری تاریخ تحول زبان فارسی (مرور سیر تکامل زبان)
- گالری شاعران کلاسیک (بازنمایی میراث شاعران بزرگ)
- گالری حکمت و اندیشه ایرانی (پیوند فلسفه، عرفان و ادبیات)
- گالری ادبیات معاصر (روایت جریانهای نوین)
- گالری تعاملی و دیجیتال (تجربههای مبتنی بر فناوری)
- گالری کودک و نوجوان (آموزش و سرگرمی ادبی)
- گالری الفبا (آشنایی نونهالان با حروف الفبا)
به گفته جباریزادگان، این گالریها «جزایری جداگانه نیستند، بلکه حلقههایی پیوسته در یک روایت واحدند و گذار از میان فضاهای فشرده و گشوده با پیشبینی نقاط مکث تعاملی صورت میگیرد؛ همانند ساختار یک داستان با مقدمه، اوج و فرود.»
سرای سخن؛ کانونی برای دیپلماسی فرهنگی
یکی از ویژگیهای برجسته این پروژه، تلفیق معماری اصیل ایرانی با فناوریهای نوین است. مفهوم باغ ایرانی با خوانشی معاصر در سازمان فضایی مجموعه حضور دارد و در کنار آن، فناوریهای تعاملی، نمایشگرهای دیجیتال، نورپردازی هوشمند و بسترهای چندرسانهای، امکان ارائه روایتهای پویا و بهروز را فراهم میکنند.
«سرای سخن» با نگاهی فراملی طراحی شده است. زبان فارسی، میراث مشترک منطقهای و جهانی است و از این رو، استانداردهای بینالمللی موزهداری، دسترسپذیری، چندزبانه بودن اطلاعات و تعامل میانفرهنگی در طراحی مجموعه، لحاظ شده است. فضاهای نمایشگاهی موقت و بینالمللی، امکان گفتوگوی ادبی میان ایران و جهان را فراهم میکنند و فضاهای پژوهشی و همایشی، بستری برای برگزاری نشستهای علمی، کنفرانسهای ملی و بینالمللی و تبادل دانش و تجربه خواهند بود.
به این ترتیب، سرای سخن نه تنها حافظ میراث ادبی ایران، بلکه پُلی برای دیپلماسی فرهنگی و گفتوگوی تمدنهاست.
بازتعریف رابطه نسل جدید با زبان مادری
در طراحی «سرای سخن» نقش معماری در شکلگیری هویت و تعلق نسلهای جدید، جایگاهی ویژه دارد. گالری الفبا با هدف آشنایی و آموزش حروف الفبای فارسی به نونهالان، طراحی شده و تلاش میکند تا رابطه نسل جدید با زبان مادری را در فضایی الهامبخش و در عین حال سرگرمکننده، بازتعریف کند.
فضاهای آموزشی و تعاملی مجموعه، کودکان و نوجوانان را به شیوهای خلاقانه با گستره شگفتانگیز شعر، حکمت و ادب فارسی آشنا میسازد. در کنار آن، فضاهای پژوهشی و کتابخانه تخصصی، محیطی آرام و متمرکز برای مطالعه و تحقیق فراهم میآورد.
معماری مجموعه با ایجاد تعادلی ظریف میان گشودگی و خلوت، حرکت و مکث، نور و سایه، بستری ایدهآل برای تجربههای فردی و جمعی فراهم کرده است؛ تجربهای که میتواند به تقویت پیوند با ریشههای فرهنگی، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتلای هویت ملی یاری رساند.
معماری به مثابه حافظه جمعی
علیرضا جباریزادگان در جمعبندی اهداف پروژه میگوید: «سرای سخن، نماد نوعی از معماری است که فراتر از کالبد، به روایت و تجربه میاندیشد. در این پروژه، فضا خود به متنی زنده تبدیل میشود؛ متنی که باید خوانده، لمس و زیسته شود.»
او با اشاره به تنوع گالریها، توالیهای داستانی، طراحی چندحسی مبتنی بر دانش روز و پایبندی به استانداردهای بینالمللی، میافزاید: «این مجموعه میتواند به مرکزی پیشرو و الهامبخش در عرصه فرهنگ، نه تنها در مقیاس ملی، بلکه در سطح جهانی تبدیل شود.»
به باور وی، «سرای سخن، نشان میدهد که معماری میتواند حامل زبان، حافظه و حکمت باشد و با رویکردی تجربهمحور و روایتمحور، پُلی استوار میان گذشتهای پرافتخار و آیندهای روشن ایجاد کند.
این طرح، تلاشی است برای آنکه ادبیات فارسی نه فقط در کتابها، بلکه در جان تجربه انسانی و در قلب فرهنگ بشری تداوم یابد.
یادگاری ماندگار برای ادبیات و زبان شیرین پارسی
این پروژه نوآورانه تاکنون موفق به کسب مدال در نمایشگاه بینالمللی نوآوریها در انگلستان شده و در کنفرانسهای جهانی در آلمان، تایلند، گرجستان، لیتوانی و ... نیز حضوری موفق داشته است.
این دستاوردها نشان میدهد که «سرای سخن»، ظرفیت آن را دارد که در صورت اجرا به الگویی الهامبخش برای فارسیزبانان جهان تبدیل شده و به عنوان مجموعهای فاخر و اثرگذار، نقش مهمی در حفظ و اشاعه میراث ادبی و زبانی ایران، تقویت دیپلماسی فرهنگی و ایجاد پیوند میان نسلها ایفا کند.
«سرای سخن»، یادگاری ماندگار برای زبان و ادبیات فارسی خواهد بود؛ یادگاری که تأثیری عمیق بر پایایی و مانایی این میراث گرانبها بر جای میگذارد.