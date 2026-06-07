توبیت نخستین صرافی بین‌ المللی سازگار با اینترنت ملی

با اجرای طرح اینترنت ملی ایران در ماه‌های اخیر، بسیاری از سکوهای بین‌المللی ارز دیجیتال که پیش‌تر به صورت سنتی در دسترس بودند، دچار اختلال یا قطعی کامل شدند.

در این شرایط، یک پلتفرم معاملاتی نسبتاً جوان اما پیشرو به نام توبیت (Toobit) موفق شده است خود را با معماری جدید شبکه ملی ایران تطبیق دهد و به یکی از معدود گزینه‌های پایدار و بدون فیلتر برای کاربران ایرانی تبدیل شود.

این گزارش به بررسی دلایل محبوبیت فزاینده توبیت در جامعه رمزارز ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا این صرافی در چند ماه اخیر به مقصد اصلی بسیاری از معامله‌گران تبدیل شده است.

صرافی توبیت سازگاری کامل با اینترنت ملی

با ملی‌ سازی اینترنت در ایران، بسیاری از صرافی‌های خارجی یا به طور کامل مسدود شدند یا با افت شدید سرعت و پایداری مواجه گشتند.

اما توبیت با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی بروز و هماهنگ با پروتکل‌های جدید شبکه ملی، توانسته است بدون نیاز به هیچ ابزار یا تغییر تنظیمات، خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه دهد.

امروز کاربران در سراسر ایران از تهران تا شهرستان‌ها می‌ توانند با اینترنت عادی مخابرات، همراه اول، ایرانسل و سایر اپراتورها، به راحتی وارد پلتفرم توبیت شوند، ثبت‌ نام کنند، واریز و برداشت انجام دهند و معاملات خود را در کسری از ثانیه نهایی کنند.

این سطح از دسترسی پایدار، نقطه قوت اصلی توبیت در مقایسه با رقبایی است که پس از اعمال اینترنت ملی عملاً برای کاربران ایرانی غیرقابل استفاده شده‌اند.

لازم به ذکر هست که صرافی توبیت تنها صرافی خارجی با نت ملی هست.

ثبت‌ نام فوری و بدون احراز هویت اجباری

یکی از بزرگ‌ ترین موانع پیش روی کاربران ایرانی برای فعالیت در صرافی‌های خارجی، فرآیندهای سنگین احراز هویت (KYC) و درخواست مدارک شناسایی است.

توبیت با درک این چالش، فرآیند ثبت‌نام را به ساده‌ترین شکل ممکن طراحی کرده است: فقط یک ایمیل یا شماره تماس معتبر کافی است.

پس از تأیید ایمیل، کاربر می‌تواند بلافاصله بدون ارائه هیچ مدرکی، واریز کند، معامله نماید و برداشت داشته باشد. برداشت روزانه بدون احراز هویت تا سقف ۵ بیت‌کوین (معادل صدها میلیون تومان) آزاد است که برای اکثر کاربران حرفه‌ای نیز کاملاً کافی می‌باشد.

در صورت تمایل به افزایش سقف، احراز هویت ساده (مرحله اول) در کمتر از ۵ دقیقه انجام می‌شود، اما هیچ‌گاه اجباری نیست.

توبیت نخستین صرافی بین‌ المللی سازگار با اینترنت ملی

توبیت با پشتیبانی از بیش از ۶۰۰ جفت ارز، یکی از متنوع‌ترین لیست رمزارزها را در میان صرافی‌های همرده خود دارد. ابزارهای معاملاتی این پلتفرم شامل چهار بخش اصلی می‌شود:

بازار اسپات (Spot): بهترین گزینه برای تازه‌کاران و معامله‌گران نقدی. خرید و فروش لحظه‌ای با کمترین تأخیر.

بهترین گزینه برای تازه‌کاران و معامله‌گران نقدی. خرید و فروش لحظه‌ای با کمترین تأخیر. بازار فیوچرز (Futures): با اهرم تا ۱۵۰ برابر ، مناسب برای حرفه‌ای‌ها. ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر متحرک و سفارشات شرطی در این بخش تعبیه شده است.

با اهرم تا ، مناسب برای حرفه‌ای‌ها. ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر متحرک و سفارشات شرطی در این بخش تعبیه شده است. کپی تریدینگ (Copy Trading): انقلابی در معاملات برای کسانی که زمان یا تخصص کافی ندارند. با انتخاب یک تریدر موفق، معاملات او به طور خودکار در حساب شما کپی می‌شود. این ویژگی در چند ماه اخیر مورد استقبال گسترده کاربران ایرانی قرار گرفته است.

انقلابی در معاملات برای کسانی که زمان یا تخصص کافی ندارند. با انتخاب یک تریدر موفق، معاملات او به طور خودکار در حساب شما کپی می‌شود. این ویژگی در چند ماه اخیر مورد استقبال گسترده کاربران ایرانی قرار گرفته است. معاملات مارجین (Margin): امکان دریافت وام از صرافی برای افزایش حجم معامله (با وثیقه).

تمام این امکانات در نسخه وب و همچنین اپلیکیشن موبایل (اندروید و iOS) با همان کیفیت و بدون نیاز به فیلترشکن قابل استفاده است.

کارمزدهای شفاف و رقابتی؛ هزینۀ کم، سود بیشتر

توبیت کارمزدهای خود را به صورت شفاف و منصفانه تعیین کرده است:

واریز هر ارزی به توبیت کاملاً رایگان است و فقط کارمزد شبکه بلاکچین (که توسط خود شبکه تعیین می‌شود) از کاربر کسر می‌گردد.

کارمزد برداشت نیز مطابق نرخ استاندارد و بدون هیچ اضافه‌هزینه پنهانی است.

برداشت سریع و بدون محدودیت برای ایرانیان

در چند ماه اخیر که توبیت به شکلی پایدار از طریق اینترنت ملی در دسترس قرار گرفته، هزاران کاربر ایرانی برداشت‌های موفقی داشته‌ اند.

فرآیند برداشت معمولاً بین ۵ تا ۳۰ دقیقه انجام می‌شود و تاکنون هیچ گزارش موثقی از توقیف یا مسدودی دارایی کاربران ایرانی منتشر نشده است.

سقف برداشت روزانه بدون احراز هویت ۵ بیت‌کوین است که با تکمیل KYC ساده تا ۱۰۰ بیت‌کوین افزایش می‌یابد. تمام درخواست‌های برداشت به صورت خودکار پردازش می‌شوند و کاربر در هر لحظه می‌تواند وضعیت تراکنش خود را در بخش تاریخچه ردیابی کند.

امنیت در سطح جهانی؛ صندوق ذخیره و تأیید دو مرحله‌ای

توبیت امنیت را در اولویت نخست خود قرار داده است. مهم‌ترین اقدامات امنیتی این پلتفرم عبارتند از:

صندوق ذخیره اضطراری (SAFU): مشابه صرافی‌های بزرگ، بخشی از کارمزدها در صندوقی جداگانه نگهداری می‌شود تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه (مانند هک)، خسارت کاربران جبران گردد.

مشابه صرافی‌های بزرگ، بخشی از کارمزدها در صندوقی جداگانه نگهداری می‌شود تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه (مانند هک)، خسارت کاربران جبران گردد. تأیید دو مرحله‌ای (2FA) اجباری: کاربران می‌توانند با Google Authenticator لایه امنیتی دوم را فعال کنند. پس از فعال‌سازی، هرگونه برداشت یا تغییر تنظیمات حساس نیازمند تأیید کد دوم است.

کاربران می‌توانند با Google Authenticator لایه امنیتی دوم را فعال کنند. پس از فعال‌سازی، هرگونه برداشت یا تغییر تنظیمات حساس نیازمند تأیید کد دوم است. ذخیره سرد اکثر دارایی‌ها: بیش از ۹۵٪ از دارایی‌های کاربران در کیف پول‌های سرد (آفلاین) نگهداری می‌شود که در برابر حملات سایبری مصون هستند.

بیش از ۹۵٪ از دارایی‌های کاربران در کیف پول‌های سرد (آفلاین) نگهداری می‌شود که در برابر حملات سایبری مصون هستند. گواهی رمزنگاری پیشرفته: تمام ارتباطات بین کاربر و سرورهای توبیت با پروتکل TLS 1.3 رمزگذاری می‌شود.

پشتیبانی حرفه‌ای به زبان فارسی

یکی از نقاط قوت کمتر دیده شده توبیت، تیم پشتیبانی فارسی‌زبان و ۲۴ ساعته آن است. کاربران ایرانی می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌ روز (حتی تعطیلات) از طریق چت زنده داخل وب‌سایت یا اپلیکیشن، سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند.

میانگین زمان پاسخگویی کمتر از ۵ دقیقه است و اکثر مسائل مرتبط با واریز، برداشت یا تأیید تراکنش‌ها در همان جلسه حل می‌شود.

این سطح از پشتیبانی به زبان مادری، برای کاربرانی که به انگلیسی مسلط نیستند، یک مزیت رقابتی بزرگ محسوب می‌شود و اعتماد آن‌ها را نسبت به پلتفرم دوچندان کرده است.

اپلیکیشن موبایل؛ ترید در هر مکان و هر زمان

دانلود صرافی توبیت اپلیکیشن رسمی و بهینه‌ شده برای اندروید و iOS (اپ استور) ارائه می‌دهد.

این اپلیکیشن تمام امکانات نسخه وب را داراست و مهمتر اینکه بدون تغییر ای پی و با اینترنت ملی ایران به خوبی کار می‌کند.

کاربران می‌توانند با نصب این اپ، از هر نقطه ایران (حتی با اینترنت همراه) قیمت‌های لحظه‌ای را رصد کنند، سفارش بگذارند، پرتفوی خود را مدیریت کنند و از ابزار کپی تریدینگ استفاده نمایند.

رابط کاربری ساده و روان اپ، تجربه معاملاتی لذت‌بخشی را برای تازه‌کاران و حرفه‌ای‌ها فراهم آورده است.

جمع‌بندی: توبیت، انتخابی هوشمندانه در عصر اینترنت ملی

با اجرای اینترنت ملی ایران در ماه‌های اخیر، بسیاری از کاربران ارزهای دیجیتال نگران از دست دادن دسترسی به بازارهای جهانی بودند.

اما صرافی توبیت نشان داد که می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های به‌روز، پایداری و دسترسی را برای کاربران ایرانی تضمین کرد.

مزایای کلیدی توبیت در یک نگاه:

✅ سازگاری کامل با اینترنت ملی ایران – بدون تغییر ایپی و بدون قطعی

– بدون تغییر ایپی و بدون قطعی ✅ ثبت‌نام بدون احراز هویت اجباری – فقط با ایمیل یا شماره تماس

– فقط با ایمیل یا شماره تماس ✅ بیش از ۶۰۰ جفت ارز معاملاتی – تنوع بی‌نظیر

– تنوع بی‌نظیر ✅ کارمزدهای شفاف و رقابتی – تخفیف ۵۰٪ با KYC ساده

– تخفیف ۵۰٪ با KYC ساده ✅ برداشت سریع و بدون سقف محدودکننده – تا ۵ بیت‌کوین در روز بدون KYC

– تا ۵ بیت‌کوین در روز بدون KYC ✅ پشتیبانی فارسی زبان ۲۴ ساعته – پاسخگویی کمتر از ۵ دقیقه

– پاسخگویی کمتر از ۵ دقیقه ✅ اپلیکیشن موبایل اندروید و iOS – ترید در هر مکان

اگر به دنبال یک صرافی بین‌ المللی مطمئن، در دسترس و کم‌هزینه هستید که با زیرساخت جدید اینترنت ایران هماهنگ شده باشد، توبیت بدون تردید یکی از بهترین گزینه‌های موجود است.

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