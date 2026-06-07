بهترین گوشی های ارزان لمسی بازار ایران
در ادامه، بهترین گوشیهای اقتصادی لمسی بازار را بررسی میکنیم که با توجه به قیمت، امکانات و کارایی، ارزش خرید بالایی دارند.
در بازار موبایل ایران، گوشیهای ارزانقیمت لمسی همچنان بیشترین تقاضا را دارند؛ زیرا بسیاری از کاربران به دنبال دستگاهی هستند که هم نیازهای روزمره مثل وبگردی، شبکههای اجتماعی و تماس را پوشش دهد و هم هزینه بالایی نداشته باشد. با توجه به افزایش قیمت گوشیهای موبایل، انتخاب گوشی لمسی ارزان که کارایی مناسبی هم داشته باشد، تبدیل به یک دغدغه شده است. در ادامه، بهترین گوشیهای اقتصادی لمسی بازار را بررسی میکنیم که با توجه به قیمت، امکانات و کارایی، ارزش خرید بالایی دارند.
۱- گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60 دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
ریلمی Note 60 یکی از اقتصادیترین گوشیهای این برند است که با تمرکز بر نمایشگر بزرگ و سختافزار پایدار طراحی شده است. این مدل برای کاربرانی مناسب است که استفاده روزمره سبک تا متوسط دارند و به دنبال یک گوشی روان با ظاهر مدرن هستند. ترکیب اندروید ۱۴ و رابط کاربری سبک ریلمی باعث شده تجربه کاربری ساده و بدون پیچیدگی ارائه دهد. همچنین با بررسی قیمت موبایل و امکانات ارائه شده متوجه خواهید شد که این گوشی ارزش خرید بالایی در مقایسه با هزینۀ پرداختی دارد.
ویژگیهای اصلی
- پردازنده هشت هستهای با ترکیب هستههای Cortex-A75 و A55
- پردازش گرافیکی Mali-G57 برای اجرای روان اپلیکیشنها
- نمایشگر ۶٫۷۴ اینچی با طراحی کشیده و نسبت تصویر مدرن
- حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت با پشتیبانی از کارت حافظه
- دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسل با قابلیت فوکوس خودکار
- باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با دوام مناسب برای یک روز کامل
- مقاومت IP64 در برابر پاشش آب و گرد و غبار
۲- گوشی موبایل هانوفر مدل Axiom1 دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
هانوفر Axiom1 یک گوشی اقتصادی با تمرکز بر قدرت سختافزاری و رم بالا است. این مدل برای کاربرانی طراحی شده که هم به سرعت اجرای برنامهها اهمیت میدهند و هم به دنبال امکانات کامل ارتباطی هستند. وجود رم ۸ گیگابایتی در این رده قیمتی، آن را به گزینهای قابل توجه تبدیل کرده است.
ویژگیهای اصلی
- پردازنده Helio G99 مناسب اجرای روان برنامههای نیمه سنگین
- نمایشگر ۶٫۷۸ اینچی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
- دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسل با سنسور کمکی
- شارژ سریع ۳۰ وات با درگاه Type-C
- باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با مدیریت مصرف بهینه
۳- گوشی موبایل تی سی اچ مدل ONE دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
تی سی اچ ONE یکی از گوشیهای اقتصادی با صفحه نمایش بزرگ بازار است که بیشتر روی تجربه بصری و امکانات نرمافزاری تمرکز دارد. این گوشی تی سی اچ برای کسانی مناسب است که تماشای ویدئو و استفاده چندرسانهای برایشان اهمیت دارد و به دنبال نمایشگر بزرگ و نرخ نوسازی بالا هستند. ویژگیهای این گوشی در کنار قیمت مناسب باعث شده تا در بازار طرفداران خاص خود را داشته باشد.
ویژگیهای اصلی
- پردازنده Unisoc T615 با عملکرد پایدار در کارهای روزمره
- نمایشگر ۶٫۸۸ اینچی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
- حافظه قابل ارتقا تا ۵۱۲ گیگابایت
- دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با قابلیت HDR و هوش مصنوعی
- پوشش ضدچربی (Oleophobic) روی نمایشگر
- حسگر اثر انگشت کناری برای دسترسی سریع
- باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با شارژ ۱۸ وات
۴- گوشی موبایل وکال مدل V2 Pro ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت مجازی
وکال V2 Pro یکی از گوشیهای جدید بازار است که با پشتیبانی از شبکه 5G در رده اقتصادی توجه زیادی جلب کرده است. این مدل برای کاربرانی مناسب است که میخواهند با هزینه کم وارد دنیای اینترنت پرسرعت شوند و در عین حال طراحی مدرن داشته باشند.
ویژگیهای اصلی
- پشتیبانی از شبکه 5G برای سرعت بالاتر اینترنت
- رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت مجازی
- نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی IPS با روشنایی مناسب
- سنسورهای کاربردی مانند فشارسنج و شتابسنج
- باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با دوام مناسب
۵- گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 Pro 4G ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
شیائومی Redmi A3 Pro یکی از محبوبترین گزینههای اقتصادی این برند است که تمرکز اصلی آن روی کارایی پایدار و باتری قدرتمند قرار دارد. این گوشی برای استفاده روزمره، شبکههای اجتماعی و کارهای سبک بسیار مناسب است. با توجه به اینکه برند سازندۀ این گوشی شیائومی است که کاربران با آن آشنایی مناسبی دارند، این گوشی لمسی ارزان، محبوبیت خاصی میان کاربران دارد.
ویژگیهای اصلی
- پردازنده Helio G81 Ultra با مصرف بهینه انرژی
- نمایشگر ۶٫۸۸ اینچی با وضوح HD+
- دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8
- سیستم عامل HyperOS مبتنی بر اندروید ۱۴
- باتری ۵۱۶۰ میلیآمپر با دوام بالا
- پشتیبانی از کارت حافظه microSD اختصاصی
۶- گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت ۶۴ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
در صورتی که به گوشیهای سامسونگ علاقه دارید، انتخابهای شما در رده ارزان قیمت بسیار محدود است. سامسونگ Galaxy A07 یکی از مدلهای اقتصادی این برند است که با تمرکز بر تجربه کاربری پایدار و نرمافزار بهینه طراحی شده است. این گوشی برای کسانی مناسب است که برند سامسونگ و پایداری نرمافزاری برایشان اهمیت دارد.
ویژگیهای اصلی
- پردازنده Helio G99 با عملکرد قابل اعتماد
- نمایشگر ۶٫۷ اینچی PLS LCD با نسبت تصویر ۲۰:۹
- دوربین دوگانه ۵۰+۲ مگاپیکسل
- فیلمبرداری Full HD با نرخ ۶۰ فریم
- پشتیبانی از Wi-Fi دوبانده
- شارژ سریع ۱۵ وات
۷- گوشی موبایل ژوبیتر مدل jPhone M25 دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت رم مجازی
ژوبیتر M25 یک گوشی اقتصادی با باتری بسیار قدرتمند است که برای کاربرانی طراحی شده که شارژدهی طولانی برایشان اهمیت دارد. این گوشی ژوبیتر در کنار باتری بزرگ، لوازم جانبی کامل در جعبه ارائه میدهد که در این رده قیمتی مزیت محسوب میشود. در صورتی که یک گوشی ارزان قیمت با لوازم جانبی مناسب، قدرت متوسط و دوام قابل قبول میخواهید، این گوشی یکی از مواردی است که حتماً باید آن را بررسی کنید.
ویژگیهای اصلی
- باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر برای استفاده طولانی
- رم ۴ گیگابایت با ۴ گیگابایت مجازی
- دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل با سنسور کمکی
- نمایشگر ۶٫۷۵ اینچی HD+
- پشتیبانی از شارژ سریع ۱۸ وات
- پردازنده Helio G85 برای کارهای روزمره
۸- گوشی موبایل تی سی ال مدل TCL 505 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت مجازی
گوشی TCL 505 یکی از اقتصادیترین گوشیهای بازار است که بیشتر روی تجربه ساده، باتری مناسب و نمایشگر بزرگ تمرکز دارد. این مدل برای کاربران مبتدی یا کسانی که گوشی دوم میخواهند انتخاب خوبی است. قدرت این گوشی را نمیتوان بالا ارزیابی کرد. اما با توجه به قیمت ارزانی که دارد، ارزش خرید بالایی خواهد داشت.
ویژگیهای اصلی
- پردازنده Helio G36 با مصرف انرژی پایین
- نمایشگر ۶٫۷۵ اینچی با روشنایی ۴۰۰ نیت
- دوربین دوگانه ۵۰+۲ مگاپیکسل
- اسپیکر استریو برای تجربه صوتی بهتر
- باتری ۵۰۱۰ میلیآمپر با شارژدهی مناسب
- پشتیبانی از OTG
- طراحی سبک و ساده برای استفاده روزمره