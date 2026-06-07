چگونه از تورم جلو بزنیم؟ بهترین راه حفظ ارزش پول در سال ۱۴۰۵

گزارش‌های جدید حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۵ از مرز ۷۳ درصد عبور کرده و در گروه خوراکی‌ها به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان مثل گذشته فقط پول را در حساب بانکی نگه داشت و اسمش را پس‌انداز گذاشت. چون در چنین شرایطی، نگه داشتن پول نقد یعنی کم شدن قدرت خرید.

افزایش قیمت دلار، گران‌تر شدن کالاهای اساسی، کاهش ارزش ریال و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، فشار زیادی بر هزینه‌های زندگی مردم وارد کرده است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روند فعلی، تورم سالانه می‌تواند به سطوح سه‌رقمی نزدیک شود. در چنین فضایی، انتخاب دارایی‌های مناسب برای حفظ ارزش سرمایه اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. طلا و سکه، املاک، ارز، صندوق‌های بورسی، سرمایه‌گذاری در سکوهای تامین مالی جمعی ازجمله گزینه‌هایی هستند که می‌توانند نقش مهمی در محافظت از سرمایه و کاهش آثار مخرب تورم بر ثروت خانوارها ایفا کنند.

در این بخش سعی داریم براساس جدیدترین دیتاها (تا خرداد ۱۴۰۵) بهترین روش سرمایه‌‌گذاری در زمان تورم را به شما پیشنهاد دهیم.

چطور جلوی آب شدن ارزش پولمان را بگیریم؟

برای جواب دادن به این سوال، باید متفاوت‌تر از روش‌های قدیمی فکر کنیم. در جدول زیر، چند روش مناسب برای گذر از تورم را با هم مقایسه کرده‌ایم تا راحت‌تر بتوانید تصمیم بگیرید:

روش سرمایه گذاری میزان ریسک نقدشوندگی میزان بازدهی حداقل سرمایه سختی شروع صندوق درآمد ثابت خیلی کم خیلی بالا (روزانه) بیشتر از سود بانکی (%35+) حدود ۱۰۰ هزار تومان خیلی ساده تامین مالی جمعی متوسط تا پایان طرح محدود است بالا و جذاب (%45+) ۱ میلیون تومان ساده و آنلاین طلا و سکه متوسط بالا هماهنگ با تورم و دلار متوسط ساده ارز دیجیتال بالا خیلی بالا بالا اما پرنوسان کم متوسط مسکن و املاک کم خیلی پایین بالا در بلندمدت بسیار زیاد سخت

راه فرار از تورم؛ نقدشوندگی بالا و سود مرکب

خیلی از افراد همیشه این سوال را دارند که چی بخریم پولمون بی ارزش نشه؛ اما در عین حال از نوسان بورس یا دردسر نگهداری طلا می‌ترسند. برای این افراد، پیدا کردن یک صندوق درآمد ثابت مناسب می‌تواند انتخاب درستی باشد.

در میان گزینه‌های موجود، صندوق بانک ایران زمین یکی از انتخاب‌های مطمئن محسوب می‌شود. این صندوق بیش از 85 درصد از دارایی خود را روی اوراق مشارکت، اوراق خزانه و سپرده‌های معتبر سرمایه‌گذاری می‌کند و بازدهی سالانه حدود ۳۷.۱ درصد به‌صورت مرکب (32 درصد روزشمار) را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

از مهم‌ترین مزیت‌های این صندوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بدون کارمزد صدور و ابطال بهره‌مندی از معافیت مالیاتی بدون جریمه برداشت زودهنگام بازدهی بالاتر نسبت به سپرده بانکی بدون ریسک از دست دادن سرمایه امکان سرمایه‌گذاری خودکار سود ماهانه مدیریت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی ادامه فعالیت صندوق حتی در صورت تعطیلی بورس سود روزشمار رقابتی (بالاترین نرخ سود بین صندوق‌های بانکی) دریافت سود مرکب (محاسبه سود روی سودهای قبلی و رشد تصاعدی سرمایه)

این ویژگی‌ها به شما کمک می‌کند که بدانید چطور از تورم عقب نمانیم، چرا که سرمایه شما حتی برای چند روز هم راکد نمی‌ماند.

سرمایه‌گذاری در کرادفاندینگ؛ راهی برای رشد واقعی سرمایه

اگر می‌خواهید بدانید چگونه در تورم پولدار شویم باید بخشی از سرمایه خود را وارد پروژه‌های تولیدی و کسب‌وکارهایی کنید که واقعاً ارزش ایجاد می‌کنند. این همان سرمایه گذاری در کرادفاندینگ است.

اما کرادفاندینگ چیست ؟ در این روش، افراد با سرمایه‌های کوچک (حتی از یک میلیون تومان) در پروژه‌های صنعتی، تجاری و تولیدی شریک می‌شوند و از سود آن بهره می‌برند.

وبسایت Investopedia از دیدگاه سرمایه‌گذاران، مهم‌ترین مزایا و چالش‌های این روش سرمایه گذاری را چنین برمی‌شمارد:

امکان آغاز سرمایه‌گذاری با مبالغ اندک؛

فرصت دستیابی به بازدهی بالقوه بالاتر از میانگین بازار؛

دسترسی به اطلاعات و شفافیت بیشتر درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری.

چالش‌ها و ریسک‌ها:

احتمال شکست پروژه یا کسب‌وکار؛

خطر کلاهبرداری یا ارائه اطلاعات نادرست؛

نامشخص بودن میزان بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری

نقدشوندگی پایین و دشواری خروج سریع از سرمایه‌گذاری.

در ادامه همین منبع (Investopedia) ذکر کرده است که:

به طور کلی، کرادفاندینگ سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران با سرمایه‌ای محدود در فرصت‌های متنوع مشارکت کنند، اما موفقیت آن مستلزم پذیرش ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و پروژه‌های نوظهور است.

در این میان پلتفرم‌هایی مثل داتام کراد بستری برای تأمین مالی جمعی هستند که امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف را در چارچوب مقررات بازار سرمایه فراهم می‌کنند. در این روش، افراد می‌توانند با مبالغ متفاوت در تأمین منابع مالی کسب‌وکارها سهیم شوند و متناسب با میزان مشارکت خود از منافع احتمالی طرح بهره‌مند شوند.

فرآیند جذب سرمایه در این سکو با ارائه اطلاعات پروژه و بررسی‌های لازم انجام می‌شود و پس از تکمیل موفق تأمین مالی، گواهی شراکت الکترونیکی برای سرمایه‌گذاران صادر می‌شود. این گواهی نشان‌دهنده میزان مشارکت مالی افراد در پروژه است، اما به‌تنهایی تضمینی برای سودآوری طرح محسوب نمی‌شود.

از ویژگی‌های این شیوه سرمایه‌گذاری می‌توان به: دسترسی آسان به فرصت‌های متنوع، شفافیت اطلاعات و امکان مشارکت در پروژه‌های اقتصادی اشاره کرد. همچنین در صورت تکمیل نشدن کمپین در مهلت تعیین‌شده، مبالغ واریزشده به سرمایه‌گذاران بازگردانده می‌شود. در برخی طرح‌ها نیز با توجه به نوع تضامین اخذشده، امکان تضمین اصل سرمایه وجود دارد که می‌تواند به مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند.

به عبارت بهتر سکوهای تامین مالی جمعی مثل داتام‌کراد این امکان را فراهم کرده‌اند که پول شما به‌جای خوابیدن در حساب بانکی، وارد چرخه تولید شود. بسیاری از پروژه‌های این پلتفرم هم ضمانت‌نامه بانکی یا ضمانت‌نامه معتبر برای حفظ اصل سرمایه دارند و همین موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را کمتر می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که گواهی‌های شراکت در این روش طبق قانون از مالیات معاف هستند و همین موضوع بازدهی نهایی را بیشتر می‌کند.

چگونه از تورم جلو بزنیم؟ با تنوع در سرمایه‌گذاری

واقعیت این است که مقابله با تورم فقط با یک روش ممکن نیست. تجربه نشان داده نگه داشتن پول نقد در حساب‌های بانکی، به خاطر رشد شدید نقدینگی و تورم، باعث کم شدن ارزش دارایی می‌شود.

برای گذر از تورم بهتر است سرمایه خود را بین چند بخش تقسیم کنید:

بخش امن و نقدشونده: بخشی از پول را در صندوق‌های درآمد ثابت مثل ایران زمین قرار دهید تا هم سود ماهانه داشته باشید و هم هر زمان لازم بود سریع به پولتان دسترسی پیدا کنید. بخش رشد و سود بیشتر: بخشی از سرمایه را وارد تامین مالی جمعی کنید تا از سودهای بالاتر از سود بانکی استفاده کنید و سرمایه‌تان وارد فعالیت‌های تولیدی شود. بخش دارایی‌های ارزشمند: اگر سرمایه بیشتری دارید، می‌توانید بخشی را به طلا یا ارزهای دیجیتال معتبر مثل تتر اختصاص دهید تا ارزش پولتان در برابر نوسانات ارزی حفظ شود.

چطور از تورم عقب نمانیم؟ زمان را از دست ندهید!

یکی از اشتباهات رایج این است که افراد منتظر می‌مانند تا پول زیادی جمع کنند و بعد سرمایه‌گذاری را شروع کنند. در حالی که ثروت ساختن معمولاً از درآمد بالا شروع نمی‌شود؛ بلکه از عادت درست سرمایه‌گذاری و کنار گذاشتن بخشی از درآمد آغاز می‌شود.

حتی سرمایه‌گذاری با مبالغ کم در صندوق‌های درآمد ثابت یا طرح‌های کرادفاندینگ هم به مرور زمان و با کمک سود مرکب می‌تواند نتیجه بزرگی ایجاد کند. کسانی که مدام می‌پرسند چی بخریم پولمون بی ارزش نشه باید بدانند که در شرایط تورمی، دست نگه داشتن و صبر کردن خودش یکی از بزرگ‌ترین ضررهاست.

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