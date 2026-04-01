۱۲ فروردین ۱۴۰۵؛ میثاق خون و قانون در ایستگاه تهاجم و دفاع مشروع
به گزارش ایلنا، در متن این یادداشت آمده است؛
امسال، دوازدهم فروردین برای ملت ایران طعمی متفاوت دارد. در حالی به استقبال سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران میرویم که قلمروِ ایران، بار دیگر آماج کینهتوزی و تهاجم دشمنان قرار گرفته است. اگر سال ۱۳۵۸، این روز نماد انتخاب بود، امسال ۱۲ فروردین نماد ایستادگی و دفاع از میهن در برابر تجاوز است؛ دفاعی که از صیانت از آن انتخاب تاریخی جوانه میزند.
از منظر حقوق عمومی، مشروعیت یک نظام سیاسی تنها در لحظهی تأسیس خلاصه نمیشود، بلکه در توانِ آن نظام برای دفاع از کیان حاکمیت و حقوق عامه در بحرانیترین لحظات تجلی مییابد. تهاجم اخیر مستکبران به خاک ایران و شهادت مظلومانه رهبر فقید انقلاب در مسیر صیانت از مرزها، لایهی جدیدی از معنا را به مفهوم جمهوری اسلامی بخشیده است. امسال، صندوقهای رأی دیروز، به سنگرهای دفاع از میهن گره خوردهاند تا ثابت کنند حاکمیت ملی، بدون آمادگی برای ایثار، معنا نخواهد داشت.
دوازدهم فروردین ۱۴۰۵، بازخوانیِ این اصل بنیادین است که حق بر دفاع مشروع، ریشه در حق بر تعیین سرنوشت دارد. ملتی که در سال ۵۸ به استقلال و آزادی رأی داد، امروز با همان ارادهی پولادین در سنگرِ محرابگونهی دفاع از میهن ایستاده است تا ثابت کند پیوند میان مردم و حاکمیت، در بسترِ تلاطمهای جنگ و فشار، نه تنها گسستنی نیست، بلکه مستحکمتر از هر زمان دیگری است.
در شرایطی که دشمن گمان میبرد با ضربه زدن به ارکان نظام میتواند خللی در عزم ملی ایجاد کند، استمرار حاکمیت قانون و ثبات ساختارهای نظام تحت هدایت رهبری جدید، نشان از بلوغ ساختاری و حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. ۱۲ فروردین امسال، روزِ تجدید پیمان با آرمانهای آن رهبر شهید و اعلام وفاداری به مسیری است که در آن، صیانت از خاک و قانون، وظیفهای مقدس تلقی میشود.
ما در این پیچ تاریخی، بار دیگر به جهانیان یادآور میشویم که جمهوری اسلامی نه یک رویه تشریفاتی، بلکه حقیقتی برخاسته از بطن ارادهی ملتی است که آموخته است برای دفاع از میهن و صیانت از حقوق عمومی خود، هزینهای به سنگینی جان بپردازد اما قامت خم نکند. ۱۲ فروردین امسال، روزِ ایستادگیِ تمامقدِ کالبدِ جمهوریت در پناهِ روحِ اسلامیت برای حفظِ عزتِ ایران است.
عباس ماهیان، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی